Long COVID, parosmie et fantosmie : pourquoi le café sent mauvais

Lorsqu’une patiente est entrée dans la clinique du Dr Angela Cheung et a dit que l’endroit sentait la soupe au poulet et aux nouilles, elle savait que ce n’était pas possible, car la nourriture était interdite. Le patient avait ce qu’on appelle la fantosmie, une condition où l’individu sent une odeur qui n’existe pas.

Au début de la pandémie, la perte de l’odorat et du goût figurait parmi les symptômes les plus largement signalés du COVID-19. Alors que de nombreux patients ont retrouvé ces sens en quelques semaines, d’autres ont mis des mois.

Pour certains, retrouver leur odorat a été un voyage beaucoup plus difficile que de le perdre : le café sent maintenant les légumes pourris et la nourriture sent maintenant le rance, comme les eaux usées brutes, la fumée, ou est aigre-douce.

Le parfum des fleurs parfumées pourrait maintenant être du caoutchouc brûlé.

Ces patients ont ce qu’on appelle la parosmie, une condition où leur sens de l’odorat est déformé. Même pour ceux qui souffrent de fantosmie, l’hallucination olfactive n’est souvent pas aussi agréable que la soupe au poulet, mais à la place, c’est une odeur constante de quelque chose de nauséabond, comme des ordures, disent les experts.

« Ça ne sent même pas le café. Habituellement, avec le temps, les choses s’atténuent un peu, surtout si nous le traitons », a déclaré Cheung, un scientifique principal du University Health Network et du Sinai Health System et un expert de premier plan sur le long COVID, à CTVNews.ca dans une interview.

«Mais il y a des gens qui ont des symptômes très débilitants et terribles. Alors tout sent le pourri, ils ne peuvent pas manger, tout le rend nauséabond.

Le Dr Marc Tewfik, chirurgien et professeur agrégé d’oto-rhino-laryngologie au Centre universitaire de santé McGill, a déclaré à CTVNews.ca que dans la plupart des cas, les odeurs sont extrêmement désagréables et pour les personnes atteintes de fantosmie, elles peuvent être constantes.

Il l’a décrit comme étant similaire au syndrome du membre fantôme, une sensation courante ressentie par les amputés où ils ressentent quelque chose dans un membre qui n’est plus là. Et contrairement à la façon dont nous pouvons « nous habituer » à une odeur après avoir été dans une pièce pendant un certain temps, l’odeur ne se dissipe pas avec le temps pour les personnes atteintes de fantosmie, a déclaré Tewfik.

Une étude publiée en mai dans Nature’s Communications Medicine a révélé que des molécules spécifiques hautement odorantes peuvent être la cause de la plupart des cas de parosmie et pourquoi elles déclenchent le dégoût.

« Cela devient très, très difficile à gérer pour les patients et certainement, j’ai vu quelques patients arriver au point où ils ont des pensées suicidaires », a-t-il déclaré, ajoutant que les médecins doivent faire attention à ce type de situations. Des recherches antérieures ont trouvé des liens entre la parosmie et la fantosmie et les patients souffrant de dépression sévère.

« Quand c’est une odeur vraiment désagréable, c’est vraiment nauséabond. Et c’est implacable. Après des jours, des semaines, des mois, cela devient juste un élément primordial de leur existence et cela devient très difficile pour eux.

La bonne nouvelle, dit-il, est que la plupart de ces problèmes évoluent avec le temps et s’améliorent.

SYMPTÔMES BANALISÉS

Pour les spécialistes du domaine, ces distorsions olfactives ne sont pas uniques ni spécifiques au COVID-19. Bien qu’elles ne soient pas nécessairement largement ou couramment discutées, la parosmie et la fantosmie sont des conditions qui peuvent être ressenties par les personnes atteintes de maladies neurologiques, telles que la démence, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington. Ceux qui subissent des traitements contre le cancer comme la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent également l’obtenir. Les expositions environnementales à la fumée et aux produits chimiques peuvent également endommager les nerfs et les cellules de surface. Les traumatismes crâniens et les commotions cérébrales, ainsi que d’autres infections virales, peuvent tous déclencher ces changements olfactifs. Mais avant la pandémie, les médecins ne testaient pas systématiquement les virus, par exemple.

« En raison de l’ampleur du COVID, nous en voyons évidemment beaucoup plus », a déclaré Cheung.

Il y a eu relativement peu de recherches menées sur ce phénomène particulier en ce qui concerne le COVID-19, avec des études suggérant jusqu’à présent qu’entre huit et 23% des patients subissent une sorte de changement de leur odorat et de leur goût trois mois après la guérison, dit Cheung. Les recherches de son équipe ont rapporté des pourcentages légèrement plus élevés.

Le British Medical Journal (BMJ) a déclaré dans un article publié en avril que la parosmie est une affection courante suite à la perte d’odorat associée au COVID-19, survenant souvent en moyenne environ trois mois après l’infection initiale. L’article ajoute que de nombreux patients ont déclaré avoir le sentiment que leurs symptômes ont été banalisés par les prestataires de soins de santé. Un autre article a qualifié la parosmie persistante causée par le COVID-19 de symptôme émergent qui méritait d’être davantage souligné dans la littérature afin d’accroître la sensibilisation.

Une étude a révélé qu’environ un tiers des patients qui se sont remis du COVID-19 avaient des problèmes persistants d’odorat et de goût altérés, tandis qu’une autre étude a révélé que pour environ 5 % des patients, le dysfonctionnement olfactif était toujours présent après six mois.

La recherche suggère que la perte d’odorat et de goût est moins fréquente avec la variante Omicron, mais Cheung dit qu’elle voit toujours des patients signaler ce problème, mais peut-être un peu moins qu’avant. Elle attribue le passage aux vaccinations, notant que ceux qui n’ont été infectés qu’après avoir été vaccinés puis boostés semblaient avoir moins de problèmes avec des symptômes persistants, certaines données montrant que le rapport de probabilité d’avoir un long COVID est d’un tiers parmi ceux qui sont vaccinés.

DOMMAGES CELLULAIRES ET NERVEUX

Les experts pensent que ce qui se passe, c’est qu’il y a une blessure à la zone olfactive du nez à la suite d’une inflammation causée par COVID-19. Il ne s’agit généralement pas d’une blessure directe au nerf olfactif proprement dit, mais à la muqueuse des cellules autour de ces nerfs ou de l’épithélium à la surface de la muqueuse. Il existe des centaines de récepteurs qui envoient des messages à notre cerveau pour aider à identifier différentes odeurs. Lorsqu’il y a une blessure, ces messages ne sont pas envoyés correctement. La plupart des gens perdraient complètement leur odorat, connu sous le nom d’anosmie, ou les sens seraient réduits, connus sous le nom d’hyposmie, mais se rétabliraient sans aucun changement anormal.

« Nous pensons que peut-être chez un plus petit pourcentage de patients, il peut y avoir des dommages réels au nerf olfactif », a déclaré Tewfik.

« Lorsque cela se produit, puis parfois lorsque le nerf récupère ou se régénère, vous pouvez avoir des connexions défectueuses qui se produisent… nous pensons que c’est en fait un signe de récupération. Ça veut dire que les nerfs commencent à récupérer, mais ça peut passer par cette phase où les sensations sont altérées.

Cheung explique que pendant la récupération, les nerfs ne s’enregistrent pas correctement dans le cerveau.

Dans un article publié en mars dans la revue à comité de lecture Foods, 84% des patients présentant des distorsions olfactives ont décrit les odeurs comme désagréables ou provoquant des nausées, le café, les oignons et la viande étant parmi les pires aliments déclencheurs. Les chercheurs ont déclaré que ces éléments ont de nombreuses molécules en commun qui génèrent des distorsions et ont des voies de formation similaires. Des processus de cuisson plus doux qui n’impliquent pas de rôtir, de frire, de griller ou de cuire peuvent aider à atténuer certaines des distorsions, ont-ils suggéré.

« Le café, les oignons, l’ail, les aliments frits, les œufs et (dans un mode de vie non végétarien) la viande constituent une part importante d’un régime hebdomadaire typique, certainement dans les cultures occidentales, et il est clair que les distorsions et le sentiment de dégoût dans ces aliments clés les articles pourraient avoir un impact sérieux sur le régime alimentaire et la nutrition », ont écrit les auteurs.

RÉINITIALISER LES SENS

Alors que la plupart des patients s’améliorent avec le temps – Tewfik dit environ trois à six mois pour la parosmie – certains ont des symptômes très persistants.

« Rarement, nous voyons des patients où cela dure vraiment longtemps, comme plus d’un ou deux ans, mais ceux-ci sont heureusement une très petite minorité », a-t-il déclaré.

Les experts disent que les patients peuvent recycler leur sens de l’odorat et du goût, bien que le taux de réussite varie. Le recyclage implique d’être exposé à des parfums qu’ils connaissent déjà, comme quelque chose de sucré et fruité par rapport à quelque chose de plus piquant comme l’ail ou l’oignon, et d’entraîner le cerveau à reconnaître et à enregistrer correctement l’odeur. Les patients sont exposés aux différentes odeurs pendant 15 secondes, deux fois par jour par exemple.

« C’est comme recycler le système olfactif, comme apprendre aux gens à marcher à nouveau après une blessure », a déclaré Cheung. « Mais les nerfs ne se régénèrent pas rapidement. Ça prend du temps. »

Les patients sont invités à essayer d’imaginer et de se souvenir de l’odeur d’origine lorsqu’ils sentent un objet, a ajouté Tewfik.

Une étude de cas a suggéré une combinaison d’un cours d’un médicament corticostéroïde, d’une formation à l’odorat et d’une irrigation nasale pendant trois mois pour aider à lutter contre la fantosmie.

« C’est un processus très lent, ce n’est pas quelque chose qui a généralement un effet immédiat », a-t-il ajouté.

« La raison pour laquelle cela semble fonctionner est qu’il y a des cellules souches dans la cavité nasale qui peuvent régénérer les nerfs olfactifs et c’est l’un des seuls endroits – sinon le seul endroit – dans le corps où les cellules souches peuvent régénérer les cellules nerveuses, donc c’est vraiment unique au nez.