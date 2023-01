Long COVID affectant plus d’un tiers des étudiants du collégial, du corps professoral

27 janvier 2023 – Près de 36% des étudiants et des professeurs de l’Université George Washington ayant des antécédents de COVID-19 ont signalé des symptômes compatibles avec un long COVID dans une nouvelle étude.

Avec un âge médian de 23 ans, l’étude est unique pour évaluer principalement de jeunes adultes en bonne santé et pour son regard rare sur le long COVID dans une communauté universitaire.

Plus il y a de symptômes pendant un combat avec COVID, plus le risque de COVID long est grand, ont découvert les chercheurs. Cela rejoint les études précédentes. De plus, plus il y a de vaccinations et de rappels contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID, plus le risque de COVID à long terme est faible.

Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’être touchées. Le tabagisme actuel ou antérieur, la recherche de soins médicaux pour le COVID et le traitement par anticorps étaient également liés à des risques plus élevés de développer un long COVID.

L’auteur principal Megan Landry, DrPH, MPH et ses collègues évaluaient déjà les étudiants, le personnel et les professeurs de l’Université George Washington à Washington, DC, qui ont été testés positifs pour COVID. Ensuite, ils ont commencé à voir des symptômes qui ont duré 28 jours ou plus après leur période d’isolement de 10 jours.