Long Covid affecte plus les femmes que les hommes, selon une enquête nationale

Environ 2% des adultes aux États-Unis ont souffert de symptômes longs plus graves de Covid qui ont considérablement limité leurs activités quotidiennes, selon les données. Cela équivaudrait à plus de 5 millions de personnes dans la population adulte générale des États-Unis.

Les femmes étaient également plus susceptibles de souffrir d’un long Covid plus grave, selon l’enquête. Selon les données, quelque 2,4 % de toutes les femmes présentaient des symptômes qui limitaient considérablement leurs activités normales, contre 1,3 % des hommes.

Long Covid a été défini comme présentant des symptômes pendant trois mois ou plus après l’infection. Les données les plus récentes ont été recueillies grâce à une enquête en ligne auprès de plus de 41 000 adultes au cours des deux semaines se terminant le 17 octobre.

Plus de 17% des femmes ont eu un long Covid à un moment donné de la pandémie, contre 11% des hommes, selon les données du US Census Bureau et du National Center for Health Statistics publiées ce mois-ci.

Long Covid présente un large éventail de symptômes qui varient de légers à débilitants et affectent plusieurs systèmes d’organes. Selon une étude récente publiée dans Journal de l’Association médicale américaine.

L’étude JAMA a également révélé que le long Covid était plus fréquent chez les femmes. Près de 18% des survivants de Covid qui présentaient des symptômes depuis plus de deux mois étaient des femmes, tandis que 10% étaient des hommes.

La variante dominante de Covid et le statut vaccinal peuvent également jouer un rôle dans la probabilité que les gens deviennent longs Covid.

Près de 60% des personnes qui ont développé un long Covid ont été infectées par la souche virale originale qui a émergé en Chine, tandis que plus de 17% ont attrapé la variante delta et plus de 10% avaient omicron, selon l’étude JAMA.

L’étude a révélé que 87% de ceux qui avaient longtemps Covid n’étaient pas vaccinés.

“Il peut y avoir des différences dans ces souches et dans quelle mesure elles sont susceptibles de causer un long Covid qui pourrait nous apprendre quelque chose sur la raison pour laquelle cela se produit”, a déclaré le Dr Roy Perlis, auteur principal de l’étude et codirecteur du Center for Quantitative Health. à l’hôpital général du Massachusetts.

L’étude JAMA, publiée la semaine dernière, a examiné plus de 16 000 adultes testés positifs pour Covid. Les données ont été recueillies de février 2021 à juillet 2022 à partir d’une enquête nationale en ligne menée toutes les six semaines appelée Covid States Project.

Les scientifiques ne comprennent pas encore la cause sous-jacente du long Covid, bien qu’il y ait un consensus croissant sur le fait qu’il s’agit probablement de plusieurs conditions distinctes et non d’une seule maladie. Les National Institutes of Health enrôlent une vaste étude, baptisée Recover, pour définir précisément les différents types de longs Covid, identifier les facteurs de risque et développer des tests et des traitements.