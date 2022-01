Long Island Medium Theresa Caputo semble méconnaissable alors qu’elle abandonne le glam et se maquille dans une nouvelle vidéo

La star de LONG Island Medium, Theresa Caputo, semblait méconnaissable alors qu’elle abandonnait son glam et se maquillait dans une nouvelle vidéo.

L’homme de 55 ans a bercé un look décontracté dans une nouvelle vidéo Instagram.

Theresa semblait méconnaissable dans une nouvelle vidéo[/caption] Instagram

Elle a abandonné son look glam et est devenue sans maquillage dans le clip[/caption]

En se rendant sur Instagram mercredi, Theresa a abandonné son look glamour normal pour une apparence beaucoup plus décontractée.

La star de Long Island Medium portait un sherpa blanc moelleux, alors qu’elle ne se maquillait pas dans le clip.

Ses grands cheveux blonds de marque étaient usés et elle a tiré sa frange avec une petite queue de cheval sur le dessus de sa tête.

Dans la vidéo, Theresa a joué avec différents filtres tout en remerciant ses fans d’avoir assisté à ses émissions au cours des deux dernières semaines.

Elle a ensuite révélé qu’elle offrait à ses abonnés Instagram la possibilité d’acheter des billets en prévente pour ses prochains spectacles en avril et mai.

La vidéo s’est terminée avec Theresa disant à ses fans de « rester en sécurité » et de « rester au chaud », ajoutant: « J’espère vous voir ce printemps. Je serai en tournée en avril et en mai.

Theresa, qui est connue pour son maquillage complet, ses cheveux volumineux et ses tenues audacieuses, a partagé la vidéo quelques jours seulement après avoir été sans maquillage dans un autre clip.

Elle a troqué son look coloré de marque pour une veste noire et un bonnet de ski vert foncé arborant le logo de Chanel.

Dans la vidéo rapide, elle a branché ses dates de tournée à venir et a partagé une « carte d’ange » qu’elle a choisie sur « Divine Timing ».

Quelques semaines plus tôt, Theresa a surpris les fans avec son nouveau look alors qu’elle portait ses cheveux en queue de cheval.

La star de TLC n’est pas étrangère aux réactions négatives pour son style audacieux.

Theresa a déjà abordé le contrecoup en ripostant aux ennemis qui ont commenté sa coiffure audacieuse.

Alors qu’elle faisait la promotion d’un prochain épisode de son podcast Hey Spirit!, elle en a profité pour s’adresser aux détracteurs de son look.

Après qu’un fan ait commenté ses cheveux, elle a répondu : « Merci beaucoup, j’aime mes cheveux !

« Même si beaucoup de gens disent qu’ils n’aiment pas mes cheveux, j’aime toujours mes cheveux. »

Elle a ensuite demandé aux fans de commenter et de dire s’ils aimeraient ou non voir un tutoriel TikTok sur la façon dont elle fait en sorte que ses cheveux restent si volumineux.

Certains fans ont supplié la native de Long Island de partager ses secrets, tandis que d’autres n’étaient pas à bord.

L’un d’eux a commenté : « Theresa, la ruche doit aller de pair avec les cheveux longs. Portez vos cheveux comme avant.

En novembre, les fans ont critiqué Theresa pour avoir tenté de « surclasser » sa fille enceinte Victoria, 27 ans, lors de sa baby shower.

Victoria a ébloui dans une longue robe en dentelle blanche, tandis que Theresa a opté pour une robe moulante colorée qui donnait l’illusion qu’elle était ornée de graffitis.

À côté de la photo Instagram, la star a écrit: « Il n’y a pas de mots pour le sentiment de votre bébé d’avoir un bébé. Jour de douche pour cette belle future maman.

Peu de temps après que Theresa a publié la douce photo, certains fans se sont précipités dans la section des commentaires pour appeler la mère de deux enfants pour avoir détourné l’attention de sa fille enceinte.

Une personne a écrit: « C’est un peu triste que votre tenue ait éclipsé votre fille ce jour-là. »

Un autre l’a appelée au-dessus du look en ajoutant: « Elle doit toujours penser que nous sommes en 1987 et qu’elle utilise de la laque pour cheveux à la brume glacée hahaha. »

La personnalité de la télévision semblait méconnaissable dans le nouveau clip[/caption] Instagram / Thérèse Caputo

Elle est connue pour son apparence glamour[/caption] Instagram / theresacaputo

Theresa a déjà été accusée d’avoir « éclipsé » Victoria lors de sa baby shower[/caption]

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.