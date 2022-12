Long Covid a tué plus de 3 500 personnes aux États-Unis, selon le CDC

Long Covid a contribué à la mort de plus de 3 500 personnes depuis le début de la pandémie, selon un rapport publié mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Il s’agit de la première estimation officielle américaine du nombre de personnes décédées des suites de la mystérieuse gamme de conditions qui affligent les gens des mois après leur première infection à Covid. Long Covid a joué un rôle dans moins de 1% des plus d’un million de décès de Covid-19 enregistrés de janvier 2020 à juin 2022, selon le rapport du National Center for Health Statistics du CDC.

Les analystes du CDC ont examiné les certificats de décès de janvier 2020 à juin 2022 qui mentionnaient Covid comme cause contributive ou sous-jacente du décès. Les analystes ont ensuite examiné de plus près ces certificats de décès pour identifier le langage indiquant depuis longtemps que Covid a joué un rôle dans le décès.

Les États-Unis n’avaient pas mis en place de code de diagnostic officiel pour le long Covid au moment de l’étude. En conséquence, les analystes ont choisi des termes communs pour la condition, notamment “Covid chronique”, “Covid long”, “Covid long courrier”, “Covid long courrier” et “post Covid”, entre autres.

Les auteurs ont déclaré que le rapport pourrait sous-estimer le nombre réel de décès dus à Long Covid, car les directives cliniques sur la manière d’identifier et de signaler la maladie ont changé au fil du temps. Cela signifie que l’étude a peut-être manqué d’autres termes clés utilisés sur les certificats de décès qui indiquent que Covid a longtemps joué un rôle.

Les décès de Long Covid ont culminé à 3,8% de tous les décès de Covid en avril 2022, selon le rapport. Les personnes âgées de 75 ans et plus représentaient environ 57% des 2 490 décès longs de Covid avec des informations démographiques détaillées.

Le taux de mortalité pendant longtemps Covid était le plus élevé chez les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska à 14,8 pour 100 000. Dans l’ensemble, la plupart des personnes décédées du long Covid, 78,5%, étaient blanches, selon le rapport. Dix pour cent étaient noirs et 7,8 % étaient hispaniques.

Les scientifiques ne comprennent toujours pas entièrement ce qui cause le long Covid, et les experts en santé publique essaient toujours de savoir exactement combien de personnes sont touchées aux États-Unis. Il n’y a pas encore de définition médicale officielle du long Covid aux États-Unis, bien qu’il se réfère généralement à une diversité éventail de symptômes qui peuvent persister pendant des mois après l’infection.

Long Covid peut varier considérablement de symptômes légers à débilitants affectant plusieurs systèmes d’organes qui empêchent les gens de retourner au travail.