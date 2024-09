Lone Star explique l’absence de Grace après le départ de Sierra McClain (aperçu exclusif)

Comme 9-1-1 : L’Étoile solitaire Le co-showrunner Rashad Raisani l’explique : vous ne liriez pas à propos du drame de Fox sur les premiers intervenants si ce n’était pas pour Sierra McClain, qui a passé quatre saisons dans la série en tant que répartitrice du centre d’appels 911, Grace.

« Sans elle, nous ne serions pas en train de parler en ce moment », a déclaré Raisani Divertissement hebdomadaire la semaine dernière, alors que je présentais un aperçu de la cinquième et dernière saison à venir de Étoile solitaire« Elle est une pièce maîtresse de la série. C’est la voix au téléphone du titre, tu vois ce que je veux dire ? »

Cela dit, McClain a choisi de quitter brusquement la série alors qu’elle était en pause après la saison 4 de l’année dernière – laissant les fans se demander comment son absence serait gérée, étant donné que le mari de Grace, Judd (Jim Parrack), et sa fille, Charlie (Kobe Melton et Kodi Melton), restent dans la série. Maintenant, un extrait exclusif à EW fournit nos premiers indices avant la première de la saison 5 lundi.

Dans le clip ci-dessus, Judd surprend son fils Wyatt (Jackson Pace) en lui offrant une nouvelle maison. On apprend également que Wyatt et Leigh Ann (Jessi Case) ont eu un fils, Leo. Debout à côté de la mère de Wyatt, Marlene (Robyn Lively), Judd demande à prendre une photo de famille. « Laissez-moi prendre une photo de ça pour Grace. Elle me tuerait si je ne le faisais pas », dit-il. « Gracie m’a dit qu’elle était désolée de ne pas pouvoir être là. »

« Je dirais qu’elle a des choses bien plus importantes à faire en ce moment », répond Leigh Ann. « Maman… Maman fait le travail du Seigneur », explique Judd en signe d’accord.

Judd (Jim Parrack) dans la saison 5 de « 9-1-1 : Lone Star » ; Grace (Sierra McClain) dans la saison 4.

Même si ce n’est pas encore clairement précisé, on peut supposer que Grace, qui a toujours été très explicite sur sa foi, est en train de faire une sorte de travail missionnaire – un développement qui laisse intentionnellement la porte ouverte si McClain décide un jour de revenir dans la série. (Bien que le tournage de la saison 5 soit terminé et, à moins que la série ne soit sauvée par un autre réseau ou un autre streamer, Fox a annoncé que la série ne reviendrait pas pour une sixième saison.)

Dans notre interview avec Raisani (réalisée avant l’annonce de l’annulation), le co-showrunner et producteur exécutif a révélé qu’il accueillerait McClain à nouveau dès qu’elle serait prête. « Comme je le lui ai dit, ‘Chaque fois que je serai là, il y aura toujours une place pour toi' », a-t-il déclaré. « J’adorerais ça, je la supplierais. Mais [her departure] Cela nous a obligé à faire des choses inattendues qui ont donné lieu à de belles histoires.

L’une de ces intrigues résout également un autre problème causé par l’absence de Grace : Wyatt a non seulement une nouvelle maison mais aussi un nouvel emploi, prenant le relais en tant que répartiteur central du 911 de la série.

Jackson Pace dans le rôle de Wyatt Harris, Michelle C. Bonilla dans le rôle de Sara Ortiz et Rafael Silva dans le rôle de Carlos dans la première de la saison 5 de « 9-1-1 : Lone Star ».

« Nous voulions montrer que quelle que soit votre situation physique, vous avez beaucoup à offrir », a expliqué Raisani. « Je suis fier que nous soyons en mesure de raconter cette histoire à de nombreuses personnes qui ont peut-être quelque chose qui leur donne l’impression d’avoir des difficultés, mais de voir qu’il existe toujours des moyens de faire quelque chose de grand. [McClain’s departure,] Je pense que cela a été une heureuse coïncidence, car cela nous a permis d’aller plus loin avec cette histoire.

9-1-1 : L’Étoile solitaire la saison 5 sera diffusée pour la première fois le 23 septembre à 20 h HE sur Fox.