L’ONG de SRK aide la famille de la victime d’un délit de fuite à Delhi, Internet loue l’acteur

La Fondation Meer de Shah Rukh Khan s’est présentée pour aider la famille d’Anjali, la jeune femme de 20 ans qui a perdu la vie dans un brutal délit de fuite à Kanjhawala à Delhi. Il est rapporté qu’elle était le seul soutien de famille de la famille composée, soutenant sa mère et ses frères et sœurs. La fondation de l’acteur a donné de l’argent pour aider la mère d’Anjali en ce qui concerne ses problèmes de santé et apporter un soulagement adéquat aux frères et sœurs d’Anjali.

Anjali, qui était le seul soutien financier de sa famille, a perdu son père il y a huit ans. Sa mère souffre d’une maladie rénale. Anjali a dû abandonner l’école après la classe 10, poste où elle avait occupé plusieurs petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a eu un horrible accident à la périphérie de Delhi le 1er janvier. Elle conduisait son scooter lorsqu’une voiture l’a heurtée et l’a traînée sous le véhicule sur plus de 10 km. La police enquête sur sa mort.

Beaucoup sont allés sur Twitter et ont exprimé leur gratitude à l’acteur pour avoir aidé la mère de la victime. “Meer Foundation est une fondation philanthropique nommée d’après le père de Shah Rukh Khan, Meer Taj Mohammed Khan, qui vise à apporter des changements au niveau du sol et travaille à construire un monde qui autonomise les femmes”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “KING

La Fondation Meer de @iamsrk fait un don à la famille d’Anjali, une victime, à Delhi, qui a perdu la vie le soir du Nouvel An. King est toujours King L’être le plus généreux et le plus philanthrope qui soit.”

Regarde:

La fondation Meer de Shahrukh fait toujours un don en silence, mais cette fois, elle est sous les feux de la rampe, c’est pourquoi cette nouvelle est publiée— Shah Rukh Khan (@shahrukh7725) 7 janvier 2023

Une déclaration officielle de la Fondation Meer disait : « La Fondation Meer de Shah Rukh Khan fait don d’un montant non divulgué à la famille d’Anjali Singh. Anjali, une jeune de 20 ans, a perdu la vie dans un brutal délit de fuite qui a eu lieu à Kanjhawala, à Delhi. Anjali était le seul soutien de famille de la famille composée de sa mère et de ses frères et sœurs. L’aide de la fondation Meer vise à aider la famille, en particulier la mère avec ses problèmes de santé, tout en apportant un soulagement adéquat aux frères et sœurs d’Anjali.

La fondation vise à apporter des changements sur le terrain et travaille à construire un monde qui autonomise les femmes. Dans le passé, la fondation Meer a soutenu et contribué à diverses causes qui apportent un soutien aux femmes et aux enfants défavorisés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici