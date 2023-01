Long Covid a un rôle «sous-estimé» dans le déficit de main-d’œuvre: étude

Selon une nouvelle étude, Long Covid empêche les gens de travailler et peut réduire la productivité au travail des autres, contribuant à une pénurie de main-d’œuvre et pesant sur l’économie américaine dans son ensemble.

Long Covid – également connu sous le nom de Covid long-courrier, post-Covid ou syndrome Covid post-aigu – est une maladie chronique qui résulte d’une infection à Covid-19. Ses symptômes potentiels se comptent par centaines et, pour certains, peuvent être débilitants et persister pendant des années.

Jusqu’à 30% des Américains développent un long Covid après une infection à Covid, affectant jusqu’à 23 millions d’Américains, le Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a déclaré en novembre.

Les symptômes peuvent empêcher les gens de travailler pendant de longues périodes.

Environ 18% des personnes atteintes de Covid depuis longtemps n’étaient pas retournées au travail depuis plus d’un an après avoir contracté Covid, selon un étude récente par le New York State Insurance Fund, le plus grand assureur d’indemnisation des accidents du travail de l’État. De cette part, plus de 3 sur 4 avaient moins de 60 ans.

Un autre 40% est retourné au travail dans les 60 jours suivant l’infection, mais recevait toujours un traitement médical – présentant des défis tels que des heures réduites, une baisse de la productivité et d’autres aménagements sur le lieu de travail, a déclaré le NYSIF.

« S’ils sont largement représentatifs, ces résultats commencent à combler les lacunes d’information sur le marché du travail, y compris une raison sous-estimée des nombreux emplois non pourvus et de la baisse du taux de participation au marché du travail depuis l’émergence de la pandémie », selon le rapport.

Il y a environ 1,7 emplois ouverts par chômeur. Le taux de participation à la population active était de 62,3% en décembre, ce qui a montré “peu de changement net” depuis le début de 2022 et reste un point de pourcentage en dessous de son niveau d’avant la pandémie, selon le Bureau of Labor Statistics le plus récent rapport d’emploi.