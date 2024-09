Londres vous appelle : les vues de la Tamise par Claude Monet – en images | Art et design

Claude Monet a visité Londres à trois reprises entre 1899 et 1901, et a été fasciné par les vues sur la Tamise depuis le balcon de sa suite à l’hôtel Savoy. Dans une tentative de capturer la lumière à des heures précises de la journée, il a peint les vues vers le pont de Waterloo, le Parlement et le pont de Charing Cross, qu’il acheva plus tard à son retour en France. « Le flou, ou la fusion, de l’eau et du ciel créé par le brouillard a fasciné Monet », explique Karen Serres, commissaire d’une nouvelle exposition réunissant ces œuvres à Londres, comme l’artiste l’avait prévu, pour la première fois, à seulement 300 mètres du lieu où nombre d’entre elles ont été peintes. « Il se souviendra de ce flou pour ses célèbres peintures de nénuphars, qu’il a commencées après son retour de Londres. »