Long COVID: certains symptômes pourraient durer des années, selon une étude

Deux ans après avoir été hospitalisés avec le COVID-19, les survivants du virus ne sont toujours pas revenus au même niveau de santé que ceux qui ne l’ont jamais attrapé, selon une nouvelle étude.

Et la moitié de ces patients présentent toujours au moins un symptôme lié au virus, ce qui suggère qu’un long COVID pourrait finir par affecter les patients encore plus longtemps que prévu.

La recherche, publiée la semaine dernière dans la revue scientifique The Lancet Respiratory Medicine, suit 1 192 patients qui ont été hospitalisés avec le COVID-19 à l’hôpital Jin Yin-tan de Wuhan, en Chine, entre début janvier 2020 et fin mai 2020.

Étant donné que la recherche porte sur les participants infectés au tout début de la pandémie, elle représente certaines des données les plus longues dont nous disposons sur les effets durables du COVID-19, éclairant davantage la façon dont cette pandémie pourrait laisser d’énormes pans de la population avec des problèmes persistants. pendant des années.

“Nos résultats indiquent que pour une certaine proportion de survivants hospitalisés au COVID-19, bien qu’ils aient peut-être éliminé l’infection initiale, il faut plus de deux ans pour se remettre complètement du COVID-19”, a déclaré Bin Cao, vice-président de la Chine-Japon. Friendship Hospital et auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse.

« Le suivi continu des survivants du COVID-19, en particulier ceux qui présentent des symptômes de COVID long, est essentiel pour comprendre l’évolution plus longue de la maladie, tout comme une exploration plus approfondie des avantages des programmes de réadaptation pour le rétablissement. Il est clairement nécessaire de fournir un soutien continu à une proportion importante de personnes qui ont eu le COVID-19 et de comprendre comment les vaccins, les traitements émergents et les variantes affectent les résultats de santé à long terme.

Ce n’est pas la première fois que des données de cette cohorte sont publiées – les chercheurs ont publié les résultats des patients en 2021, qui ont examiné leur santé au bout de six mois et d’un an.

Tous les résultats ont été comparés à un groupe témoin qui n’a jamais contracté le COVID-19 et dont l’âge, le sexe et la comorbidité avaient été appariés à la cohorte de patients de l’étude. L’âge médian des 1 192 patients était de 57 ans, et il y avait un peu moins de femmes, à 46 %.

Afin d’évaluer la santé des patients lors des suivis, dont la majorité ont été effectués en personne, les chercheurs ont inclus un examen physique, un test de marche de six minutes et des tests de laboratoire ainsi que des enquêtes portant sur les symptômes, la qualité de vie, la santé mentale et d’autres aspects de leur vie dans la période qui a suivi leur rétablissement de la COVID-19 et leur autorisation de quitter l’hôpital.

LE TEMPS AIDE …

En général, la santé de ceux qui survivent au COVID-19 s’améliore avec le temps, selon les données. Le pourcentage de patients qui ont déclaré avoir souffert d’anxiété ou de dépression est passé de 23 % à six mois à 12 % à deux ans.

Alors que 14% des participants avaient des difficultés à marcher lors du test de six minutes lors du suivi de six mois, ce nombre est tombé à 8% après deux ans.

Après deux ans, 89 % des survivants de la COVID-19 qui avaient un emploi avant la pandémie avaient repris ce travail d’origine.

Et en termes de COVID long, environ 68% des patients étaient aux prises avec au moins un symptôme persistant de COVID-19 au bout de six mois, contre 55% deux ans après avoir contracté le virus.

… MAIS LE COVID-19 A UN EFFET PERMANENT POUR BEAUCOUP

Les résultats indiquent toujours que le long COVID affecte un nombre élevé de personnes plus longtemps que prévu initialement.

Parmi les symptômes persistants que les patients ont décrits, les plus courants étaient soit la fatigue, soit la faiblesse musculaire, 31 % déclarant en avoir ressenti un ou les deux. En plus de cela, bien que les patients se soient améliorés avec le temps, ils ont toujours déclaré avoir une santé mentale et physique globalement pire que la population générale.

“Les survivants du COVID-19 avaient encore plus de symptômes prévalents et plus de problèmes de douleur ou d’inconfort, ainsi que d’anxiété ou de dépression, à deux ans que les témoins”, indique l’étude.

Un peu moins d’un tiers des participants ont également signalé des difficultés de sommeil deux ans après avoir contracté le COVID-19, contre seulement 14 % de la population générale représentée par le groupe témoin.

Les survivants du COVID-19 ont signalé des douleurs ou des malaises à plus de quatre fois le taux du groupe témoin et étaient plus de deux fois plus susceptibles de signaler de l’anxiété ou de la dépression.

Et ceux qui avaient un long COVID devaient utiliser les soins de santé plus souvent, même deux ans après avoir contracté le virus. Environ 26% de ceux qui présentaient encore au moins un symptôme lié au virus ont signalé une récente visite en clinique externe, contre 11% des participants sans longue COVID.

“Au meilleur de notre connaissance, il s’agit de la plus longue étude de cohorte longitudinale d’individus ayant survécu à une hospitalisation avec COVID-19”, indique l’étude. “Les longs symptômes de COVID à deux ans étaient liés à une diminution de la qualité de vie, à une capacité d’exercice inférieure, à une santé mentale anormale et à une utilisation accrue des soins de santé après la sortie.”

De nombreuses études ont récemment été publiées pour tenter de quantifier l’impact du long COVID sur le corps et l’esprit des patients. Une étude publiée début mai a révélé que l’impact cognitif du long COVID chez les personnes évaluées six mois après leur maladie aiguë équivalait à un vieillissement de 20 ans.

Les chercheurs de cette nouvelle étude affirment que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre comment lutter contre cela.

“L’effet négatif sur la qualité de vie, la capacité d’exercice et l’utilisation des soins de santé souligne l’importance d’étudier la pathogenèse du long COVID et de promouvoir l’exploration d’un traitement ciblé pour gérer ou atténuer la maladie”, indique l’étude.

Il existe plusieurs limites à l’étude, telles que le fait que tous les patients provenaient d’un seul hôpital. Certains qui faisaient initialement partie de la cohorte ne sont pas revenus pour le suivi d’un an et de deuxième année, et on ne sait pas si leur présence aurait confirmé les longs pourcentages de COVID ou s’ils ont abandonné parce qu’ils n’avaient pas de symptômes à signaler.

Comme l’étude examine ceux qui ont contracté le COVID-19 au début de la pandémie, ses résultats pourraient ne pas pouvoir être appliqués à ceux qui ont contracté des variantes ultérieures du virus, soulignant l’importance de suivre et d’étudier le long COVID chez plus de patients à travers le globe.

« Les survivants du COVID-19 n’étaient pas revenus au même état de santé que la population générale deux ans après l’infection aiguë, un suivi continu est donc nécessaire pour caractériser l’histoire naturelle prolongée du long COVID ; nous prévoyons d’effectuer des suivis annuels dans cette cohorte », ont écrit les auteurs dans l’étude.

“La valeur des programmes de réhabilitation pour atténuer les effets d’un long COVID et accélérer la récupération nécessite une exploration plus approfondie.”