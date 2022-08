Long Covid maintient des millions d’Américains hors du marché du travail

Le rapport estime que 2 à 4 millions de ces personnes sont actuellement sans emploi en raison de la longue durée de Covid. C’est presque aussi élevé que le nombre d’Américains qui ont quitté leur emploi chaque mois au milieu de la grande démission : à propos de 4,2 millions de personnes ont quitté leur emploi en juin et près de 4,3 millions en mai et avril, respectivement, selon le Bureau des statistiques du travail .

En tant que condition médicale, les médecins et les scientifiques tentent toujours de démêler de nombreuses énigmes liées au long Covid. Une chose est claire : n’importe qui peut l’obtenir.

En mars 2021, une analyse de l’Université de Californie à Davis Health de plusieurs études longues sur le Covid ont révélé que même les patients souffrant d’affections bénignes peuvent subir un long Covid. Sans surprise, les patients les plus susceptibles de développer des symptômes sont ceux dont les infections initiales sont suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation, selon l’analyse.

UN Peut étudier de la Washington University School of Medicine à St. Louis a constaté que les personnes non vaccinées et vaccinées sont à risque de Covid à long terme. Le risque est plus élevé pour les non vaccinés, mais l’étude a suggéré que les vaccins ne réduisent le risque de Covid long que de 15%.

La condition peut indéniablement avoir un impact sur la vie, le travail et la santé d’un patient. L’année dernière, le Loi sur les Américains handicapés étiqueté longtemps Covid un handicap en raison de la façon dont il peut limiter les principales activités de la vie des patients.

UN juillet 2021 Une étude du Patient-Led Research Collaborative a mesuré l’effet de la condition sur le travail des patients au cours de sept mois. Seuls environ 27% des patients de longue durée de Covid ont travaillé autant d’heures qu’avant de tomber malade. Environ 23% ne travaillaient pas du tout, en conséquence directe d’un long Covid. Cela incluait être en congé de maladie, en congé d’invalidité, démissionner, être congédié ou être incapable de trouver un emploi qui les accommoderait.

Les recherches en cours et futures pourraient aider à déterminer comment traiter la maladie, ce qui pourrait permettre à bon nombre de ces travailleurs de réintégrer le marché du travail. Les experts disent qu’ils espèrent pouvoir trouver des réponses bientôt.

“Je suis prudemment optimiste qu’étant donné l’attention que les gens accordent au long Covid, nous allons obtenir des réponses et, espérons-le, des interventions qui aident les gens”, Eric Rubin, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, a déclaré à CNBC Make It plus tôt ce mois-ci.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :