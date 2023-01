Long COVID et syndrome de fatigue chronique : l’examen des études met en évidence le lien

Le monde est aux prises avec le spectre du long COVID depuis la mi-2020, lorsque certains patients ont réalisé que leurs symptômes de COVID-19 n’avaient pas complètement disparu – mais près de trois ans plus tard, que savons-nous vraiment de ce problème persistant ?

Un nouvel article passant en revue les études existantes sur le long COVID suggère que la recherche fait encore cruellement défaut pour soulager les patients, et que les cliniciens et les chercheurs doivent en savoir plus sur un syndrome de fatigue chronique (SFC), également connu sous le nom d’encéphalomyélite myalgique (ME) , afin de vraiment comprendre et traiter le long COVID.

Publiée vendredi dans la revue à comité de lecture Nature Reviews Microbiology, la revue vise à condenser le corpus de recherches entourant cette maladie compliquée afin de brosser le tableau le plus détaillé à ce jour d’une maladie qui, selon les auteurs, affecte, sous une forme ou une autre, au moins une personne dans dix personnes qui ont contracté la COVID-19.

On estime qu’environ 65 millions de personnes ont connu une longue COVID, selon l’examen. La définition de base du long COVID, également connu sous le nom de syndrome post-aigu COVID-19, est une personne présentant des symptômes persistants pendant au moins trois mois après la disparition de son infection aiguë au COVID-19.

“Sur la base de plus de deux ans de recherche sur le COVID long et de décennies de recherche sur des conditions telles que l’EM/SFC, une proportion importante d’individus atteints de COVID long peuvent avoir des incapacités à vie si aucune mesure n’est prise”, ont écrit les auteurs.

Parmi les principales conclusions de l’examen, bien que la présentation d’un COVID long puisse varier considérablement, il est clair qu’il existe des impacts biologiques sur plusieurs organes et systèmes, et que le COVID long a des chevauchements significatifs avec l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC), et la dysautonomie, un terme général pour une variété de conditions liées au dysfonctionnement des nerfs contrôlant les fonctions involontaires comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la transpiration.

Certains des symptômes les plus courants observés chez les patients atteints de COVID depuis longtemps, tels que le brouillard cérébral et la fatigue extrême, sont également observés chez les patients atteints d’EM/SFC.

En raison de la forte prévalence de l’EM/SFC, d’un type de dysautonomie lié à la fréquence cardiaque appelé POTS, et “d’autres maladies post-infectieuses chez les patients atteints de COVID long, la recherche sur le COVID long devrait inclure les personnes qui ont développé l’EM/SFC et d’autres maladies post-infectieuses à partir d’un déclencheur autre que le SRAS-CoV-2 dans des groupes de comparaison pour améliorer la compréhension de l’apparition et de la physiopathologie de ces maladies », indique la revue.

Mais alors que le long COVID peut être une question de mois pour certains patients, pour d’autres, le long COVID a eu des effets débilitants, les symptômes persistant pendant plus d’un an et modifiant considérablement leur qualité de vie.

Des aliments sans goût depuis plus d’un an, des odeurs auparavant bénignes produisant des nausées instantanées, un bourdonnement persistant dans les oreilles et une fatigue si débilitante qu’elle nécessite un fauteuil roulant et un congé d’invalidité permanente – ce ne sont là que quelques-uns des symptômes du long COVID que des dizaines de Les Canadiens ont décrit à CTVNews.ca.

“La plupart du temps, je ne peux pas quitter ma maison, j’ai tellement le vertige… Je ne peux même plus rester debout sous la douche”, a déclaré Nicole Rogers à CTVNews.ca la semaine dernière.

Selon cette nouvelle revue scientifique, nous progressons dans la compréhension de la maladie, mais il reste encore beaucoup à faire.

Il y a également un manque de clarté sur l’incidence du long COVID et l’impact de la vaccination, des variantes et des réinfections en raison de “méthodes d’étude différentes, du temps écoulé depuis la vaccination et des définitions du long COVID”, déclarent les auteurs de l’étude.

L’examen a révélé que le niveau d’incidence avait une large marge, estimée à 10 à 30 % des cas non hospitalisés, 50 à 70 % des cas hospitalisés et 10 à 12 % des cas vaccinés. Cependant, on ne sait toujours pas quelle est l’incidence des cas graves de COVID longs, c’est-à-dire ceux dont les symptômes sont mesurés en années plutôt qu’en mois.

COMBIEN DE TEMPS COVID IMPACTE LE CORPS

Le long COVID peut avoir des impacts sur le cœur, les poumons, le système immunitaire, le pancréas, le tractus gastro-intestinal, le système neurologique, les reins, les vaisseaux sanguins et le système reproducteur, selon la revue.

Ces systèmes biologiques ont été présentés dans une figure avec leurs longs symptômes COVID associés et quelle pourrait être la pathologie – ou la cause – derrière ces symptômes.

La nature qui se chevauche de la pathologie derrière les symptômes peut rendre plus difficile la gestion ou le diagnostic du problème, note l’examen.

Par exemple, l’un des principaux symptômes du long COVID est la fatigue persistante. L’examen a répertorié de nombreuses pathologies qui pourraient y contribuer, notamment de minuscules caillots sanguins, des embolies pulmonaires, des accidents vasculaires cérébraux et la microangiopathie, qui fait référence à des problèmes liés à la structure des petits vaisseaux sanguins.

Les chercheurs n’ont toujours pas identifié la cause du long COVID, et “il y a probablement plusieurs causes, qui se chevauchent potentiellement”, indique la revue.

Dans les études examinées, de nombreuses théories ont été suggérées. L’une est qu’il existe des réservoirs persistants de virus restants dans les tissus, tandis qu’une autre suggère que le virus réactive des conditions sous-jacentes ou des agents pathogènes chez certains patients.

Une autre théorie est que le long COVID est causé par une dérégulation immunitaire, c’est-à-dire lorsque le corps ne peut pas maîtriser sa propre réponse immunitaire. La dérégulation immunitaire joue souvent un rôle dans les maladies auto-immunes, dans lesquelles le système immunitaire attaque les cellules du corps.

La coagulation sanguine et la signalisation dysfonctionnelle du tronc cérébral dans le reste du corps sont deux autres théories importantes, note la revue.

Les chercheurs ne savent toujours pas non plus pourquoi certaines personnes contractent un long COVID après une infection aiguë au COVID-19 et d’autres non.

Mais l’examen a révélé certaines tendances émergentes – les patients qui ont développé des anticorps faibles ou nuls contre le SRAS-CoV-2 au cours de leur infection aiguë étaient plus susceptibles d’avoir un long COVID six à sept mois après la position de test pour COVID-19.

La persistance virale du SRAS-CoV-2 dans le corps est également corrélée à une longue durée de COVID dans plusieurs études.

LE MANQUE DE CONNAISSANCES SUR MOI/SFC, LA DYSAUTONOMIE ENTRAVANT LES SOINS AUX PATIENTS

Dans la recherche sur le long COVID, un terme qui revient souvent est ME/SFC. Cette maladie multisystémique apparaît généralement après une infection virale ou bactérienne et se caractérise par une fatigue intense qui entraîne une réduction substantielle de leur capacité à participer aux activités sociales et professionnelles quotidiennes, ainsi qu’une augmentation considérable des symptômes négatifs directement après l’exercice, appelés post-effort. malaise.

La fatigue ressentie par les personnes atteintes d’EM/SFC peut être extrême – la plupart des patients sont incapables de travailler, selon l’examen.

« De nombreux chercheurs ont commenté la similitude entre l’EM/SFC et le long COVID ; on estime qu’environ la moitié des personnes atteintes d’un COVID long répondent aux critères de l’EM/SFC, et dans les études où le symptôme cardinal de l’EM/SFC du malaise post-effort est mesuré, une majorité d’individus atteints d’un COVID long signalent un malaise post-effort », ont écrit les auteurs. .

La dysautonomie, qui est souvent associée à l’EM/SFC, en particulier un type de dysautonomie appelé POTS, dans lequel la fréquence cardiaque d’une personne augmente anormalement après s’être assis ou debout, est un autre problème qui fait surface chez les patients atteints de COVID depuis longtemps.

Cette figure montre certaines des théories derrière la pathogenèse longue du COVID, y compris la dérégulation immunitaire, la perturbation du microbiote, l’auto-immunité, la coagulation et l’anomalie endothéliale. (Nature Reviews Microbiologie)

Cependant, l’EM/SFC n’est pas bien connu au sein de la population générale ou de la population médicale, selon la revue, ce qui signifie que les diagnostics et les traitements que les spécialistes ont appris avec l’EM/SFC ne sont souvent pas appliqués aux patients atteints de COVID depuis longtemps. Seulement 6 % des facultés de médecine américaines couvrent entièrement l’EM/SFC en termes de traitement, de recherche et de programmes, selon l’étude.

La dysautonomie est également souvent diagnostiquée à tort comme des troubles psychiatriques ou psychologiques en raison de ses symptômes se présentant comme similaires à des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété.

Souvent, l’EM/SFC est omis des données du dossier de santé parce que les médecins généralistes n’en sont pas conscients, ce qui entraîne des trous dans le dossier de données.

“Parce que la recherche sur l’EM/SFC et la dysautonomie n’est pas largement connue ou enseignée de manière exhaustive dans les facultés de médecine, la longue recherche sur le COVID ne s’appuie souvent pas sur les découvertes passées et a tendance à répéter d’anciennes hypothèses”, indique la revue.

Ce manque de sensibilisation peut conduire les patients à ne pas savoir comment gérer leur long COVID. Alors que certains cliniciens traitant de longs patients COVID utilisent la physiothérapie, l’exercice peut aggraver les choses pour ceux qui présentent des symptômes similaires à l’EM/SFC, selon l’examen.

«Il convient de noter que l’exercice est nocif pour les patients atteints de COVID long qui souffrent d’EM / SFC ou de malaise post-effort, et ne doit pas être utilisé comme traitement; une étude sur des personnes atteintes de longue durée de COVID a noté que l’activité physique a aggravé l’état de 75% des patients, et moins de 1% ont constaté une amélioration », indique la revue.

OPTIONS DE TRAITEMENT EFFICACES PEU EFFICACES

Selon la revue, il n’existe “pas de traitement largement efficace pour les longs COVID” à l’heure actuelle.

Certaines stratégies ont aidé à traiter les patients présentant certains symptômes spécifiques. Par exemple, les stratégies appliquées aux patients atteints d’EM/SFC ont montré leur efficacité chez les patients COVID de longue durée présentant des symptômes similaires. Les patients ayant des problèmes de coagulation sanguine reçoivent généralement des anticoagulants, qui fluidifient le sang pour l’empêcher de coaguler.

Bien qu’il y ait eu des études pilotes sur l’efficacité de certains médicaments ou traitements médicaux, il existe un besoin évident d’essais cliniques et de financement pour ces essais, afin d’évaluer si ces options peuvent être offertes aux patients plus largement, selon la revue.

LA RECHERCHE MANQUE ENCORE

De nombreuses études ont été menées sur les impacts et les causes du long COVID, ainsi que sur de nombreuses options de diagnostic et de traitement en cours de développement, mais il existe encore d’énormes lacunes dans nos connaissances, selon la revue.

Les tests incohérents pour le COVID-19 sont un problème en termes de diagnostic du COVID long, ont noté les auteurs, ajoutant que certaines cliniques COVID longs nécessitent un enregistrement d’un test PCR pour l’admission. D’autres cliniciens et chercheurs décident qui a ou n’a pas de long COVID en se basant uniquement sur la présence d’anticorps indiquant une infection antérieure au COVID-19, même si environ 22 à 36% de ceux qui contractent le COVID-19 ne produisent pas d’anticorps en tant que résultat, selon la revue.

Ceci et d’autres facteurs tels que la réduction des symptômes moins connus tels que le malaise post-effort peuvent fausser la recherche, ont écrit les auteurs.

À l’avenir, la recherche doit jeter un filet plus large en termes de symptômes et incorporer des experts des maladies postvirales telles que l’EM/SFC, a recommandé l’examen.

“Bien que la recherche sur le long COVID ait été étendue et se soit accélérée, la recherche existante n’est pas suffisante pour améliorer les résultats des personnes atteintes de long COVID”, ont déclaré les auteurs.

«Parce que la recherche sur l’EM / SFC et la dysautonomie n’est pas largement connue dans le domaine biomédical, la longue recherche sur le COVID devrait être dirigée par des experts de ces domaines pour s’appuyer sur la recherche existante et créer de nouveaux outils de diagnostic et d’imagerie.»