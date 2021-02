ANCIENS fans de Long Island Medium Theresa Caputo critiquent la star de télé-réalité pour avoir quitté le réseau TLC.

Sa série commence à être diffusée aujourd’hui sur Discovery Plus.

Il y a un a posté un cliché avec sa fille, Victoria, sur Instagram sous-titré: « C’est ici la nouvelle saison de Long Island Medium disponible aujourd’hui sur @discoveryplus #streamwhatyoulove #longislandmedium #friday #discoveryplus. »

Mais les fans ont répondu: « Dommage que ce ne soit plus sur TLC. Je suppose que je ne regarderai pas. »

D’autres ont commenté: « Je n’achète pas Discovery plus. La facture de câble est si chère qu’elle est. »

Un troisième adepte a partagé: « Je t’aime montrer … triste je n’ai pas de découverte plus … »

D’autres fans ont partagé: « Déçu, je ne pourrai plus vous voir maintenant que c’est sur un service de streaming. »

Un autre a écrit: « Ugh, je suppose que je ne pourrai pas regarder, je ne paie pas de supplément pour regarder des émissions qui ont déjà été incluses pendant des années dans mon billet de 250 $, j’adore votre émission mais tout simplement pas juste. »

D’autres abonnés ont commenté: « Je paie déjà un supplément pour mon forfait de câble qui comprend ces chaînes, également au Canada où Discovey + n’est pas disponible, tous ces services de streaming deviennent fous. »

Un autre adepte a écrit: « Beaucoup d’émissions sont déplacées vers Discovery Plus. Je t’aime Thérèse mais désolé, payer assez d’argent pour l’ajouter. Je t’ai apprécié pendant que je l’ai fait. »

Hier, Theresa a confirmé à Extra qu’elle était « exclusivement » sortir ensemble quelqu’un après son divorce.

La séparation psychique de son ex-mari Larry en 2018

Elle a déclaré dans l’émission: «Je sors, je sors. Je suis dans un relation exclusive. C’est très différent de quand j’ai commencé à sortir ensemble, oh mon Dieu, il y a plus de 30 ans. «

«C’est très différent», a admis Theresa, expliquant que ces jours-ci, elle mène «une vie très publique» grâce à son émission à succès.

Elle a ajouté: « Les gens ne veulent pas vivre une vie publique. Ils veulent leur vie privée et je dois respecter cela. »

L’ancien couple est resté ami après leur divorce et Divisé après que Larry a affirmé qu’ils ne passaient plus de temps ensemble.

Theresa a dit Nous hebdomadaire: «C’est un processus de deuil, mais les choses n’étaient pas les mêmes qu’il y a 34 ans. Alors, bien sûr, cet aspect me manque. Mais la façon dont les choses étaient à la fin, non – ça ne me manque pas.

Larry a déclaré: « Nous traversons une période difficile. Je pense qu’une grande partie de la frustration est liée au fait que nous ne passons plus le temps ensemble. »

Ils ont commencé à sortir ensemble quand Theresa n’avait que 18 ans et se sont mariés deux ans plus tard.

Ils partagent les enfants, Victoria et Larry Jr.

Theresa a déclaré à propos des lectures « émotionnelles » de la nouvelle saison: « Mon préféré, surtout de cette saison, était une famille qui avait tous un COVID et une seule n’a pas réussi … et ils ont réussi à valider. Ouais, celui-là était difficile.

«Il y avait quelqu’un dans la salle qui ne s’attendait pas à être lu et qui a reçu des messages qui ont changé sa vie.»

Les lectures des célébrités de Theresa incluront également Rosario Dawson, Carmen Electra et Meghan Trainor.