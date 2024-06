Long brouillard cérébral lié au COVID : impact et stratégies d’adaptation

Résumé: Le long COVID, qui touche 7 % des adultes américains, inclut souvent un brouillard cérébral débilitant. Des symptômes tels que l’oubli et les difficultés de concentration affectent la vie quotidienne et le travail. Une nouvelle étude souligne que même si le brouillard cérébral disparaît souvent, il a un impact significatif sur la fonction mentale. Des stratégies d’adaptation et des traitements efficaces sont cruciaux pour gérer cette maladie.

Faits marquants:

Le long brouillard cérébral du COVID affecte 17 millions d’adultes américains, provoquant des problèmes cognitifs. Les symptômes comprennent une pensée lente, des oublis et des difficultés de concentration. Les options de traitement comprennent des changements de mode de vie, des stratégies cognitives et des médicaments.

Source: Yale

Le « brouillard cérébral » est l’un des problèmes les plus débilitants rencontrés par les personnes atteintes de Long COVID, une maladie dans laquelle les symptômes de type COVID-19 persistent ou se développent après la fin de l’infection aiguë.

Les personnes qui souffrent de brouillard cérébral disent qu’elles sont incapables de penser clairement, qu’elles oublient et qu’elles ne peuvent pas concentrer leur attention ou trouver les bons mots dans une conversation.

On estime que 7 % des adultes, soit environ 17 millions de personnes, aux États-Unis ont déclaré avoir un long COVID en mars 2024, sur la base des données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les estimations varient quant au nombre exact de ces personnes ayant des difficultés avec leurs fonctions cognitives, mais dans une étude portant sur des personnes atteintes de Long COVID, près de la moitié ont déclaré avoir une mauvaise mémoire ou un brouillard cérébral.

En attendant, la NAC est disponible en vente libre et les patients peuvent obtenir une prescription de guanfacine hors AMM auprès de leur médecin. Crédit : Actualités des neurosciences

Pour la plupart des gens, le brouillard cérébral dû au long COVID disparaît finalement, mais il peut toujours avoir un impact transformateur sur la vie.

« Ce n’est certainement pas subtil », déclare la neurologue Lindsay McAlpine, MD, qui dirige la clinique Yale Medicine NeuroCovid et travaille avec la neurologue Serena Spudich, MD, MS, pour rechercher le dysfonctionnement cognitif lié au Long COVID.

« Les gens m’ont dit qu’ils étaient doués pour le multitâche, mais avec le brouillard cérébral, ils ne peuvent faire qu’une chose à la fois. D’autres patients ont changé d’emploi parce qu’ils ne pouvaient plus gérer les tâches, le stress ou la charge de réflexion de leur emploi précédent.

Il n’existe pas de remède contre le Long COVID ou le brouillard cérébral, mais les experts en apprennent davantage sur la façon de soigner les patients qui en sont atteints, ajoute le Dr McAlpine.

Ci-dessous, les prestataires de Yale Medicine et de Yale New Haven Health répondent aux questions sur le brouillard cérébral Long COVID et sur les mesures à prendre.

1. Qu’est-ce que le brouillard cérébral Long COVID ?

Le brouillard cérébral n’est pas un diagnostic médical officiel ; il s’agit plutôt d’un terme familier désignant une gamme de déficiences neurocognitives importantes et persistantes qui provoquent des symptômes tels qu’une pensée lente, des difficultés à traiter l’information, des oublis et une incapacité à se concentrer, à prêter attention ou à se concentrer.

Avec le Long COVID, la combinaison exacte des symptômes du brouillard cérébral varie d’une personne à l’autre.

La maladie peut affecter toute personne ayant eu le COVID, quel que soit son âge ou la gravité de son infection initiale au COVID.

Le brouillard cérébral est considéré comme un symptôme de longue durée du COVID s’il est présent trois mois après que la personne a eu le COVID et s’il persiste pendant plus de deux mois, explique le Dr McAlpine. Elle disparaît généralement complètement entre six et neuf mois après l’infection, bien que chez certaines personnes, elle dure jusqu’à 18 mois ou plus, explique le Dr McAlpine.

Les scientifiques n’ont pas encore une compréhension solide de ce qui cause le brouillard cérébral du Long COVID. Une théorie est que le virus SARS-CoV-2 qui cause le COVID persiste dans l’intestin après la disparition de l’infection aiguë, et que les changements dans l’intestin ont été associés à des changements dans la fonction cérébrale.

Le Dr McAlpine a également cité une petite étude publiée en février 2024 dans Neurosciences naturelles qui a utilisé un type spécialisé d’IRM (appelé imagerie magnétique dynamique à contraste amélioré) pour montrer que certains patients Long COVID atteints de brouillard cérébral présentent une dérégulation de la barrière hémato-encéphalique, un réseau de tissus et de vaisseaux sanguins qui protège le cerveau des substances nocives.

2. Comment dépister le brouillard cérébral Long COVID ?

Il n’existe pas de test unique pour confirmer qu’une personne est atteinte du Long COVID, et il en va de même pour le brouillard cérébral. Mais un examen neurologique et des tests cognitifs peuvent identifier des déficits dans les fonctions cérébrales d’une personne.

De même, il n’existe pas de test de dépistage cognitif spécifique pour les personnes atteintes de Long COVID, mais un certain nombre de tests utilisés pour évaluer des conditions comme la démence peuvent aider à déterminer si une personne en souffre, explique le Dr McAlpine.

« On recherche des déficits de langage, de mémoire de travail, de mémoire déclarative [a type of long-term memory]la fonction motrice et la perception », dit-elle.

Il est utile de savoir si un patient présente d’autres symptômes de la COVID longue, qui sont très variés et peuvent inclure de la fatigue, des difficultés respiratoires, des palpitations cardiaques, des maux de tête, des douleurs à l’estomac et des douleurs articulaires, entre autres, ajoute-t-elle.

3. Le brouillard cérébral peut-il être le signe d’une autre maladie ?

Oui, certaines personnes développent de nouvelles pathologies lorsqu’elles souffrent d’un long COVID ; la maladie peut également aggraver des conditions existantes et « démasquer » des maladies qui existaient auparavant mais non diagnostiquées, explique le Dr McAlpine.

«C’est pourquoi l’histoire du patient et ses antécédents cliniques sont vraiment importants, car si le brouillard cérébral n’est pas lié au COVID, nous devons alors réfléchir à différentes causes», dit-elle.

Des analyses de sang, y compris une formule sanguine complète et un panel métabolique complet, permettent d’exclure des problèmes tels qu’une maladie thyroïdienne ou une carence en vitamine B-12, connus pour provoquer des symptômes cognitifs.

La syphilis et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sont également des affections à rechercher, en fonction du risque que présente le patient, explique le Dr McAlpine.

« L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est une autre cause potentielle de dysfonctionnement cognitif et est souvent diagnostiquée chez les personnes atteintes de Long COVID », explique le Dr McAlpine. « Ou alors, ils souffraient d’apnée du sommeil auparavant et cela leur était tolérable, mais après le COVID, ils y sont devenus beaucoup plus sensibles et ont présenté plus de symptômes.

De même, un sous-ensemble de patients dans le cabinet du Dr McAlpine avaient diagnostiqué ou non un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) avant la COVID, et la longue COVID a provoqué une « aggravation dramatique » de leurs symptômes de TDAH, y compris l’oubli et le manque de concentration. associé au brouillard cérébral, dit-elle.

« Certains ont constaté que les médicaments qu’ils prenaient pour le TDAH ne fonctionnaient plus sur eux », dit-elle.

« J’ai également soigné des personnes qui avaient toujours soupçonné qu’elles souffraient de TDAH, mais qui fonctionnaient bien et s’en sortaient bien. Leurs capacités d’adaptation ont cessé de fonctionner avec Long COVID.

Il existe d’autres affections, telles que le syndrome de fatigue chronique et le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), qui sont associées à un dysfonctionnement cognitif indépendant du Long COVID.

« Chez les personnes atteintes de brouillard cérébral qui présentent ces syndromes dans le cadre de leur longue COVID, le brouillard cérébral pourrait ne pas s’améliorer tant que nous n’aurons pas résolu ces problèmes », explique le Dr McAlpine.

4. Comment traitez-vous le brouillard cérébral Long COVID ?

Le long brouillard cérébral lié au COVID disparaît chez la majorité des personnes qui en sont atteintes, mais les pratiques de style de vie peuvent aider, explique le Dr McAlpine. Par exemple, « nous savons que l’exercice stimule la cognition chez tout le monde, même chez les patients atteints de démence ».

Maintenir des habitudes de sommeil saines, rester hydraté, minimiser la consommation d’alcool et éviter le tabac sont également utiles, dit-elle.

« Il y a aussi un élément d’humeur, qui est important », ajoute le Dr McAlpine, expliquant que de nombreuses personnes présentant des symptômes de brouillard cérébral souffrent également de dépression ou d’anxiété, et que celles qui avaient déjà eu des problèmes de santé mentale peuvent remarquer une aggravation de ces problèmes. « Mais si un problème de santé mentale est diagnostiqué, il nécessite un traitement. »

De plus, le Dr McAlpine affirme que bon nombre de ses patients ont bien réagi à deux médicaments : la N-acétylcystéine (NAC) et la guanfacine.

En 2020, Arman Fesharaki-Zadeh, MD, PhD, neurologue comportemental et neuropsychologue à Yale Medicine, a découvert que les médicaments pouvaient aider les patients atteints de Long COVID souffrant de brouillard cérébral, lorsqu’il s’est rendu compte que l’un de ses patients Long COVID présentait des symptômes cognitifs similaires. aux patients ayant des antécédents de traumatisme crânien (TCC) et souffrant du syndrome post-commotion cérébrale.

La NAC était testée pour le traitement du traumatisme crânien et aidait également à lutter contre les déficits cognitifs. Il a ajouté la guanfacine, qui a été développée par la neuroscientifique de Yale Amy Arnsten, PhD, et qui a été utilisée pour traiter le TDAH.

Les deux ont publié une petite étude dans le numéro de novembre 2023 de Rapports de neuroimmunologie, et maintenant les chercheurs espèrent obtenir du financement pour des essais cliniques de plus grande envergure. En attendant, la NAC est disponible en vente libre et les patients peuvent obtenir une prescription de guanfacine hors AMM auprès de leur médecin.

« Il a également été prouvé que les vaccins contre la COVID soulageaient les symptômes de la COVID longue comme le brouillard cérébral, mais il n’y a aucune garantie », explique le Dr McAlpine.

« Nous avons eu de nombreux patients lors de notre première vague de COVID qui avaient un brouillard cérébral important après le COVID, et leurs symptômes se sont améliorés avec leur première vaccination. Mais j’ai vu cela se produire moins ces derniers temps, peut-être parce que davantage de personnes sont vaccinées. Il s’agit peut-être davantage d’un phénomène de « première vague ».

5. Existe-t-il des stratégies pour aider les gens à faire face au brouillard cérébral ?

Alors que certaines personnes souffrent d’un brouillard cérébral plus grave que d’autres, beaucoup découvrent qu’il existe des stratégies qui peuvent aider, explique Kaleigh Frame, MA, CCC-SLP, orthophoniste de Yale New Haven Health qui a soigné des patients atteints de Long COVID qui ont déjà été vu par un neurologue de Yale Medicine. Elle propose des stratégies basées sur les types de déficits cognitifs avec lesquels ils sont aux prises.

Premièrement, elle enseigne aux patients à développer des « compétences d’auto-représentation », par exemple en faisant connaître aux autres leurs limites dues au brouillard cérébral. Elle contribue également à la « métacognition », qu’elle décrit comme la capacité d’une personne à évaluer ses propres capacités cognitives.

Par exemple, ils décident comment ils vont à différents moments sur une échelle de 1 à 10 et enregistrent leurs chiffres sur un calendrier ou une application de notes.

« Cela peut aider à déterminer s’il existe des schémas de brouillard cérébral tout au long de la journée, et cela peut également aider à suivre les progrès ou le déclin », dit-elle.

« Ensuite, la prochaine fois que vous ferez un suivi avec votre neurologue, ce ne sera pas vague, car vous disposez d’un journal écrit auquel vous pouvez vous référer. »

Une autre stratégie consiste à établir un « budget cérébral », qui consiste à estimer la quantité d’énergie mentale dont vous disposez au cours d’une journée donnée (en fonction de vos dossiers) et à prioriser quand et comment l’utiliser au mieux, en vous assurant d’avoir du temps pour faire des pauses afin que votre cerveau l’énergie ne s’épuise pas trop rapidement. « Une personne pourrait dire : « Je peux faire ces six choses, mais entre les deux, j’ai besoin de pauses pour récupérer » », explique Frame.

Frame propose également des conseils spécifiques pour les problèmes de brouillard cérébral suivants :

Difficultés de mémoire : Essayez les techniques de visualisation (imaginer la chose dont vous voulez vous souvenir dans votre tête), la répétition auditive (répéter la chose, comme une courte liste, dans votre tête) et l’écoute active (répéter ce qu’une personne à qui vous parlez a dit) . Elle suggère aux gens d’utiliser ces techniques pour des tâches fonctionnelles spécifiques qu’ils considèrent comme prioritaires dans leur journée.

Essayez les techniques de visualisation (imaginer la chose dont vous voulez vous souvenir dans votre tête), la répétition auditive (répéter la chose, comme une courte liste, dans votre tête) et l’écoute active (répéter ce qu’une personne à qui vous parlez a dit) . Elle suggère aux gens d’utiliser ces techniques pour des tâches fonctionnelles spécifiques qu’ils considèrent comme prioritaires dans leur journée. Incapacité à se concentrer : Pendant les moments de brouillard cérébral, faites « une pause de faible stimulation », explique Frame. Trouvez un environnement calme, peut-être plus sombre, dans une autre pièce (si possible), posez le téléphone, fermez les yeux et réglez une minuterie sur quelques minutes pour vous regrouper. Une approche consiste à le faire quatre fois par jour pour éviter le brouillard cérébral plutôt que d’utiliser les pauses pour se remettre d’un sentiment de dépassement.

Pendant les moments de brouillard cérébral, faites « une pause de faible stimulation », explique Frame. Trouvez un environnement calme, peut-être plus sombre, dans une autre pièce (si possible), posez le téléphone, fermez les yeux et réglez une minuterie sur quelques minutes pour vous regrouper. Une approche consiste à le faire quatre fois par jour pour éviter le brouillard cérébral plutôt que d’utiliser les pauses pour se remettre d’un sentiment de dépassement. Difficulté à trouver le mot juste : Une stratégie est appelée analyse des caractéristiques sémantiques. « Vous avez une cible, quel que soit le mot manquant, dans votre tête, et vous en parlez », explique Frame. Par exemple, si la cible est « lilas », cela peut aider à décrire son groupe, qui serait constitué de plantes ; ensuite, ses qualités physiques, comme sa couleur pourpre et son parfum prononcé ; et enfin son emplacement, comme un jardin, explique-t-elle. « Si vous pouvez le décrire de manière transparente dans une conversation, soit vous finirez par comprendre le mot, soit votre interlocuteur le fera. »

6. Comment pouvez-vous éviter le brouillard cérébral dû au long COVID ?

Il est impossible de prédire si une personne développera un long COVID et/ou un brouillard cérébral. Selon le CDC, le COVID long survient plus souvent chez les personnes dont la maladie COVID était grave, celles qui avaient des problèmes de santé sous-jacents avant leur infection et les personnes non vaccinées.

Mais les personnes présentant des infections bénignes ont également présenté des symptômes de longue durée du COVID, et le Dr McAlpine a eu des patients par ailleurs en bonne santé dans la vingtaine et la trentaine qui ont souffert de brouillard cérébral.

Si vous souffrez de brouillard cérébral, il est important de suivre un traitement, explique Frame. Bien que chacun soit différent, Frame et le Dr McAlpine affirment que le traitement et le soutien peuvent aider dans de nombreux cas.

À propos de cette actualité de la recherche Long COVID

Auteur: KATHY KATELA

Source: Yale

Contact: KATHY KATELLA – Yale

Image: L’image est créditée à Neuroscience News