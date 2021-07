Long Covid pourrait frapper un demi-million de personnes pendant la vague actuelle, prévient Neil Ferguson

On peut s’attendre à ce qu’environ un demi-million de personnes développent un long Covid pendant la vague actuelle de coronavirus, a averti l’épidémiologiste Neil Ferguson.

Le scientifique de l’Imperial College de Londres a déclaré qu’il était « presque inévitable » que les taux d’infection quotidiens atteignent un record de 100 000 en une semaine, et a déclaré que la pandémie pourrait atteindre plus de 200 000 cas positifs par jour.

Le professeur Ferguson a déclaré à BBC1 Spectacle d’Andrew Marr ce «succès» dans la vague actuelle consisterait à «maintenir les hospitalisations à environ 1 000 par jour, puis à diminuer, le nombre de cas atteignant peut-être un peu plus de 100 000 par jour, puis diminuant lentement.

Et il a déclaré qu’il y aurait probablement une forte augmentation du nombre de personnes souffrant des symptômes du long Covid, tels qu’une fatigue extrême, des courbatures, des maux de tête et un « brouillard cérébral » pendant trois mois ou plus.

« Nous constatons actuellement des taux d’infection très élevés », a déclaré le professeur Ferguson. « Nous avons vu l’impact sur la scolarisation. Nous aurons probablement aussi un impact sur les taux longs de Covid.

« Nous savons maintenant que probablement environ un quart des personnes qui présentent des symptômes de Covid présentent ces symptômes pendant une longue période.

« Nous sommes à environ un million de personnes avec un long Covid, sur les chiffres de l’Office for National Statistics, nous pourrions encore augmenter d’un demi-million en plus. »