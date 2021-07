Lonely Scarlett Moffatt s’asseyait seule en public dans une tentative désespérée de discuter avec des inconnus après la victoire de I’m A Celeb

SCARLETT Moffatt se sentait si seule après avoir remporté I’m A Celebrity qu’elle avait l’habitude de s’asseoir à Camden Market avec un livre en espérant que des étrangers lui parleraient.

L’ex-reine de la jungle avait quitté Gogglebox et avait déménagé à Londres il y a cinq ans au sommet de sa gloire.

Référez-vous à la légende

L’ancienne star de Gogglebox Scarlett Moffatt a révélé comment elle s’est battue après avoir remporté I’m A Celebrity d’ITV il y a cinq ans[/caption]

Caractéristiques de Rex

La fille du comté de Durham a dit qu’elle était très seule et voulait que des étrangers viennent lui parler[/caption]

Scarlett, 30 ans, a déclaré qu’elle n’avait souvent que son chien Bonnie pour compagnie, comme elle l’a expliqué : « Je me sentais tellement perdue et seule.

« C’était une période si difficile et je me sentais vraiment coupable de me sentir triste, parce que je pensais: » Dieu, je viens de gagner l’une des plus grandes émissions de téléréalité au Royaume-Uni « . »

Luttant pour se faire des amis et vivant seul, le natif de Geordie a ajouté : « J’avais l’habitude d’emmener Bonnie me promener et de m’asseoir à Camden Market, sachant que les gens viendraient discuter.

« La plupart du temps, si je ne travaillais pas, je serais simplement seul avec mon chien.

« Évidemment, pour mes amis et ma famille à la maison, je prétendais que je vivais le rêve parce que je ne voulais pas qu’ils s’inquiètent, mais j’allais m’asseoir à Camden Market avec un livre et les gens venaient et je ‘ d’avoir une conversation.

« C’est triste ça, n’est-ce pas ? Je pense que je n’ai jamais dit ça à personne avant. Cela me rend vraiment triste.

L’ancienne star de Gogglebox, Scarlett, a parlé de ses jours les plus sombres sur le podcast Comfort Eating, admettant que le trolling qu’elle a reçu après I’m A Celeb a été un tel choc pour le système qu’elle « ne voulait pas être ici ».

Elle a ajouté: «Je n’avais tout simplement jamais été bombardée par autant de haine auparavant.

« C’était même pire que lorsque j’étais à l’école. Au moins quand j’étais à l’école, je pouvais faire des blagues à ce sujet et tout ça, mais j’avais juste l’impression – pas nécessairement que je ne voulais plus être ici pour toujours, mais je ne voulais juste pas être ici pendant un petit moment peu, jusqu’à ce que les choses se calment.

La star de la télévision a parlé de ses jours d’école en disant qu’ils étaient « vraiment difficiles » et qu’elle devait même être libérée dix minutes plus tôt pour qu’elle ne « se fasse pas battre » par des intimidateurs.

Scarlett a finalement déménagé dans le nord-est pour se rapprocher de sa famille et vit maintenant dans une belle maison avec son partenaire policier Scott Dobinson.

Elle se sent désormais bien avec Scott en déclarant : « Je commençais à abandonner (en trouvant un homme) un peu. Je commençais à penser : ‘Oh, peut-être qu’il n’y en a plus. J’ai peut-être raté le coche.

« Mais je suis tellement content qu’il soit entré dans ma vie parce qu’il nous a redonné confiance, ce qui… ça a pris beaucoup de temps. »

La fille du comté de Durham devrait jouer dans le nouveau jeu télévisé étrange d’ITV Apocalypse Wow à partir de vendredi.

Le nouveau jeu télévisé dingue voit des célébrités s’affronter dans un « dôme de torture ».









La nouvelle sortie d’ITV2 a été surnommée « pure folie » avec Scarlett Moffatt à la tête de son équipe en tant que « chef du clan » dans le premier épisode de la série.

Elle sera accompagnée de : Chris Hughes de Love Island, le comédien Darren Harriott, le favori de TOWIE Bobby Norris et l’ancien membre des Pussycat Dolls Kimberly Wyatt.

La star de drag The Vivienne, Sam Thompson de Made in Chelsea, le présentateur de télévision Karim Zeroual, Funnyman Kemah Bob, l’ancienne star de The Only Way Is Essex Jessica Wright et Jordan Davies d’Ibiza Weekender apparaîtront tous dans des épisodes ultérieurs.

ITV

Chaque épisode verra une équipe de cinq célébrités affronter les patrons du Dôme[/caption]