Londres reçoit « CUTE » : l’exposition sur la gentillesse à ne pas manquer

Une exposition historique s’ouvre demain à Londres, consacrée aux jouets, aux emojis, aux jeux vidéo et bien plus encore, pour mieux explorer l’influence de la gentillesse sur la culture et la société. Et oui, les chats sont un thème principal.

PUBLICITÉ “Je ne deviens pas mignon, je deviens magnifique.” De quoi réfléchir de la part de l’interprète et chorégraphe américaine Alyssa Edwards, qui n’est peut-être pas aussi enthousiasmée que nous par la prochaine exposition londonienne qui se concentre moins sur la beauté que sur la gentillesse. En exclusivité, en fait. En effet, s’il y a une exposition que nous attendions ici à Euronews Culture depuis son annonce à la fin de l’année dernière, c’est bien la nouvelle exposition à Somerset House qui explore l’influence de la gentillesse sur la culture et la société. Il s’intitule simplement – ​​et à juste titre – « CUTE » et ouvre ses portes demain (jeudi 25 janvier). Organisée par Claire Catterall, conservatrice principale à Somerset House, l’exposition examine tout, des emojis aux mèmes Internet, en passant par les jeux vidéo, les jouets en peluche et la nourriture, réunissant des artistes contemporains de diverses disciplines pour naviguer dans notre relation avec l’esthétique adorable. « CUTE » promet d’être « une exposition historique explorant la force irrésistible de la gentillesse dans la culture contemporaine » qui « examinera l’adhésion du monde à la culture mignonne et comment elle est devenue une mesure si influente de notre époque ». Les artistes contributeurs incluent Mike Kelley, Yumeji Takehisa, Aya Takano, Ado Mizumori, Juliana Huxtable, Wong Ping, Rachel Maclean, Ram Ham et plus encore. L’installation musicale visuelle et sonore immersive de l’artiste multidisciplinaire Hannah Diamond en est une qui nous passionne particulièrement. Inspirée par une soirée pyjama entre filles, avec une collection de vidéos de SOPHIE, Charli XCX, AG Cook, GFOTY, Kyary Pamyu Pamyu, felicita et plus encore, ainsi que de Diamond elle-même, l’artiste apporte sa vision affirmative de l’hyper rose. girlhood pour présenter le meilleur de la musique de danse électronique super mignonne. Comme vous pouvez probablement le deviner, les chats joueront un rôle important dans « CUTE », et Somerset, en partenariat avec Sanrio, célébrera également le 50e anniversaire d’Hello Kitty. L’icône mignonne par excellence pour certains ; un agent agitant de Kawaii avec les yeux froids et morts d’un tueur pour les autres. Il y a une section entière dédiée à Hello Kitty, avec une exposition de Kitty à travers les âges, un espace dédié aux peluches et une discothèque. Oui, vous avez bien lu. Une discothèque. C’est un peu un faux pas, car nous savons tous que les chats préfèrent le miaulement, mais c’est un problème mineur. Nous sommes toujours très excités. « CUTE » sera exposé du 25 janvier au 14 avril à la Somerset House. (NB : cet article a été mis à jour et initialement publié le 18 décembre 2023.)