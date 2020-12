Le gardien

Alors que la Maison Blanche change de mains, le soutien de Fox News à la présidence changera également

Après quatre ans de promotion servile du président et de la Maison Blanche, les médias de droite vont faire volte-face brusque Lorsque Joe Biden sera assermenté en tant que président le 20 janvier, les téléspectateurs peuvent assister à l’un des virages à 180 degrés les plus dramatiques de l’histoire. Quatre ans de promotion servile du président, Fox News devrait pomper les freins quelques secondes après la cérémonie d’inauguration. Tout à coup, la personne à la Maison Blanche n’est pas un républicain. Plus que cela, le réseau ne peut plus compter sur la volonté du président ou de ses collaborateurs de faire appel à Fox News à toute heure du jour ou de la nuit.La chaîne de télévision de droite et ses grands animateurs Tucker Carlson et Sean Hannity dépenseront les quatre prochaines années en tant que parti de l’opposition. Le réseau l’a déjà fait avant, bien sûr – les huit années de présidence de Barack Obama n’étaient pas si longues – mais Biden présente un défi différent. «Bien sûr, nous pouvons nous attendre à ce que ce soit sans relâche négatif, mais c’est un défi à certains niveaux. , parce que c’est un homme blanc de 78 ans, une histoire assez modérée « , a déclaré Heather Hendershot, professeur de cinéma et de médias au MIT qui étudie les médias conservateurs et de droite. » Dans le passé, ils ont attaqué Hillary Clinton très durement non seulement parce qu’elle était libéral, mais de toute évidence, il y avait là un sexisme et une misogynie sous-jacents – et évidemment le fait que Barack Obama était afro-américain était au cœur des attaques de droite contre lui, implicitement ou explicitement, y compris sur Fox News. »Cela ne veut pas dire que le gouvernement de Biden échapper à l’attaque, même s’il esquive le pire: Kamala Harris sera le premier vice-président noir et pourrait devenir la cible des animateurs de Fox News. Si les démocrates remportent les deux élections au second tour du Sénat en Géorgie, le Sénat sera divisé à 50 contre 50, et Harris votera.[If that happens] elle va être à l’avant-plan en tant que bris d’égalité au Congrès encore et encore », a déclaré Hendershot.« Et chaque fois que cela se produit, c’est un moyen d’attaquer tangentiellement Biden – cela donne [Fox News and other rightwing outlets] une sorte de «viande rouge» pour attaquer Kamala Harris, parce qu’elle est à la fois une femme et une personne de couleur. »Biden affirme qu’il a nommé« le cabinet le plus diversifié que l’on ait jamais annoncé dans l’histoire américaine », avec Janet Yellen sur le point d’être La première femme à être secrétaire au Trésor, tandis que Lloyd Austin, s’il est confirmé, est sur le point de devenir le premier secrétaire à la Défense noire.Pete Buttigieg, un invité occasionnel de Fox News, devrait être le premier secrétaire du cabinet ouvertement gay en tant que chef des transports. Fox News a déjà attaqué un autre groupe diversifié de démocrates: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et d’autres femmes non blanches membres du Congrès.Matthew Gertz, chercheur principal à Media Matters for America, un chien de garde des médias, a déclaré que c’était un thème. qui a continué à dominer, même depuis que Biden est devenu le président élu. «Une grande partie de ce que nous voyons en ce moment est moins centrée sur Joe Biden lui-même et plus sur cette idée qu’il sera en quelque sorte une marionnette pour d’autres personnalités qu’ils trouvent plus facile à attaquer – aiguiser elle qui est Kamala Harris, ou Bernie Sanders, ou Alexandria Ocasio-Cortez « , a déclaré Gertz. » C’est un angle qu’ils ont beaucoup suivi pendant la campagne, et c’est quelque chose sur lequel ils se sont également concentrés pendant la transition. » L’actualité a été reconnue pour avoir contribué à alimenter la croissance du mouvement Tea Party en 2010, qui a été le premier moyen pour les marginaux de droite de gagner une plus grande influence au sein du parti républicain.L’attaque du consulat américain à Benghazi en 2012 est devenue une longue période. histoire sur Fox News, alors même que l’administration a été blanchie – par un comité de la Chambre contrôlé par les républicains – de tout acte répréhensible. «Nous avons vu dans une certaine mesure comment cela se déroulera. En regardant en arrière en 2009, 2010, les premières années de l’administration Obama ont comporté beaucoup de commentaires de Fox News incroyablement surchauffés et conspirateurs. Je pense que c’est probablement un domaine dans lequel ils seront heureux de revenir « , a déclaré Gertz. » Ce sera probablement une source pour le scandale que nous avons vu sous l’administration Obama – essentiellement un retour à la couverture de Benghazi, où le réseau prend un événement d’actualité et passe des mois et des mois, des années et des années à y réfléchir, et à dire à leur public que l’administration démocrate est la source d’actions horribles. »De toute évidence, passer du soutien d’un président à l’opposition au suivant n’est pas sans précédent. Les réseaux de presse par câble libéraux auront connu quelque chose de similaire lorsque Trump a été élu en 2016 – bien que CNN et MSNBC n’aient jamais été les mêmes groupes de quasi-propagande pour Obama que Fox News l’a été pour Trump.Pourtant, les organisations de presse plus libérales ont connu un pic de popularité. , et une augmentation des chiffres d’audience, après la victoire de Trump.MSNBC et CNN ont vu une croissance à deux chiffres des chiffres d’audience après la victoire de Trump, tandis que l’Atlantique, le New Yorker et ProPublica ont tous vu un coup de pouce i n lecteurs. Fox News a refusé de commenter, mais une porte-parole a souligné les cotes de Nielsen montrant que le réseau est toujours la chaîne d’information câblée la plus regardée.Hendershot a déclaré que Fox News pourrait voir un avantage similaire pour ses rivaux les plus à gauche une fois qu’il est en opposition avec le White. House. « Médias politisés, qu’il s’agisse de magazines ou d’opinion, de plus petits comme le [left-leaning] Nation ou la [conservative] National Review, ou des plus grands comme Fox News, ils ont tendance à prospérer financièrement plus ils sont opposés », a déclaré Hendershot.« Ils devront accroître leur opposition, en vertu du fait que Biden est président – et en même temps, ils peuvent avoir leur gâteau et le manger aussi, dans la mesure où ils ne perdent pas Trump en tant qu’histoire parce qu’il continuera à se promouvoir, à tort, comme le vrai président en exil. « » Donc, ils peuvent très bien faire financièrement et politiquement, parce que ils peuvent non seulement attaquer Biden, ils peuvent se balancer très fort contre Kamala Harris, et ils peuvent également continuer à travailler sur l’histoire de Trump, en essayant de satisfaire cette base, car Trump ne va pas disparaître.