Londres met en garde contre le somnambulisme dans la guerre avec la Chine – RT World News

Les erreurs de calcul et le “mépris” de Pékin pour le contrôle des armements pourraient conduire à un conflit mondial, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni

Les puissances occidentales et la Chine risquent de sombrer dans la guerre nucléaire en raison d’une erreur de calcul, a averti mercredi le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni.

S’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par le Center for Strategic and International Studies à Washington DC, Stephen Lovegrove a noté que pendant la guerre froide, l’Occident et les États-Unis avaient bénéficié d’une série de négociations avec l’Union soviétique, ce qui signifiait que les deux parties pouvaient comprendre relativement bien, réduisant ainsi le risque d’un affrontement direct.

“Cela nous a donné à tous les deux un niveau de confiance plus élevé que nous ne ferions pas d’erreur de calcul dans notre chemin vers la guerre nucléaire. Aujourd’hui, nous n’avons pas les mêmes bases avec d’autres qui pourraient nous menacer à l’avenir – notamment avec la Chine,», a déclaré Lovegrove, ajoutant que pour cette raison, le Royaume-Uni se félicite des pourparlers prévus entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping.

Cependant, le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni a exprimé ses inquiétudes quant à l’expansion et la modernisation par la Chine de ses arsenaux nucléaires et conventionnels, comme Pékin l’a démontré “mépris» pour conclure tout accord de maîtrise des armements.















“Soyons honnêtes – la stabilité stratégique est menacée,» a-t-il réitéré. “Nous devons commencer à réfléchir au nouvel ordre sécuritaire.”

Pendant ce temps, Pékin a accusé à plusieurs reprises le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis et l’Australie, de s’ingérer dans ses affaires intérieures, en particulier à Hong Kong. En 2019, en particulier, Dominic Raab, alors ministre britannique des Affaires étrangères, a appelé à une «enquête totalement indépendante» dans les manifestations qui ont secoué Hong Kong à l’époque.

“La Chine exige solennellement que la partie britannique cesse immédiatement toutes les actions qui se mêlent des affaires de Hong Kong et s’immiscent dans les affaires intérieures de la Chine,» avait déclaré à l’époque le ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que la Grande-Bretagne est «semer le trouble” dans la ville.

Parlant du conflit en Ukraine, Lovegrove a également noté qu’il était devenu le symptôme d’une compétition mondiale beaucoup plus large et lourde de conséquences graves. Cette impasse, a-t-il dit, déciderait si l’Occident verrait le monde dans lequel “les puissances agressives au niveau régional telles que la Chine et la Russie peuvent poursuivre des programmes de « la force est le droit »», ou un monde où tous les États ont la garantie de rester souverains.

Le Royaume-Uni, cependant, n’est pas un spectateur dans le conflit ukrainien et a fourni à Kiev une grande quantité d’équipements militaires pour l’aider à combattre l’offensive de Moscou. Fin juin, le soutien militaire s’élevait à 2,3 milliards de livres sterling (2,8 milliards de dollars) cette année.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes à Kiev, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit, augmenter le nombre de victimes et entraînerait des conséquences à long terme.

Pour éviter une catastrophe, selon Lovegrove, l’Occident devrait renforcer les mesures de confiance pour “réduire, voire éliminer les causes de méfiance, de peur, de tension et d’hostilité.« Un autre pas dans la bonne direction, a-t-il soutenu, serait de renouveler la dissuasion et la maîtrise des armements »,adopter une approche plus large et intégrée à la fois.”

Le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni a émis l’avertissement concernant une éventuelle impasse nucléaire après que la RAND Corporation, le principal groupe de réflexion du Pentagone, a déclaré mardi que les États-Unis et l’OTAN devraient prendre des mesures pour éviter un conflit direct avec la Russie au sujet de l’Ukraine. RAND a également noté que si l’Occident déployait des capacités de frappe à longue portée dans les États baltes, en Pologne et en Roumanie, cela pourrait conduire au «plausible» l’utilisation d’armes nucléaires, étant donné que Moscou pourrait être menacée par une telle évolution.