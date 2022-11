Long Distance Hurdle: Champ pips Paisley Park dans le thriller de Newbury alors que Sebastopol vole les honneurs de la deuxième année | Nouvelles de la course

Champ a battu Paisley Park dans une finition palpitante du Coral Long Distance Hurdle à Newbury vendredi.

Les deux enfants de 10 ans se sont battus jusqu’à la ligne dans le concours de trois milles, avec le champion qui voyage fort et qui court juste en tête de l’ancien vainqueur populaire de Stayers ‘Hurdle, qui a propulsé à la maison sous Aidan Coleman .

Jonjo O’Neill Jr en avait juste assez dans le réservoir pour contrecarrer le hongre formé par Emma Lavelle alors que la paire était séparée par un cou, la largeur de la piste les séparant.

Paisley Park n’a pas sauté avec une grande aisance au cours des deux derniers alors qu’il rongeait l’avance de Champ, tandis que le vainqueur formé par Nicky Henderson s’attaquait à la ligne.

Cependant, Paisley Park vient de manquer de biens immobiliers, au grand soulagement de l’entraîneur gagnant, qui a déclaré à Racing TV : “Ce sont de bons chevaux, mais ils s’entendent un peu. Champ et Paisley Park existent depuis un certain temps. temps, et ils ont été deux vrais chevaux de première année, alors venir se battre pour une course comme celle-là – je pense que tout le monde aimerait ça.

“Je pensais que nous étions battus en fait, mais quand nous avons eu la première rediffusion, nous l’avons eu. Notre vieux garçon a remporté un RSA Chase par-dessus des clôtures et tout le monde l’adore.

“Il a le plus beau caractère et c’est un cheval si doux. AP (McCoy) l’a monté au galop ici il y a 10 jours et il pensait qu’il était en pleine forme, mais il a aussi ses maux – il est un peu grinçant, comme nous tous à cet âge.

Image:

Champion monté à la victoire à Newbury par Jonjo O’Neill Jr





“Son dos n’est pas très bon et c’est pourquoi nous sommes restés en haies au cours des deux dernières années, uniquement parce que les clôtures lui ont mis un peu plus de pression.

“L’équipe de JP (McManus, propriétaire) à Martinstown fait un travail formidable, donc il me revient en très bon ordre au début de chaque saison, puis c’est à moi de décider et vous devez faire attention à lui un peu.

“Vous pouviez voir que nous voyagions et que Paisley Park était hors de portée, mais vous ne pouvez jamais le radier. Vous ne pouvez jamais lire Paisley Park – il pourrait rester immobile au début et toujours venir vous battre !

“C’est un personnage bizarre, mais c’est un cheval phénoménal avec une équipe phénoménale et je suis sûr que nous allons nous revoir dans trois semaines, donc ça continue (dans le Long Walk à Ascot).”

Ce sont deux courses spéciales pour les enfants de 10 ans comme ça – c’est vraiment ce qu’est la course National Hunt

Coleman a été naturellement déçu d’être battu de si peu. Il a déclaré: “C’était une course massive, et vous devez être content de lui, (mais) c’est ennuyeux de se faire battre, n’est-ce pas?

“Je pensais que je l’avais fait rouler et je voulais rester à l’écart de Jonjo, uniquement parce qu’il ferait la course et je pensais que si quelque chose allait se sentir seul dans la ligne droite, ce serait quelque chose qui était là tout le long.

“Mon cheval savait qu’il était là et j’ai pensé que je ferais une tentative et que nous pourrions l’attraper, mais cela n’a pas fonctionné, ce qui est ennuyeux.”

Malgré la baisse de ses couleurs, Lavelle est resté optimiste après l’effort courageux de Paisley Park.

Elle a dit: “C’est génial. Il est de retour et c’est le cheval le plus extraordinaire, il l’est vraiment. J’ai juste senti que si nous aurions pu sauter l’un des deux derniers obstacles, cela aurait fait la différence, mais je tire mon chapeau Ce sont deux courses spéciales pour les 10 ans comme ça – c’est vraiment ce qu’est la course National Hunt.

“C’est probablement la meilleure première course qu’il ait eue depuis quelques années et nous emprunterons le même chemin. Tant qu’il ira bien après cela, ce sera la longue marche, alors ce serait bien s’il pouvait faire le Cleeve le sien à nouveau, puis à Cheltenham (pour le Stayers ‘Hurdle). “

Sebastopol surprend Stage Star

Sébastopol a bouleversé les cotes de l’étoile de scène préférée pour prendre la deuxième année Chasse aux novices du Coral Racing Club.

Le joueur de huit ans, classé 146, a mis à profit son expérience de chasse contre le vainqueur du Grade One Challow Hurdle de la saison dernière, qui avait facilement gagné lors de ses débuts à Warwick.

Stage Star, expulsé du favori 2/7, a fait la majeure partie de la course, sautant parfois avec aplomb, même s’il s’est accroché et a nettement dévalé ses clôtures dans la dernière ligne droite.

Cependant, Sebastopol, formé par Tom Lacey, qui avait été arrêté à Wincanton la dernière fois, a bien voyagé et suivait toujours le rythme sous Stan Sheppard.

Image:

Sébastopol a causé une surprise à Newbury en remportant les honneurs de la deuxième année avec une cote de 22/1





La paire a été verrouillée ensemble lors de la dernière des 16 clôtures du concours de deux milles et demi, et la monture de Sheppard a volé la dernière pour s’accélérer, alors que Stage Star virait à gauche vers le rail le plus éloigné.

L’occasion du 22/1 a continué à marquer par cinq longueurs, avec Wonderwall, faisant ses débuts de chasse, un troisième prometteur, à environ trois longueurs plus loin.

Propulsé par jet suivi dans les traces de quelques illustres compagnons d’écurie en faisant des débuts étincelants sous Rules dans le Coral Bet Bundles ‘National Hunt’ Maiden Hurdle.

Un achat de 350 000 guinées après avoir remporté un point à point irlandais, le hongre Jet Away était le favori 8/13 offrant à Nicky Henderson une sixième victoire dans les neuf dernières courses de cette course, avec le double héros du champion Hurdle Buveur D’Air ( 2015) et Jonbon (2021) parmi ses précédents vainqueurs.

Image:

Jet Powered a fait des débuts impressionnants en haies à Newbury sous Nico de Boinville





Le joueur de cinq ans a fortement voyagé et sauté avec précision entre les mains de Nico de Boinville et a passé le poteau avec 11 longueurs en main sur Ittack Blue de Dan Skelton, une autre recrue chère à 310 000 guinées après avoir également gagné au point à point. sphère.

Paddy Power a réduit Jet Powered de 12/1 à 6/1 pour le Supreme Novices ‘Hurdle à Cheltenham, tandis que Coral offre une cote légèrement plus généreuse de 8/1.

Frère d’Armes a fait deux sur deux sur les clôtures pour l’équipe de Skelton dans le Coral Racing Club Novices’ Limited Handicap Chase.

Un tir 4/1 à l’arrière de la victoire à Kempton plus tôt dans le mois, le joueur de cinq ans a dû s’incliner de la clôture finale pour voir le vaillant Aucunrisque par deux longueurs et quart.

Image:

Frere D’Armes et Harry Skelton en route vers la victoire à Newbury





Reste à l’écart Fay procura à Paul Nicholls une troisième victoire consécutive dans la Coral se rapproche de l’obstacle des novices de l’action.

Les connexions sont passées à 305 000 £ pour sécuriser ses services en décembre dernier – et alors qu’il semblait réservé pour des honneurs mineurs à mi-chemin de la ligne droite avec le souverain russe d’Henderson en tête, ce dernier fatigué lors du rodage et Stay Away Fay a finalement gagné confortablement par cinq longueurs.

Heezer Geezer a battu un souverain russe fatigué pour prendre la deuxième place.