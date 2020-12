Il est «possible» que Londres dise plus tard dans la journée qu’elle doit entrer dans les restrictions de coronavirus de niveau 3, a déclaré le maire Sadiq Khan.

Les commentaires du maire sont intervenus alors que le comité gouvernemental des opérations Covid (CO) se réunissait et que les députés de Londres avaient été informés lors d’un appel téléphonique avec un ministre de la Santé et des responsables, au milieu d’une augmentation rapide des cas dans la capitale.