LONG Island Medium Theresa Caputo a affirmé que ses enfants «approuvaient» son nouveau petit ami secret après le divorce de son mari, Larry.

L’ancien couple s’est séparé après près de 30 ans de mariage.

La star de télé-réalité s’est assise avec Gens et s’est ouvert sur elle nouvelle relation, révélant: « J’ai obtenu l’approbation de mes enfants. Tout va bien. »

L’homme de 54 ans partage deux enfants, Lawrence, 28 ans et 26 ans Victoria, avec elle ex-mari.

À propos de son nouvel homme, elle a déclaré au point de vente: « [We’re] en le prenant au jour le jour et en profitant et en embrassant la vie un jour à la fois.

« Je pense que cette dernière année nous a montré que nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve et je pense avoir tellement appris au cours des dernières années et, plus important encore grâce à mon don, c’est que nous devons simplement embrasser chacun moment et soyez reconnaissant. «

Cela vient juste quelques jours après le Long Island moyen étoile a d’abord révélé qu’elle était à nouveau hors du marché, récit SupplémentaireBilly Bush: «Je sors, je sors. Je suis dans une relation exclusive.

« C’est très différent de quand j’ai commencé à sortir ensemble, oh mon Dieu, il y a plus de 30 ans. »

«C’est très différent», a admis Theresa, expliquant que ces jours-ci, elle mène «une vie très publique» grâce à son émission à succès.

Elle a ajouté: « Les gens ne veulent pas vivre une vie publique. Ils veulent leur vie privée et je dois respecter cela. »

Theresa et Larry se sont séparés en 2018, et la mère de deux enfants a dit Nous hebdomadaire à l’époque où l’ancien couple ne passait pas de temps ensemble: «C’est un processus de deuil, mais les choses n’étaient pas les mêmes qu’il y a 34 ans.

« Alors, bien sûr, cet aspect me manque. Mais la façon dont les choses se sont passées à la fin, non – ça ne me manque pas. »

Alors que Theresa est occupée avec une nouvelle relation, elle se concentre également sur une nouvelle saison de son émission de télé-réalité populaire, qui vient de est passé de TLC au service de streaming Discovery +.

Cependant, elle était récemment critiqué pour «ne donner des lectures qu’aux célébrités».

Une personne a dit: « J’aimais ton SHOW !!! Puis tu as commencé à lire de plus en plus de gens riches et célèbres. »

Un autre a ajouté: « Les gens célèbres qu’elle lit – je m’en fous. Je préfère qu’elle lise les » gens de tous les jours « », tandis que l’un d’eux a répondu: « Je ne suis pas sûr que j’aime le look de ce nouveau format de lecture de célébrités. «

Discovery a déjà déclaré à propos de la nouvelle saison de Theresa: « Les choses peuvent sembler un peu différentes pour tout le monde en ce moment, mais une chose qui n’a pas changé est celle de Theresa Caputo. capacité à se connecter avec les esprits tout en offrant le confort et la fermeture à beaucoup pendant une période extrêmement difficile. «

De nouveaux épisodes de la série ont débuté le 5 février.