Londres nettoie après une crue éclair qui a inondé les maisons et le métro

L’agence météorologique Met Office a déclaré que 41,6 centimètres (16 pouces) de pluie – l’équivalent de près d’un mois – sont tombés dans le centre de Londres dimanche après-midi. Lundi était plus sec, mais l’Agence pour l’environnement a déclaré que quatre avertissements d’inondation restaient en place pour le sud-est de l’Angleterre, et le Met Office a déclaré que certaines parties de l’Angleterre et de l’Écosse pourraient voir plus d’orages au cours des prochains jours.