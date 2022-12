Long Covid coûte aux patients en moyenne 9 000 $ par an en frais médicaux

L’unité Covid-19 du United Memorial Medical Center dans le nord de Houston. Caroline Cole | Temps de Los Angeles | Getty Images

Long Covid a touché jusqu’à 23 millions d’Américains à ce jour – et il est sur le point d’avoir un impact financier rivalisant ou dépassant celui de la Grande Récession. Selon une estimation, la maladie chronique coûtera à l’économie américaine 3,7 billions de dollars, avec des coûts médicaux supplémentaires représentant 528 milliards de dollars. Les coûts à l’échelle des ménages et à l’échelle nationale sont difficiles à quantifier car la maladie – également connue sous le nom de syndrome Covid long-courrier, post-Covid ou post-aiguë Covid – est si nouvelle. Toute personne ayant déjà été infectée par le Covid-19 est susceptible, quels que soient des facteurs tels que l’âge, la santé ou le statut vaccinal. Les symptômes, qui se comptent par centaines, peuvent varier de légers à graves et peuvent persister pendant des mois, voire des années. David Cutler, économiste à l’Université de Harvard qui a projeté le coût économique de 3,7 billions de dollars du long Covid, estimations les frais médicaux individuels de la maladie à environ 9 000 $ par année, en moyenne. Cependant, les coûts typiques peuvent varier d’environ 3 700 $ à près de 14 000 $, a déclaré Cutler.

Plus de votre santé, votre argent Voici un aperçu d’autres histoires sur les complexités et les implications du long Covid:

Les coûts peuvent être beaucoup plus élevés, selon la gravité de la maladie. Et parce que les symptômes ont souvent un impact sur la capacité d’une personne à travailler, une personne souffrant de longue Covid peut ne pas être en mesure de s’appuyer sur un chèque de paie régulier – ou une assurance maladie parrainée par l’employeur – pour aider à couvrir ces factures médicales. L’estimation financière de Cutler s’appuie sur des rechercher dans le traitement de l’encéphalomyélite myalgique, une affection également connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique, ou ME/SFC. Le Dr Greg Vanichkachorn, directeur médical du programme de réadaptation de l’activité Covid de la clinique Mayo, a déclaré que ces estimations sont la meilleure approximation à l’heure actuelle, car le traitement et l’évaluation pour le long Covid sont similaires à ceux de l’EM/SFC. Il y a aucun remède ou traitement approuvé pour l’EM/SFC ; comme pour le long Covid, les symptômes des patients sont simplement traités ou gérés. “Je pense qu’il est important de noter qu’il s’agit, encore une fois, d’une estimation”, a déclaré Vanichkachorn. “Au fur et à mesure que de nouvelles mesures de traitement sortent, les choses pourraient devenir plus chères ou, espérons-le, plus abordables.” “C’est la nature du mot” long-courrier “- cela peut être une boîte ouverte de coûts pendant un certain temps”, a déclaré Vanichkachorn.

“Les gens essaient toutes sortes de traitements”

Obtenir un long diagnostic officiel de Covid peut être difficile, ce qui peut aggraver les premières dépenses. Les personnes atteintes peuvent subir une batterie de tests pour exclure d’autres maux, par exemple. Ou les médecins peuvent orienter les patients vers des spécialistes pour un traitement s’ils ne sont pas familiers avec le long Covid ou s’ils ne veulent pas l’envisager comme une possibilité. Les professionnels de la santé traitent généralement les maladies infectieuses en identifiant l’organisme invasif et en l’attaquant. Mais ce n’est pas ce qui se passe avec le long Covid.

Au lieu de cela, les médecins traitent les symptômes de la maladie, pas la maladie elle-même, a déclaré le Dr Jeff Parsonnet, un médecin spécialiste des maladies infectieuses qui a lancé la clinique du syndrome post-aigu de Covid au Dartmouth Hitchcock Medical Center. Certains des symptômes longs les plus courants de Covid comprennent la fatigue, le malaise post-effort, la douleur chronique, le dysfonctionnement cognitif (également appelé « brouillard cérébral »), les tremblements neurologiques, la dépression, l’anxiété et les troubles cardiaques ou pulmonaires, selon au ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Long Covid peut également provoquer d’autres maladies chroniques telles que le diabète, l’encéphalomyélite myalgique ou le syndrome de fatigue chronique et les maladies cardiaques, a déclaré le HHS. Le traitement concerne davantage la gestion des symptômes : si un patient ressent de la fatigue, les médecins peuvent recommander une thérapie physique ; si douleur, alors analgésiques ; en cas de brouillard cérébral, peut-être orthophonie ou ergothérapie ; en cas de dépression ou d’insomnie, peut-être des études sur le sommeil, des conseils ou une évaluation psychiatrique.

“La vraie difficulté à traiter les patients atteints de long Covid est que nous ne savons pas ce qui le cause”, a déclaré Parsonnet. “Les gens essaient toutes sortes de traitements, mais c’est une supposition à ce stade. “Ils ne guérissent rien, mais ils aident les gens à mieux faire face”, a-t-il déclaré, décrivant les traitements comme “à forte intensité de main-d’œuvre et coûteux”.

L’assurance maladie est essentielle – si vous pouvez l’obtenir

L’assurance maladie peut couvrir une partie ou la plupart des dépenses associées au diagnostic et au traitement, c’est-à-dire pour ceux qui en sont atteints. Voici à quoi cela ressemble pour trois patients avec un long Covid :

Visites spécialisées non assurées et pesant sur le loyer

Rosa Santana Source : Julia Santana

Rosa Santana, 56 ans, est une instructrice de yoga indépendante dans le sud de la Floride. Elle n’a pas d’assurance maladie et n’a donc pas les moyens de consulter des spécialistes, même si elle a l’impression de “vivre dans un autre corps” depuis une infection à Covid en mai 2020. “Chaque fois que je vais quelque part, je sais que ça va coûter 300 $ ou 400 $, et [I wonder]’Vais-je payer mon loyer ?'”, a déclaré Santana à propos des visites chez le médecin. Le yoga était une forme de soins de santé pour elle. Maintenant, il n’offre plus le soulagement qu’il avait auparavant; faire le poirier peut provoquer des palpitations cardiaques et des étourdissements pendant des jours. Long Covid a eu un impact sur la capacité de Santana à travailler et sur son flux de revenus pour couvrir toutes les factures médicales. Avant, elle était comme le “lapin Energizer” ; maintenant, elle planifie deux séances de yoga privées avec des clients et il est “temps de se reposer”, a-t-elle déclaré.

Atteindre le maximum annuel déboursé avec une seule perfusion

Donna Pohl Source : Donna Pohl

Donna Pohl atteint le maximum annuel déboursé de son régime d’assurance – environ 3 500 $ – après une seule perfusion pour immunodéficience variable communeou CVID. Pohl, 56 ans, était en bonne santé avant un cas grave de Covid, pour lequel elle a été hospitalisée à l’automne 2021. Désormais, CVID – une complication résultant d’un long Covid – l’expose à un risque accru d’infections. Sans assurance, Pohl paierait plus de 10 000 $ pour chaque perfusion ; elle en a besoin tous les mois. Pohl, qui vit à Bettendorf, Iowa, a une liste de 10 médecins, dont un médecin de premier recours et neuf spécialistes. Début 2022, elle a reçu un diagnostic de Syndrome d’activation des mastocytes, une maladie qui provoque de graves réactions allergiques. Elle a eu une pneumonie trois fois en un an. Pohl tombe souvent à cause d’une « neuropathie », un type de lésion nerveuse ; elle s’est rompue un ligament de la main gauche lors d’une chute récente et a besoin d’une intervention chirurgicale pour le réparer. “J’ai un an de retard et j’ai toujours de nouveaux symptômes”, a-t-elle déclaré. Pohl, une infirmière praticienne dans un hôpital, se considère chanceuse dans un sens : elle ne peut pas travailler ses quarts de travail exténuants aux urgences pour le moment, mais l’hôpital a conservé son emploi (et son assurance maladie parrainée par l’employeur) intacts.

J’ai un an d’absence et j’ai toujours de nouveaux symptômes Donna Pohl infirmière praticienne

Sans couverture d’assurance, les coûts des 156 réclamations médicales de Pohl jusqu’en octobre de cette année se seraient élevés à plus de 114 000 $, selon les dossiers. Comme beaucoup de ceux qui souffrent de Covid depuis longtemps, Pohl cherche un soulagement des symptômes invalidants partout où il est disponible. Cela signifie qu’elle paie environ 300 à 400 dollars par mois, en moyenne, pour de nombreux suppléments et thérapies non couverts par l’assurance : travail chiropratique, consultations nutritionnelles et oxygène hyperbare, qui a “de loin” été le meilleur traitement, a-t-elle déclaré. Elle vit avec 60% de son revenu antérieur d’une police d’assurance invalidité de longue durée – qui, dans le meilleur des cas, se poursuivra jusqu’au début de 2024.

Couverture COBRA et franchise de 4 000 $

Sam Norpel et sa famille. Norpel, 48 ans, deuxième à partir de la droite, a attrapé le Covid-19 en décembre 2021 et ne s’en est pas remis. Cette maladie chronique, connue sous le nom de Long Covid, touche jusqu’à 23 millions d’Américains. Kirstie Donohue

Sam Norpel, 48 ans, a perdu son emploi en juin. Des symptômes débilitants – y compris des épisodes imprévisibles d’élocution interrompue, des problèmes cognitifs, de la fatigue chronique et des migraines sévères avec un temps d’écran prolongé – ont empêché l’ancien dirigeant du commerce électronique de continuer à travailler. Norpel, qui vit à l’extérieur de Philadelphie, a pu négocier que l’employeur la paie COBRA primes pendant un an afin qu’elle puisse conserver son assurance maladie parrainée par l’employeur. Même avec le plan de santé, la famille a payé environ 4 000 $ de sa poche pour atteindre la franchise annuelle du plan. Le mari de Norpel, qui avait été sans travail pour s’occuper de leurs enfants, envisage de retourner sur le marché du travail en partie pour éviter de perdre la couverture santé au travail.

“Les gens … s’améliorent”, mais il est difficile de voir des spécialistes

Il y a près de 250 post-Covid cliniques aux États-Unis, selon les données du Survivor Corps début novembre. (Un fournisseur avec plusieurs cliniques physiques n’est compté qu’une seule fois.) La liste ne cesse de s’allonger : il y en avait 178 en janvier. Toutefois, Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, la demande fulgurante de spécialistes pour traiter longtemps Covid signifie que les personnes atteintes peuvent passer jusqu’à un an à attendre un rendez-vous. Norpel a contacté la clinique Mayo en avril, mais la prochaine consultation disponible a eu lieu environ quatre mois plus tard, en août.

C’est la nature du mot «long-courrier» – cela peut être une boîte ouverte de coûts pendant un certain temps. Dr Greg Vanichkachorn directeur médical du programme de réadaptation de l’activité Covid de la clinique Mayo

Un obstacle supplémentaire: elle a également dû payer son trajet pour s’y rendre – une chambre d’hôtel pendant une semaine et un billet d’avion aller-retour de la Pennsylvanie au Minnesota. Elle ne pourra pas non plus obtenir de rendez-vous de suivi avec un neurologue avant février de l’année prochaine. “Nous sommes tellement nombreux maintenant qu’il faut des mois pour voir des professionnels”, a-t-elle déclaré à propos des longs patients de Covid. Cependant, lorsqu’il s’agit de traitement, le temps presse. Une intervention précoce – généralement moins de quatre mois après l’infection – a donné de meilleurs résultats pour les patients, a déclaré Vanichkachorn. “Malgré tout le pessimisme qui règne, les gens s’améliorent réellement”, a-t-il déclaré. Les patients de sa clinique retrouvent généralement leur fonction normale de base quatre à six mois après le début du traitement, a-t-il expliqué.

Le temps seul ne guérit généralement pas les longs symptômes de Covid; il nécessite souvent une certaine forme de réadaptation. Des mois de faible activité peuvent entraîner un déconditionnement physique grave, aggravant le malaise des patients. La réadaptation physique et professionnelle aide à renforcer les muscles et aide les patients à recadrer leur vie quotidienne à mesure qu’ils se rétablissent, a déclaré Vanichkachorn. “Les gens en ont vraiment marre d’être malades”, a-t-il déclaré. “Ils essaient de se pousser trop fort. C’est vraiment difficile de dire aux gens que nous devons aller plus lentement, et c’est la seule façon de vous améliorer aussi vite que possible.” Les retards de traitement peuvent également avoir des impacts financiers plus larges. Les patients sont plus susceptibles de se voir refuser une aide financière de l’assurance invalidité sans diagnostic et certifications de spécialistes, a déclaré le HHS. Ils peuvent également avoir plus de difficultés à demander des aménagements en milieu de travail.