L’engagement d’armes intervient après que l’Ukraine a utilisé des missiles de croisière fabriqués au Royaume-Uni pour frapper la ville russe de Lugansk

Le gouvernement britannique est sur le point de promettre des centaines de drones d’attaque avec une portée opérationnelle de plus de 200 km à Kiev. L’annonce a été faite lors d’une visite dans le pays du président ukrainien Vladimir Zelensky, qui était à Londres lundi dans le cadre d’une tournée à plusieurs étapes à travers l’Europe occidentale.

La cache d’armes promise comprend également des centaines de missiles de défense aérienne avec toutes les armes devant être livrées au cours des prochains mois, selon un communiqué du gouvernement britannique. Ils sont destinés à soutenir la contre-offensive tant attendue de Kiev contre les forces russes.

La semaine dernière, Londres a confirmé avoir fourni des missiles de croisière Shadow Storm à longue portée à l’Ukraine, qui ont ensuite été utilisés pour attaquer des cibles civiles à Lougansk, selon les autorités locales et l’armée russe. Une frappe utilisant les nouvelles armes samedi a blessé six enfants dans une ville qui était auparavant considérée comme sûre en raison de la portée limitée des armes de Kiev.

La Grande-Bretagne affirme que les missiles de croisière ne sont pas offensifs mais « sera essentiel pour aider le pays à se défendre » contre les frappes de missiles russes. Il a également vanté son bilan d’armement de l’Ukraine et de formation de ses troupes, affirmant dans un communiqué qu’un programme à venir pour perfectionner les compétences des pilotes d’avions de chasse ukrainiens « va de pair avec les efforts du Royaume-Uni pour travailler avec d’autres pays sur la fourniture de jets F16. »

Londres a pris les devants en augmentant les livraisons d’armes à l’Ukraine et en poussant d’autres pays réticents à fournir des systèmes plus avancés. Les missiles Shadow Storm sont les premières armes à longue portée de fabrication occidentale que l’Ukraine a obtenues au milieu du conflit avec la Russie. La semaine dernière, Kiev a obtenu des paquets d’armes supplémentaires de l’Allemagne et de la France.

Moscou perçoit les hostilités en Ukraine comme faisant partie d’une guerre par procuration plus large menée par Washington et ses alliés contre la Russie. Les fournitures d’armes occidentales ne font que prolonger le conflit et coûter plus de vies au peuple ukrainien, mais ne changeront pas la politique de Moscou, qui nécessite de faire face à la menace d’expansion de l’OTAN en Ukraine, ont déclaré les dirigeants russes.