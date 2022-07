Long Island voit la CINQUIÈME attaque de requin en seulement deux semaines après que le touriste et le surfeur ont été mordus pendant des HEURES sur la même plage

UN TOURISTE, 49 ans, a été mordu par un requin au large de Long Island mercredi soir, quelques heures seulement après qu’un surfeur a été attaqué sur le même tronçon.

Après les deux attaques du 13 juillet, cinq incidents de requins ont été signalés à New York en seulement deux semaines.

Il y a eu cinq incidents de requins signalés à New York en seulement deux semaines Crédit : CBS

Le sauveteur Zach Gallo a été mordu par un requin lors d’un exercice d’entraînement le 3 juillet Crédit : CBS

Un touriste anonyme de 49 ans a été mordu alors qu’il pataugeait dans des eaux profondes Crédit : CBS

Le surfeur Shawn Donnely, 41 ans, a été renversé de sa planche lorsqu’un requin tigre des sables a attaqué au large de Smith Point Beach.

Le requin a fait perdre le contrôle à Shawn et est tombé de sa planche, et la morsure de son mollet a laissé une entaille de quatre pouces, a-t-il déclaré à NBC New York.

Shawn a ajouté: “Il a attrapé mon mollet gauche … quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.”

Bien que blessé, il a pu attraper une vague qui l’a ramené en sécurité sur le rivage.

Plus tard dans la journée, à Seaview Beach, un touriste de 49 ans originaire de l’Arizona pataugeait dans l’eau vers 18 heures lorsqu’il a été attaqué par un requin.

Selon le New York Post, la police a déclaré que “le requin est venu par derrière et l’a mordu au poignet gauche et aux fesses”.

Bien que l’homme puisse encore marcher, il a été transporté par avion à l’hôpital universitaire de Stony Brook avec des “blessures ne mettant pas sa vie en danger”, a rapporté le Post.

L’attaque contre le touriste est survenue à peine 12 heures après celle du surfeur Shawn.

Avant les attentats de mercredi, John Mullins, 17 ans, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin le 7 juillet vers 11 heures à Ocean Beach sur Fire Island à New York.

Avant cela, le sauveteur Zach Gallo, 33 ans, avait été mordu alors qu’il faisait des exercices d’entraînement à Smith Point Beach.

Zach jouait une fausse victime lors d’un exercice d’entraînement de sauveteur le dimanche 3 juillet, lorsqu’un requin l’a attaqué, selon le Post.

Le sauveteur de Smith Point Beach a déclaré à WCBS-TV qu’il avait ressenti une “douleur aiguë”.

La texture caoutchouteuse, a mentionné Zach, est ce qui lui a fait savoir qu’il rencontrait un requin.

Il a frappé le requin dans le but d’échapper à l’attaque.

Le 30 juin, un homme de 57 ans aurait subi une lacération le 30 juin alors qu’il nageait au large de Jones Beach.

Selon des données surprenantes, 22 personnes stupéfiantes aux États-Unis ont subi des attaques de requins rien qu’en 2022.

Mercredi, un avis officiel a été publié pour Smith Point Beach qui a suspendu la baignade en raison d’une “activité dangereuse de la vie marine”.

La baignade restera suspendue à Smith Point Beach et dans les environs jusqu’à nouvel ordre.