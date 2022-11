Lonely Planet dévoile ses meilleures destinations pour 2023

Note de l’éditeur — Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

L’édition 2023 est dans un format légèrement différent de celui des années passées. Plutôt qu’une simple liste, les destinations sont divisées en cinq catégories : manger, apprendre, voyager, se détendre et se connecter.

“Cette année, nous voulions vraiment essayer quelque chose de nouveau et nous voulions refléter la façon dont nous voyions les voyageurs rechercher un voyage, qui concernait la destination, mais aussi l’expérience”, explique Nitya Chambers, rédactrice en chef et vice-présidente senior de contenu sur Lonely Planet.

Les éditeurs commencent à travailler sur la liste dès avril. Chambers dit que – autant qu’ils le souhaitent – ​​tous les membres du personnel ne peuvent pas visiter personnellement chaque endroit de la liste.

Au lieu de cela, explique-t-elle, Lonely Planet s’adresse à son vaste réseau de contributeurs à travers le monde et leur demande de désigner des destinations qui, selon eux, devraient figurer sur la liste.

À partir de là, les éditeurs du siège de Lonely Planet commencent à poser plus de questions, à travailler leurs sources et à affiner les options jusqu’à sa sortie en novembre.

Chambers résume la destination parfaite comme “attendue mais inattendue”.

Cela peut signifier tenter votre chance dans un nouveau pays, comme Malte ou la Guyane, que tous vos amis ne sont pas encore allés. Cela peut signifier choisir un endroit moins visité dans une destination préférée, comme Marseille plutôt que Paris ou Fukuoka plutôt que Tokyo. Les quatre spots font partie des 30 destinations de la liste 2023.

Le voyage Lonely Planet a commencé en 1972 après que Maureen et Tony Wheeler ont voyagé du Royaume-Uni en Australie et ont ensuite publié un guide pour recréer leur aventure terrestre.

Découvrez la fonctionnalité primée de CNN Travel The Hippie Trail pour en savoir plus sur l’histoire de l’entreprise.

Le pays méditerranéen de Malte a été choisi comme l’un des meilleurs endroits pour se détendre. Calin Stan/Adobe Stock

Délices culinaires

Il n’est pas surprenant que Lima apparaisse comme l’un des choix dans la section “manger” de la liste de Lonely Planet – la capitale du Pérou accumule la reconnaissance depuis des années sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde.

Cependant, son frère sud-américain Montevideo – une autre entrée “manger” – n’est pas aussi médiatisé. Les visiteurs de la capitale uruguayenne pourraient reconnaître des plats populaires ailleurs sur le continent, comme dulce de leche, asado biftecks ​​et yerba maté.

L’Uruguay est également en train de devenir une destination viticole, avec des vins rouges et blancs. De plus, il est beaucoup plus abordable et moins fréquenté que la région viticole de Mendoza en Argentine.

Les amateurs de street food devraient se rendre à Kuala Lumpur. La capitale est un endroit parfait pour une introduction à la nourriture de toute la Malaisie, comme Nasi lemak (le plat national non officiel), des currys à la Penang et des classiques de Peranakan comme la soupe de gueule de poisson.

En attendant, il est difficile de trouver une cuisine italienne qui ne soit pas appréciée.

Stanley Tucci s’est rendu en Ombrie dans un épisode de son émission “À la recherche de l’Italie”, se régalant de truffes noires, de ragoût de sanglier et de pigeon braisé. C’est aussi sur la liste de Lonely Planet.

Soyez connectés

Alors que le monde s’ouvrait après de longues restrictions de Covid, de nombreux voyageurs ont ressenti le besoin de se connecter ou de se reconnecter avec les autres.

Une façon de le faire est de regarder dans nos propres arrière-cours.

Boise, la capitale de l’Idaho, abrite la plus grande communauté basque du monde en dehors de l’Espagne et fait partie de la liste des “connectés” de Lonely Planet. Certains résidents locaux parlent encore la langue basque, apprennent des danses traditionnelles et préparent une paella assez grande pour nourrir toute la ville.

Pendant ce temps, à l’autre bout du monde, Sydney figure également sur la liste. La ville australienne est connue pour ses habitants sympathiques, ainsi que pour ses belles plages, sa scène gastronomique de premier ordre et … oh ouais, un opéra plutôt cool.

Les personnes d’origine africaine voudront peut-être se rendre à Accra, au Ghana, pour leur propre sentiment de connexion. Le pays, également sur la liste, a observé une année de retour en 2019, qui a amené des personnes de toute la diaspora au Ghana pour la fraternité et la communauté.

Ce n’est pas parce que l’année a passé que le sentiment de connexion a disparu : le Ghana veut atteindre un objectif de huit millions de touristes par an.

Le Ghana est une destination idéale pour l’écotourisme et les voyageurs de plein air, grâce à sa faune et sa flore et son magnifique littoral.

Apprendre à lâcher prise

La pandémie a également suscité un autre désir puissant : le stress de travailler à domicile tout en scolarisant les enfants à domicile sur Zoom signifie que de nombreux voyageurs veulent juste faire une longue pause.

Les destinations insulaires, comme la Jamaïque et la Dominique dans les Caraïbes, sont l’endroit idéal pour se détendre, selon Lonely Planet.

Le premier figure en tête de liste personnelle de Chambers pour 2023.

“Il y a juste une opportunité avec nos enfants en été (pour) passer plus de temps, aller s’immerger et vivre l’expérience de vivre quelque part où vous pouvez vraiment vous sentir changé et transformé en faisant partie d’un autre endroit.”

Alors que l’été 2022 de “voyage de vengeance” aurait pu donner l’impression que l’Europe est sur-touristique, Malte – une autre destination “détente” – est un joyau moins connu avec le climat de l’Italie et le paysage du Moyen-Orient.

Et en Asie, l’archipel indonésien de Raja Ampat pourrait être l’un des derniers paradis sur Terre.

Situé dans la province de Papouasie occidentale du pays, cet endroit est apprécié pour l’écotourisme et abrite un projet de restauration des coraux extrêmement réussi.

Apprendre une leçon

Avez-vous commencé à cuisiner du levain ou à apprendre une nouvelle langue pendant le confinement ? Si vous souhaitez conserver l’esprit d’apprentissage au-delà de la pandémie, Lonely Planet vous suggère de visiter une destination dans le but d’approfondir vos connaissances.

Il s’agit notamment du Nouveau-Mexique, l’État américain surnommé le “pays de l’enchantement”, où les visiteurs peuvent découvrir l’histoire amérindienne du pays et l’héritage espagnol tout en mangeant des piments rouges et verts et de savoureux biscuits biscochito.

Visiter certaines des deuxièmes villes d’Europe peut également élargir vos horizons. À Marseille, apprenez à dire plus que “merci beaucoup” tout en prenant le soleil sur la côte méditerranéenne française. En Angleterre, Manchester est une destination culturelle sous-estimée, avec des galeries d’art, des espaces de spectacle et un festival culturel annuel.

Pour les néo-mexicains, le chili n’est pas seulement un aliment, c’est un mode de vie. Les piments sont si importants que le Nouveau-Mexique est le seul État à avoir une question « officielle », « Rouge ou vert ? »

Le voyage est la destination

En fin de compte, que vous preniez la route à la recherche d’un repas parfait ou d’un paysage urbain époustouflant, voyager consiste tout autant à explorer en cours de route qu’à découvrir ce qui se trouve sur votre itinéraire.

Dans cet esprit, Lonely Planet a désigné six lieux de “voyage”, des lieux pour les voyageurs les plus avides de voyages.

Il n’est pas surprenant que le royaume d’Asie centrale du Bhoutan ait fait la coupe. En 2022, le pays s’est finalement rouvert au tourisme et a dévoilé son joyau de la couronne – le sentier Trans-Bhutan, qui relie neuf dzongkhags (districts), 28 gewogs (gouvernements locaux), deux municipalités, un parc national et 400 sites historiques et culturels.

La Zambie, une autre destination de “voyage”, pourrait être mieux connue pour les chutes Victoria, que l’UNESCO décrit comme “(plongant) bruyamment dans une série de gorges de basalte et soulevant une brume irisée”.

Mais même si la cascade la plus impressionnante du monde n’est pas une raison impérieuse de visiter, la diversité sauvage de la vie animale – girafes, éléphants, lions, hippopotames, guépards et plus encore – en fait un choix parfait pour des vacances safari.

Voici la liste complète des 30 destinations :

Liste des meilleurs voyages de Lonely Planet 2023

MANGER

Ombrie, Italie

Kuala Lumpur, Malaisie

Fukuoka, Japon

Lima, Pérou

Afrique du Sud

Montevideo, Uruguay

PÉRIPLE

Istanbul, Turquie à Sofia, Bulgarie

Nouvelle-Écosse, Canada

Bhoutan

Zambie

Australie occidentale

Parque Nacional Naturales, Colombie

SE DÉTENDRE

Chalcidique, Grèce

Jamaïque

Dominique

Raja Ampat, Indonésie

Malte

Jordan

RELIER

Alaska

Albanie

Accra, Ghana

Sydney, Australie

Guyane

Boise, États-Unis

APPRENDRE

Manchester, Royaume-Uni

Nouveau-Mexique, États-Unis

Dresde, Allemagne

Le Salvador

Sud de l’Ecosse

Marseille, France