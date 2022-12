Long COVID lié à plus de 3 500 décès: rapport du CDC

Il est peu probable que les certificats de décès plus tôt dans la pandémie incluent l’infection aiguë au COVID comme cause de décès 3 à 6 mois plus tard, par exemple, dit Gut. À l’avenir, cela pourrait changer. Long COVID est une maladie chronique, il est donc plus susceptible d’être répertorié sur un certificat de décès.

Certains à haut risque

Plus de la moitié des décès liés au long COVID, 57%, sont survenus chez des personnes âgées de 75 ans et plus. De plus, les hommes représentaient 51,5% des décès dus à la longue COVID.

De plus, 79 % des décès dus à la longue COVID étaient des Blancs non hispaniques, suivis de 10 % de Noirs non hispaniques et d’environ 8 % d’Hispaniques.

Même si les Indiens d’Amérique non hispaniques/Autochtones de l’Alaska ont connu moins de 2 % de tous les décès dus à la COVID dans l’étude, ils sont apparus comme un groupe à haut risque dans une analyse distincte. Leur taux de mortalité ajusté selon l’âge pour le long COVID était le plus élevé, à 14,8 décès pour 1 million de personnes. En revanche, les Asiatiques non hispaniques avaient le taux de mortalité ajusté selon l’âge le plus bas, à 1,5 pour 1 million.