Une chose qui m’a donné, ainsi qu’à d’autres patients atteints d’EM/SFC, l’espoir est de regarder combien de temps les patients COVID ont organisé et devenir les défenseurs vocaux d’une meilleure recherche et de meilleurs soins. De plus en plus de chercheurs écoutent enfin, comprenant qu’il y a non seulement tant de souffrances humaines à affronter, mais aussi l’opportunité de résoudre un problème biologique et scientifique épineux mais fascinant. Leurs découvertes dans le long COVID se reproduisent plus tôt résultats dans l’EM/SFC.

La recherche sur les maladies post-virales, en tant que catégorie, progresse plus rapidement. Et il faut espérer que des réponses et des traitements suivront bientôt.