Long : le championnat de Ryan Blaney inaugure une nouvelle ère NASCAR

AVONDALE, Arizona — Un jour où Kevin Harvick a porté un toast à son équipe après son dernier départ en Coupe et Ross Chastain brisé une pastèque après sa victoire, Ryan Blaney a inauguré une nouvelle ère avec son premier championnat en série.

Cinq ans après une campagne de marketing NASCAR promouvant les jeunes pilotes — et a contrarié certains concurrents vétérans – le plus jeune peloton de Cup Championship 4 assemblé au Phoenix Raceway.

“Je pensais que c’était vraiment cool que cette année il n’y ait pas de vétérans plus âgés dans les quatre derniers et cela en dit long”, a déclaré Chase Elliott à NBC Sports après la course de dimanche. “Il semble qu’au cours des trois ou quatre dernières années, les jeunes gars se sont de plus en plus glissés dans les quatre derniers et voir toute une classe d’entre eux, j’ai trouvé vraiment cool.”

Une journée à 90 degrés au Phoenix Raceway s’est terminée par une pluie de confettis pour Blaney, un pilote de troisième génération. Le joueur de 29 ans a terminé deuxième et a battu Kyle Larson, William Byron et Christopher Bell pour le championnat.

Depuis que Kyle Busch a remporté son deuxième titre de Coupe en 2019, trois des quatre derniers champions ont moins de 30 ans. Ces trois pilotes – Elliott en 2020, Larson en 2021 et Blaney cette saison – ont remporté le titre lors de leur première apparition. en Championnat 4.

“Le sport est définitivement en train de rajeunir”, a déclaré Justin Marks, propriétaire de Trackhouse Racing, après avoir célébré la victoire de Chastain. « Pour moi, c’est une opportunité. Pour moi, c’est excitant.

« Vous regardez, les conducteurs sont plus jeunes parce que les outils dont ils disposent à 14, 15, 16 ans sont vraiment sans précédent. Ils sont juste prêts pour la Coupe. Les plus talentueux sont prêts pour la Coupe à un plus jeune âge. Je ne pense pas que cela va changer de sitôt. »

Blaney s’est mis au travail pour remporter son premier titre de Coupe Ryan Blaney admet avoir été ému dans la voiture après avoir remporté son premier championnat de Coupe et son deuxième consécutif pour l’équipe Penske, et a savouré l’opportunité d’affronter Kyle Larson et William Byron tout au long de la séquence.

Cela survient alors que le sport négocie un nouvel accord sur les droits médiatiques qui débutera en 2025 et devrait inclure un élément de streaming. La prochaine génération de pilotes – et de fans – jouera un rôle clé dans la croissance du sport.

“Il y a beaucoup de jeunes en ce moment”, a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance. “C’est important pour l’avenir du sport, non seulement pour qu’ils réussissent sur la piste, mais aussi pour que ces pilotes aient une marque avec laquelle s’engager avec les fans et garder le sport en bonne santé avec les fans dans les tribunes.”

À mesure que les pilotes populaires partent, l’accent est mis davantage sur la prochaine génération pour enthousiasmer la base de fans.

“Chaque victoire est un changement de garde”, a déclaré Brad Keselowski à NBC Sports après avoir félicité Blaney et le propriétaire de l’équipe Roger Penske. « En course, vous recevez votre rapport trimestriel chaque semaine. Cela peut monter et cela peut redescendre. Il faut donc en profiter quand on est au sommet.

Keselowski a noté que l’élan de la jeune génération « peut s’inverser en un clin d’œil ».

Même avec la retraite de Harvick, les 38 ans et plus incluent les anciens champions Busch, Keselowski et Martin Truex Jr., ainsi que Denny Hamlin. Ce n’est donc pas comme si la vie des jeunes pilotes serait facile.

Mais la prochaine génération est déjà en train de changer le sport. Ils courent différemment. Chastain, qui a 30 ans, a toujours été agressif et l’a été dimanche. En règle générale, ceux qui ne courent pas pour le titre font preuve de déférence sur la piste envers ceux qui courent pour la couronne.

Pas Chastain.

Il a tout fait pour rester en tête et garder Blaney derrière lui.

Ross : “A fait quelque chose d’autre qui n’a jamais été fait” Ross Chastain est à la hauteur des « nobles objectifs » de Trackhouse Racing avec sa deuxième victoire de la saison et dit qu’il était hors de lui d’affronter Kevin Harvick au début de la course, le qualifiant d’élément de « bucket list ».

“Le mec a bloqué trois voies dans le coin de chaque tour”, a déclaré Blaney à propos de son duel avec Chastain dans la dernière étape. « Je ne sais pas à quel point je fais une course contre lui. Quand vous vous regardez dans le miroir en allant à gauche, à droite, à gauche, en me suivant partout où je vais, je ne comprends pas comment il pense que je lui fais la course à fond. Il me soutient auprès de (Larson). Je dois y aller. Il me soutient à Larson là où je vais avoir des ennuis.

Blaney est devenu frustré et a heurté le pare-chocs arrière de Chastain pendant leur duel.

“Il m’a bloqué volontairement 10 fois”, a déclaré Blaney à propos de Chastain. « Alors oui, je l’ai frappé exprès. Qu’attendez-vous de moi ? Il me soutient auprès de l’autre gars du championnat, et je dois y aller. Nous courions juste fort. Mais est-ce que je pense qu’il était trop agressif sur les blocs ? Oui, tout à fait. Est-ce que je l’ai frappé ? Oui je l’ai fait. Cela n’en fait qu’une partie.

Chastain admet que Blaney aurait pu lui faire un salut particulier d’un doigt alors qu’ils s’affrontaient.

Cela n’avait pas d’importance.

“Il ne s’agit rien d’autre que de vouloir gagner et conserver sa position sur la piste”, a déclaré Chastain à propos de la façon dont il a couru contre Blaney. « Il pourrait terminer deuxième et remporter le championnat. Il (a couru deuxième) l’année dernière. Il peut recommencer. Il l’a finalement fait.

Même Penske, connu pour son calme, a admis être nerveux en regardant Blaney et Chastain courir.

“Je pense que le capitaine devait rester calme”, ​​a déclaré Penske, notant son surnom. «C’était le gars le plus cool du navire. Je dirais que j’étais probablement cool. À l’intérieur, je me retournais et je comptais les tours.

Penske remporte deux titres consécutifs en NASCAR Cup Series Célébrant un championnat Cup Series au Phoenix Raceway pour une deuxième saison consécutive, Roger Penske dit que c’était un plaisir de regarder la façon dont Ryan Blaney a couru contre le reste du Championship 4.

La jeune génération a également un impact sur le sport en dehors de la piste. Les équipes de course de Penske sont connues pour leur succès, leurs dirigeants en chemises blanches amidonnées et leurs hommes rasés de près.

La barbe de bûcheron de Blaney va à l’encontre de celle des Penske, mais il a réussi à la conserver en séries éliminatoires. Alors que Penske quittait le centre des médias dimanche soir, il a encouragé les membres des médias à interroger Blaney à propos de sa barbe.

“Je pense que cela signifie qu’il veut que je le rase”, a déclaré Blaney lorsqu’on l’a informé de la demande de Penske. «Il sera rasé. Donnez-moi juste quelques mois.

Il s’agit de la jeune génération, qui fait les choses selon son emploi du temps et à sa manière.

Faits saillants : Course de championnat de la NASCAR Cup Phoenix Regardez les moments forts de la course de championnat NASCAR Cup Series au Phoenix Raceway.

Mais en 2018, après que le sport ait vu les départs à la retraite de Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr. et Tony Stewart, NASCAR a cherché à promouvoir la prochaine génération de pilotes. Busch a critiqué la campagne, la qualifiant de « stupide » et l’accent mis sur les jeunes conducteurs de « gênant ».

Avec Elliott et Blaney remportant chacun un championnat, la campagne marketing s’est avérée prophétique.

“C’est agréable d’avoir en quelque sorte réalisé cela”, a déclaré Blaney. «Je m’en souviens, ces gars-là n’ont pas mérité ces trucs de marketing. C’est agréable de pouvoir cinq ans plus tard avoir quelques-uns d’entre nous qui ont remporté un championnat.

En 2020, Blaney est monté sur scène pour féliciter son bon ami Elliott. Dimanche, Elliott est monté sur scène pour célébrer avec Blaney.

“Qu’il me montre tout son soutien cette semaine, c’était aussi très bien pour moi”, a déclaré Blaney. «Il me surveillait en quelque sorte, voyant comment j’allais. Il est venu ici plusieurs fois.

« L’avoir sur scène était spécial. Je vais apprécier cette photo de lui et moi avec le trophée.

Deux champions de Coupe.

“Quand nous étions enfants et avons commencé à courir ensemble, nous n’aurions jamais pensé que nous serions ici, que nous remporterions un championnat chacun”, a déclaré Blaney à propos de lui et d’Elliott. “C’est vraiment cool de partager ça avec quelqu’un.”