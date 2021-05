Long Island Medium Theresa Caputo retrouve son ex-mari Larry sur une photo rare pour le mariage de leur fille Victoria

LONG Island Medium Theresa Caputo a retrouvé son ex-mari Larry sur une photo rare pour le mariage de leur fille Victoria.

Victoria, 26 ans, a publié trois clichés du « dîner de répétition » sur Instagram.

7 Long Island Medium Theresa Caputo et sa famille se sont tous réunis pour le « dîner de répétition »

7 Theresa a mis fin à son mariage avec Larry en 2018 Crédit: Instagram

Dans l’instantané, Victoria a posé avec sa mère Theresa, 54 ans, son père Larry, 64 ans, son frère Larry, Jr., 28 ans, et sa fiancée Michael Mastrandrea.

Dans la légende des photos, Victoria a écrit: « C’est une conclusion sur le dîner de répétition. »

Theresa et Larry étaient mariés depuis environ 30 ans avant que les deux ne finalisent leur divorce en 2018.

La personnalité de la télévision a raconté son divorce dans un mémoire, intitulé Good Mourning, qui était sorti le 6 octobre de l’année dernière.

7 Larry a déclaré qu’il traversait « une période difficile » avec Theresa Crédit: TLC

Theresa a dit Nous hebdomadaire: «C’est un processus de deuil, mais les choses n’étaient pas les mêmes qu’il y a 34 ans.

« Alors, bien sûr, cet aspect me manque. Mais la façon dont les choses étaient à la fin, non – ça ne me manque pas. »

Dans un épisode de Long Island moyen, Larry a hurlé pour fermer ses amis sur ce qui n’allait pas.

Larry a ajouté: « Nous traversons une période difficile. Je pense qu’une grande partie de la frustration est liée au fait que nous ne passons plus le temps ensemble.

7 Victoria a été emballée pour son mariage et a essayé trois robes différentes Crédit: Instagram / Victoria Caputo

«Avec cela vient le manque de communication, c’est comme perdre votre meilleur ami. C’est difficile.

« Même si j’essaye de m’occuper pour ne pas y penser, c’est toujours là. »

En avril, Victoria a posté une photo d’elle-même en train de manger une part de pizza tout en la portant robe de mariée.

Dans la série de clichés, la star de la télévision a montré ses boucles d’oreilles en diamant et sa bague de fiançailles.

7 Theresa et Michael ont dû reporter leur mariage en raison de la pandémie Crédit: Instagram / Victoria Caputo

Victoria a écrit dans le post: « La pizza a définitivement une ‘pizza mon coeur’. »

le Long Island moyen star modelée dans quelques robes de mariée pour un séance photo.

La star de télé-réalité portait une robe avec des découpes et une superposition nue, tandis que les deux autres robes avaient de la dentelle et des motifs floraux.

7 Theresa, Victpria, Larry et Larry Jr. photographiés ensemble sur les réseaux sociaux Crédit: Instagram

Victoria a écrit: « Un petit aperçu d’une séance photo que j’ai faite avec l’équipe la plus incroyable de tous les temps !! »

Le couple fiancé avait initialement prévu de se marier l’année dernière en septembre, mais avait reporter la date du mariage en raison de la pandémie.

Theresa a célébré le prochain mariage de sa fille avec un enterrement de vie de jeune fille sauvage.

7 Victoria a mangé une pizza en portant sa robe de mariée

Les festivités de célibataire comprenaient des pailles de pénis, de la danse, des drag queens et des décorations de strip-teaseuse.

Bien que Michael n’ait pas été à la fête, son visage a été photographié sur le corps d’un homme nu.

Victoria a bu de sa paille classée X tandis qu’une artiste de drag queen a terminé son spectacle avec une fente sur le sol.