Long Covid est difficile – voici cinq conseils pour vous aider

(CNN) — Le brouillard cérébral, la fatigue, les palpitations cardiaques, les malaises post-effort et les étourdissements sont quelques-uns des symptômes associés aux personnes atteintes de Covid long chez les adultes.

Ils font partie des 12 symptômes identifiés dans le cadre de l’initiative RECOVER du National Institute of Health qui peuvent être utilisés de manière fiable pour classer une personne comme ayant un long Covid.

Les autres sont des troubles gastro-intestinaux, une toux chronique, une soif, des douleurs thoraciques, des mouvements anormaux, des modifications du désir ou de la capacité sexuelle et un changement ou une perte de l’odorat et du goût.

Si vous avez ressenti un certain nombre de ces symptômes (ils sont pondérés en fonction de leur spécificité au Covid long), alors vous faites peut-être partie des jusqu’à 23 millions de personnes aux États-Unis qui avait ou a encore cette condition.

Depuis les premiers jours de la pandémie, il est rapidement devenu évident que certaines personnes ayant contracté le SRAS-CoV-2 – le coronavirus à l’origine du Covid-19 – ne se remettaient pas complètement. Ils ont continué à ressentir des symptômes souvent débilitants pendant des semaines, des mois et, dans certains cas, des années après leur infection initiale.

Les médecins, les chercheurs et les autorités sanitaires étaient d’abord sceptiques, puis perplexes. Ils ont eu du mal à définir et mesurer le Covid long, pour en identifier la cause ou le mécanisme. Et pour déterminer quels facteurs exposent les gens à un risque plus élevé de développer cette maladie.

Bien que nous ayons parcouru un long chemin depuis les premiers jours de la pandémie, de nombreuses questions demeurent, notamment comment la prévenir en premier lieu (ASTUCE : se faire vacciner contre le Covid semble réduire votre risque même si vous êtes infecté) et comment pour traiter au mieux les symptômes dès leur apparition.

Le Long Covid n’est pas le problème de quelqu’un d’autre : une enquête du Centre national des statistiques de la santé de 2022 on estime que près de 7 % des adultes américains, et plus de 1% des enfants qui ont déclaré avoir le Covid ont lutté contre un long Covid à un moment donné.

Alors que le nombre de cas de Covid long a diminué depuis 2022 et que de nombreuses personnes se rétablissent à des degrés divers, les gens continuent de recevoir un diagnostic de maladie et de lutter contre les symptômes.

L’un des symptômes les plus gênants signalés par de nombreux patients est le brouillard cérébral, selon David Putrino, neuroscientifique et directeur de l’innovation en réadaptation au Mount Sinai Health System, à New York.

“Nous commençons à en apprendre beaucoup plus sur ce qui se passe dans le cerveau lors d’une infection aiguë à Covid”, a récemment déclaré Putrino au correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, sur son podcast Chasing Life.

Putrino a déclaré que des chercheurs britanniques ont découvert des « changements alarmants » dans la taille du cerveau et la fonction cognitive après une infection à Covid, même chez les personnes qui n’ont pas déclaré avoir subi un long Covid. L’étude a été publié dans la revue Nature en 2022. « Leur cerveau avait été modifié », a déclaré Putrino.

Une autre plainte courante, a déclaré Putrino, est malaise post-effortc’est-à-dire l’aggravation des symptômes suite à un effort physique ou mental, même mineur.

« Ils n’ont pas parlé de « malaise post-effort ». Personne ne savait ce qu’était un malaise post-effort, mais ils disaient des choses comme : « Je suis allé faire mes courses et puis je me suis écrasé » », a déclaré Putrino.

« « Crash » était un grand mot qui était utilisé. ‘Je suis descendu. Mes courses ont été livrées. Les transporter dans les escaliers jusqu’à mon appartement m’a fait tomber en panne et je n’ai pas pu me lever du lit pendant deux jours.

Putrino a déclaré que les nombreux symptômes du long Covid peuvent être causés par un ou plusieurs facteurs sous-jacents, notamment des micro-caillots qui bloquent les petits vaisseaux sanguins et entraînent des problèmes tels que des problèmes cognitifs ; des particules virales persistantes qui continuent de circuler et de stimuler notre système immunitaire ; et l’inflammation du nerf vague qui peut entraîner dysautonomie et se manifeste par POTSou syndrome de tachycardie orthostatique posturale.

Que pouvez-vous faire pour vous aider si vous avez un long Covid ? Putrino a ces cinq conseils :

Reposez-vous et prenez votre rythme



Soyez conscient de vos limites et ne vous poussez pas au-delà pour éviter de vous écraser.

“L’un des outils les plus importants dont nous disposons pour prévenir l’aggravation ou la progression d’un long Covid est une technique de conservation de l’énergie connue sous le nom de” stimulation “”, a déclaré Putrino dans un e-mail.

Le problème est que vos limites peuvent changer de jour en jour et être affectées par de nombreux facteurs tels que les hormones, le stress et même la météo.

Lire en savoir plus sur le rythme ici.

La dysautonomie, un trouble du système nerveux, est une cause fréquente de certains des symptômes apparemment étranges et perturbateurs du long Covid, tels qu’un rythme cardiaque rapide et des étourdissements.

“Votre système nerveux autonome est un réseau de nerfs dans votre corps chargé de gérer des éléments tels que la respiration, la tension artérielle, la température corporelle, le flux sanguin sain et le fonctionnement des organes”, a déclaré Putrino.

« Lorsque le système nerveux autonome est déséquilibré, cela conduit à une condition appelée dysautonomie. En moyenne, 70 % des personnes atteintes de Covid long souffrent de dysautonomie et cela contribue de manière significative à la charge globale des symptômes. La dysautonomie peut être traitée par des médicaments et par la rééducation.

Apprendre plus à propos dysautonomie ici.

Parfois, à la fois lors d’une infection aiguë à Covid et lors d’une longue Covid, une personne souffre d’hyperinflammation dans de nombreux systèmes corporels ; les chercheurs pensent que cela se produit parce que les mastocytes sont activés.

Les mastocytes sont des cellules allergiques qui font partie du système immunitaire ; lorsqu’ils sont stimulés, ils créent une inflammation et libèrent de nombreux produits chimiques qui peuvent affecter la peau, le tractus gastro-intestinal, le cœur, les systèmes respiratoire et neurologique.

« Une grande proportion de personnes atteintes d’un long Covid ont développé le syndrome d’activation des mastocytes (MCAS) », a déclaré Putrino. “Le MCAS peut être extrêmement débilitant, mais peut également être bien géré avec une surveillance médicale appropriée utilisant des médicaments et des suppléments en vente libre.”

Apprendre en savoir plus sur MCAS ici.

Utilisez la respiration pour gérer les symptômes, a déclaré Putrino.

« Une respiration dysfonctionnelle et des échanges gazeux altérés sont présents chez la majorité des personnes atteintes d’un long Covid, et une pratique quotidienne de respiration peut améliorer considérablement les symptômes quotidiens.

En savoir plus sur souffle et long Covid ici.

Ce dernier conseil s’adresse aux soignants et amis des personnes atteintes d’un Covid long, ou à toute personne atteinte d’une maladie chronique. “Recevoir un nouveau diagnostic de maladie chronique est une expérience incroyablement isolante, et l’isolement social peut avoir de graves effets sur la santé”, a expliqué Putrino.

“Votre proche atteint d’un long Covid ne sera peut-être plus en mesure d’établir des liens sociaux avec vous de la même manière qu’avant, mais cela ne veut pas dire qu’il ne veut pas passer du temps avec vous”, a-t-il déclaré. « Faites un effort pour vous connecter avec un proche atteint d’un long Covid. »

En savoir plus sur le effets de l’isolement social sur la santé ici.

