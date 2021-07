Long Covid pourrait frapper 5 000 Britanniques par JOUR d’ici la fin de l’été, admet le ministre mais il insiste sur le fait que « nous devons rouvrir »

Des MILLIERS de Britanniques pourraient être frappés par un long Covid chaque jour au cours des six prochaines semaines, a admis un ministre.

Kwasi Kwarteng a déclaré qu’il n’était « pas au-delà de l’imagination » que 5 000 personnes souffriront quotidiennement de la maladie alors que le nombre de cas grimpe à 100 000 d’ici la fin de l’été.

Le ministre des Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu’il n’était «pas au-delà de l’imagination» que 5 000 Britanniques soient frappés par un long Covid chaque jour alors que les cas montent en flèche

Mais il dit qu’il est temps pour le Royaume-Uni de s’ouvrir grâce au succès du déploiement des jabs Crédit : LNP

Mais il a insisté sur le fait que le Royaume-Uni devait aller de l’avant avec la quatrième étape de la feuille de route de Boris Johnson pour la liberté – et a déclaré que le gouvernement était convaincu que le jab protégerait le public.

Il a accordé une interview à Sky un jour après que le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti que les cas allaient monter en flèche au cours de l’été.

Et demandé si des milliers de personnes seraient infectées quotidiennement par le long Covid, il a répondu: « Ce n’est pas au-delà de l’imagination, mais je pense que cela va de l’avant où nous en sommes. »

Et il a dit qu’il était temps que la fermeture nationale se lève alors que les Britanniques apprennent à vivre avec le coronavirus.

« Nous ne pouvons pas simplement verrouiller la société pour toujours – nous devons rouvrir », a-t-il déclaré.

Hier, le médecin-chef Chris Whitty a mis en garde contre les dangers du long Covid dans une allocution à la Local Government Association.

Il a déclaré: «Comme il y a beaucoup de Covid en ce moment et que les taux augmentent, je regrette de dire que je pense que nous obtiendrons une quantité significative plus longue de Covid, en particulier chez les plus jeunes où les taux de vaccination sont actuellement beaucoup plus bas.

« Fondamentalement, les deux façons de prévenir un long Covid à mon avis sont de maintenir les taux de Covid à un niveau bas et de s’assurer que tout le monde est vacciné afin qu’ils contractent une maladie très bénigne, et je pense que nous avons vraiment besoin de pousser l’enfer pour le cuir pour ces deux-là.

« Les décès dus à Covid, je pense, vont heureusement être beaucoup plus faibles dans cette vague par rapport aux précédents en proportion des cas mais longtemps Covid reste, je pense, une inquiétude.

« Nous ne savons pas à quel point ce sera un problème, mais je pense que nous devrions supposer que ce ne sera pas anodin. »

Le gouvernement n’a pas encore publié de projections sur le long Covid – bien que le conseiller scientifique Stephen Reicher ait suggéré que 40% de toutes les personnes infectées et 30% des jeunes atteints de la maladie souffrent d’une maladie prolongée.

