La star de LONG Island Medium, Theresa Caputo, a été critiquée pour n’avoir lu que « les riches et les célèbres » après avoir lancé sa nouvelle série.

Le média, dont la nouvelle émission est diffusée sur Discovery +, a été critiqué par les fans sur les réseaux sociaux après avoir révélé qu’elle avait donné des lectures à des personnes comme Meghan Trainor et Rosario Dawson.

« J’adorais ton SHOW !!! Puis tu as commencé à lire de plus en plus de personnes riches et célèbres », a commenté un fan contrarié.

«Je ne pourrais JAMAIS ressentir les mêmes émotions que lorsque vous lisiez une personne ordinaire. Et cela nous a semblé la liste d’attente la plus longue. Mais une liste facile pour les riches. Et maintenant, le votre on + money gagne.

Un autre a ajouté: « Les gens célèbres qu’elle lit – je m’en fiche. Je préfère qu’elle lise » les gens de tous les jours « . »

« Je n’aime pas que les gens qu’elle lit soient plus célèbres que les gens ordinaires. Triste », a ajouté un troisième, tandis qu’un fan a partagé: « Je ne suis pas sûr que j’aime le look de ce nouveau format de lecture de célébrités. »

Un cynique a répondu: « Il est plus facile de faire une lecture sur quelqu’un qui a une énorme présence sur les réseaux sociaux. Pensez-y. Les lectures à froid sont des généralisations.

« 100 personnes. 25% auront un parent décédé nommé John ou Mary. 100% auront un arrière-grand-père mort. Les médias sociaux sont une lecture chaleureuse. Facilement recherché. Croyez ce que vous voulez. Pas de mal, non? »

La découverte a confirmé plus tôt en 2021 que l’émission serait lancée « tout nouveaux épisodes » de la série le 5 février.

Carmen Electra, Garcelle Beauvais, Howie Dorough, Darcey et Stacey Silva, et Whitney Thore apparaîtra tous avec Il y a un.

« Les choses peuvent sembler un peu différentes pour tout le monde en ce moment, mais une chose qui n’a pas changé est Theresa Caputola capacité de se connecter avec l’esprit tout en offrant le confort et la fermeture à beaucoup pendant une période incroyablement difficile », a déclaré Discovery.

Au fil des ans, les fans ont appris à connaître non seulement Theresa, mais aussi sa famille, y compris son mari Larry, et ses deux enfants, Larry Junior et Victoria.

Larry était marié à Theresa de 1989 à 2018, et bien qu’au départ, ils se sont séparés et sont restés amis, Larry a affirmé plus tard qu’ils ne passaient plus de temps ensemble.

Larry vit maintenant en Californie, et Theresa a récemment dit Supplémentaire’s Billy Bush, que elle «sort».

« » Je sors, je sors. Je suis dans une relation exclusive », at-elle partagé.

« C’est très différent de quand j’ai commencé à sortir ensemble, oh mon Dieu, il y a plus de 30 ans. »