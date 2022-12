Londres souffre d’une «sécheresse» d’introduction en bourse alors que la collecte de fonds plonge de 90% cette année

Comme d’autres économies, le Royaume-Uni a vu l’inflation grimper à son plus haut niveau en 41 ans et sa banque centrale a commencé à relever ses taux d’intérêt. Mais il a également été secoué par l’instabilité politique, le chaos sur son marché obligataire, les complexités commerciales et réglementaires en cours du Brexit et les prévisions de la plus longue récession jamais enregistrée.

“Le flot d’introductions en bourse que nous avons vu en 2021 est devenu plus une sécheresse cette année, car des conditions macroéconomiques défavorables et un sentiment de fatigue des investisseurs ont provoqué une tempête parfaite, fermant finalement les marchés des introductions en bourse au Royaume-Uni et dans le monde tout au long de 2022”, a déclaré Svetlana Marriott. , responsable du Capital Markets Advisory Group de KPMG UK, au sujet des chiffres publiés mercredi.

L’année dernière a vu un nombre record d’introductions en bourse mondiales et l’activité en Europe a atteint son plus haut niveau en 10 ans.

Nalin Patel, analyste principal pour EMEA Private Capital chez PitchBook, a déclaré que l’année dernière, les entreprises s’étaient “précipitées pour s’inscrire pour profiter des conditions de marché favorables et de la croissance induite par la pandémie”. Mais en 2022, a poursuivi Marriott, les investisseurs ont peut-être été prudents suite à la mauvaise performance de plusieurs introductions en bourse.

Londres de haut niveau fait ses débuts en 2021, y compris une entreprise fintech Sage Compagnie de livraison Deliveroo et cordonnier Dr Martens , sont tous en baisse significative sur leurs prix d’inscription. Entreprise de cybersécurité Trace sombre a également glissé d’un rallye post-IPO.

Les régulateurs britanniques ont déployé une série de réformes en décembre 2021 destinées à répondre aux critiques de longue date. Ces avis, qui ont été détaillés dans un rapport du gouvernementa suggéré que le marché boursier britannique comprend mal et sous-évalue les entreprises technologiques innovantes, est principalement composé d’entreprises de la “vieille économie” plutôt que d’entreprises tournées vers l’avenir, et perd de plus en plus d’affaires au profit d’Amsterdam et de Paris.