Long Island Medium Theresa Caputo attrape un bouquet au mariage et insiste sur le fait qu’elle est célibataire après le divorce de son ex-mari Larry

La médium de LONG Island, Theresa Caputo, a attrapé le bouquet lors d’un mariage et a insisté sur le fait qu’elle était célibataire après son divorce avec son ex-mari Larry.

Il y a un, 54 ans, a partagé un instantané d’un mariage auquel elle avait assisté.

Larry et Theresa ont divorcé en 2018

En un clin d’œil Instagram, les Long Island Moyen La star portait une superbe robe noire et avait ses cheveux blonds volumineux.

La star de TLC a posé avec Sean Madden alors que les deux tenaient le bouquet avec leurs mains.

Dans la légende de la photo, Theresa a écrit: « Ce qui se passe au mariage lorsque vous attrapez le bouquet reste au mariage. »

En utilisant quelques hashtags, la personnalité de la télévision a mentionné que Sean était #notmyboyfriend.

Larry et Theresa ont posé ensemble pour la caméra

Dans la section des commentaires, Sean a écrit: « Hahaha une nuit tellement incroyable », et a ajouté quelques émojis cardiaques.

Il y a un et son ex Larry, 64 ans, étaient mariés depuis environ 30 ans avant que les deux ne finalisent leur divorce en 2018.

La personnalité de la télévision a raconté son divorce dans un mémoire, intitulé Good Mourning, qui était sortie vers le 6 octobre de l’année dernière.

Victoria et Theresa ont partagé une photo ensemble

Theresa a dit 'les choses n'étaient pas les mêmes'

Thérèse a dit Nous hebdomadaire: « C’est un processus de deuil, mais les choses n’étaient plus les mêmes qu’il y a 34 ans.

« Alors, bien sûr, cet aspect me manque. Mais la façon dont les choses étaient à la fin, non, ça ne me manque pas.

Dans un épisode de Long Island Moyen, Larry a fulminé auprès de ses amis proches pour savoir où son mariage avait mal tourné.

Larry et Theresa réunis pour le mariage de Victoria

Larry a avoué : « Nous traversons une période difficile. Je pense qu’une grande partie de la frustration est due au fait que nous ne passions plus de temps ensemble.

« Avec cela vient le manque de communication, donc c’est comme perdre votre meilleur ami. C’est dur.

« Autant j’essaie de m’occuper pour ne pas y penser, autant c’est toujours là. »

Theresa, Larry Sr., Larry Jr., Victoria et Michael photographiés ensemble

De retour en mai, Victoria, 26 ans, s’en est pris aux fans qui ont appelé son père « chaud » après avoir partagé une photo de famille rare.

Juste avant que Theresa et Larry se réunissent pour le mariage de leur fille, Victoria eu a partagé une série de photos du dîner de répétition.

Les fans se sont précipités sur la section des commentaires pour jaillir sur les hommes de la famille, en particulier Larry Sr.

Les photos de groupe comprenaient les parents de Victoria, son frère Larry, Jr., 28 ans, et la fiancée devenue mari Michael Mastrandrea.





Victoria a claqué ces personnes qui avaient salivé sur son père.

Au cours de sa diatribe, Victoria a ajouté : « Alors j’ai posté une photo de famille et bien sûr, mon père est dedans – euh, pouvons-nous tous arrêter de commenter à quel point mon père est sexy ? Je veux dire, genre, je ne veux pas entendre ça.

«Et il est peut-être beau, mais encore une fois, je ne veux pas entendre ça, alors conseil à mes abonnés, ne parlez pas de mon père comme ça, surtout pour les 20 ans – c’est plus étrange. Ou comme 30. Peu importe, c’est bizarre.

Victoria a critiqué les fans qui ont commenté à quel point Larry est « chaud »