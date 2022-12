Long COVID : Le monovirus ou les cellules graisseuses pourraient-ils jouer un rôle ?

Un historien britannique, un archéologue italien et un enseignant préscolaire américain ne se sont jamais rencontrés en personne, mais ils partagent un lien pandémique important.

En proie à des symptômes étrangement similaires, les trois femmes sont créditées d’avoir décrit, nommé et aidé à amener le long COVID dans la conscience du public au début de 2020.

Rachel Pope, de Liverpool, s’est rendue sur Twitter fin mars 2020 pour décrire ses symptômes troublants, alors sans nom, après une infection à coronavirus. Elisa Perego en Italie a utilisé pour la première fois le terme « long COVID », dans un tweet de mai cette année-là. Amy Watson à Portland, Oregon, s’est inspirée de nommer son groupe de soutien Facebook à partir de la casquette de camionneur qu’elle portait, et «long courrier» est rapidement devenu une partie du lexique de la pandémie.

Près de trois ans après le début de la pandémie, les scientifiques essaient toujours de comprendre pourquoi certaines personnes contractent un long COVID et pourquoi une petite partie – y compris les trois femmes – présente des symptômes durables.

Des millions de personnes dans le monde ont eu un long COVID, signalant divers symptômes, notamment la fatigue, des problèmes pulmonaires, un brouillard cérébral et d’autres symptômes neurologiques. Les preuves suggèrent que la plupart se rétablissent sensiblement en un an, mais des données récentes montrent que cela a contribué à plus de 3 500 décès aux États-Unis.

Voici quelques-unes des dernières preuves :

LES FEMMES PLUS À RISQUE ?

De nombreuses études et preuves anecdotiques suggèrent que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de développer une COVID longue.

Il pourrait y avoir des raisons biologiques.

Le système immunitaire des femmes développe généralement des réactions plus fortes aux virus, bactéries, parasites et autres germes, a noté Sabra Klein, professeur à Johns Hopkins qui étudie l’immunité.

Les femmes sont également beaucoup plus susceptibles que les hommes d’avoir des maladies auto-immunes, où le corps attaque par erreur ses propres cellules saines. Certains scientifiques pensent que le long COVID pourrait résulter d’une réponse auto-immune déclenchée par le virus.

Le corps des femmes a également tendance à avoir plus de tissu adipeux et des recherches émergentes suggèrent que le coronavirus peut se cacher dans la graisse après l’infection. Les scientifiques étudient également si les niveaux hormonaux fluctuants des femmes peuvent augmenter les risques.

Autre facteur possible : les femmes sont plus susceptibles que les hommes de rechercher des soins de santé et sont souvent plus sensibles aux changements de leur corps, a noté Klein.

“Je ne pense pas que nous devrions ignorer cela”, a-t-elle déclaré. La biologie et le comportement sont probablement tous les deux en jeu, a déclaré Klein.

Ce n’est donc peut-être pas un hasard si ce sont trois femmes qui ont aidé à faire la première lumière sur le long COVID.

Pope, 46 ans, a commencé à raconter ce qu’elle vivait en mars 2020 : des symptômes pseudo-grippaux, puis ses poumons, son cœur et ses articulations ont été touchés. Au bout d’un mois, elle a commencé à avoir des jours « corrects », mais les symptômes ont persisté.

Elle et certains collègues également malades se sont connectés avec Perego sur Twitter. “Nous avons commencé à nous rassembler parce que c’était littéralement le seul endroit où nous pouvions faire cela”, a déclaré Pope. “En 2020, nous plaisanterions en disant que nous nous réunirions pour Noël et ferions une fête”, a déclaré Pope. “Ensuite, évidemment, ça a continué, et je pense que nous avons arrêté de plaisanter.”

Watson a lancé son groupe virtuel de longs courriers en avril. Les autres ont vite appris ce surnom et l’ont adopté.

MONOVIRUS

Plusieurs études suggèrent que le virus Epstein-Barr omniprésent pourrait jouer un rôle dans certains cas de COVID long.

L’inflammation causée par une infection à coronavirus peut activer les virus de l’herpès, qui restent dans le corps après avoir provoqué une infection aiguë, a déclaré le Dr Timothy Henrich, expert en virus à l’Université de Californie à San Francisco.

Le virus d’Epstein-Barr est l’un des plus courants de ces virus de l’herpès : environ 90 % de la population américaine en a été infectée. Le virus peut provoquer une mononucléose ou des symptômes qui peuvent être considérés comme un rhume.

Henrich fait partie des chercheurs qui ont trouvé des marqueurs immunitaires signalant la réactivation d’Epstein-Barr dans le sang de longs patients COVID, en particulier ceux souffrant de fatigue.

Tous les patients COVID de longue date n’ont pas ces marqueurs. Mais il est possible qu’Epstein-Barr provoque des symptômes chez ceux qui le font, bien que les scientifiques disent que des études supplémentaires sont nécessaires.

Certains scientifiques pensent également qu’Epstein-Barr déclenche le syndrome de fatigue chronique, une condition qui présente de nombreuses similitudes avec le long COVID, mais qui n’est pas non plus prouvée.

OBÉSITÉ

L’obésité est un facteur de risque d’infections graves au COVID-19 et les scientifiques tentent de comprendre pourquoi.

Les chercheurs de l’Université de Stanford font partie de ceux qui ont trouvé des preuves que le coronavirus peut infecter les cellules graisseuses. Dans une étude récente, ils ont trouvé le virus et des signes d’inflammation dans les tissus adipeux prélevés sur des personnes décédées du COVID.

Des tests en laboratoire ont montré que le virus peut se reproduire dans les tissus adipeux. Cela soulève la possibilité que le tissu adipeux puisse servir de «réservoir», alimentant potentiellement un long COVID.

L’élimination des tissus adipeux pourrait-elle traiter ou prévenir certains cas de COVID longs ? C’est une question alléchante, mais la recherche est préliminaire, a déclaré le Dr Catherine Blish, professeur de maladies infectieuses à Stanford et auteur principal de l’étude.

Des scientifiques du centre médical du sud-ouest de l’Université du Texas étudient la leptine, une hormone produite par les cellules graisseuses qui peut influencer la réponse immunitaire du corps et favoriser l’inflammation.

Ils prévoient d’étudier si les injections d’un anticorps fabriqué pourraient réduire les niveaux de leptine – et à leur tour l’inflammation due aux infections à coronavirus ou au long COVID.

“Nous avons une bonne base scientifique ainsi que des données préliminaires pour affirmer que nous pourrions être sur la bonne voie”, a déclaré le Dr Philipp Scherer.

DURÉE

Il a été estimé qu’environ 30% des personnes infectées par le coronavirus développeront un long COVID, sur la base de données antérieures à la pandémie.

La plupart des personnes qui présentent des symptômes persistants, récurrents ou nouveaux après une infection se rétablissent après environ trois mois. Parmi ceux qui présentent des symptômes à trois mois, environ 15 % continueront à présenter des symptômes pendant au moins neuf mois supplémentaires, selon une étude récente publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Déterminer qui est à risque de présenter des symptômes pendant des années « est une question tellement compliquée », a déclaré le Dr Lawrence Purpura, expert en maladies infectieuses à l’Université de Columbia.

Les personnes atteintes d’infections graves semblent être plus à risque de COVID long, bien que cela puisse également affecter les personnes atteintes d’infections bénignes. Ceux dont les infections causent de graves lésions pulmonaires, y compris des cicatrices, peuvent souffrir d’essoufflement, de toux ou de fatigue pendant plus d’un an. Et un plus petit groupe de patients atteints d’infections initiales légères au COVID-19 peut développer des symptômes neurologiques pendant plus d’un an, notamment une fatigue chronique et un brouillard cérébral, a déclaré Purpura.

“La majorité des patients finiront par guérir”, a-t-il déclaré. “C’est important que les gens le sachent.”

C’est une petite consolation pour les trois femmes qui ont aidé le monde à reconnaître le long COVID.

Perego, 44 ​​ans, a développé des problèmes cardiaques, pulmonaires et neurologiques et reste gravement malade.

Elle sait que les scientifiques ont beaucoup appris en peu de temps, mais elle dit « qu’il y a un fossé » entre la longue recherche sur le COVID et les soins médicaux.

“Nous devons traduire les connaissances scientifiques en meilleurs traitements et politiques”, a-t-elle déclaré.

Watson, approchant la cinquantaine, dit qu’elle n’a “jamais eu de rétablissement”. Elle a eu de graves migraines, ainsi que des problèmes digestifs, nerveux et des pieds. Récemment, elle a développé une anémie sévère.

Elle souhaite que la communauté médicale ait une approche plus organisée pour traiter le long COVID. Les médecins disent que ne pas connaître la ou les causes sous-jacentes rend cela difficile.

“Je veux juste retrouver ma vie”, a déclaré Watson, “et il ne semble pas que ce soit tout ce qui est possible.”

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Lindsey Tanner, Associated Press