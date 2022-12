Londres : la Chine projette une ambassade sur terre au passé royal. Les habitants veulent que le roi Charles intervienne

Londres

CNN

—



Les résidents d’un complexe d’appartements situé sur une parcelle de terrain historique en face de la tour de Londres veulent que le roi Charles de Grande-Bretagne le rachète, affirmant que son propriétaire actuel, la Chine, en fera une plaque tournante de l’activité diplomatique ténébreuse.

La monarchie britannique a vendu Royal Mint Court, un terrain de 5,4 acres qui abritait autrefois l’installation qui fabriquait la monnaie britannique, à une société immobilière en 2010. Pékin a acheté le site en 2018 et prévoit maintenant d’investir plusieurs centaines de millions de dollars. la transformant en sa nouvelle ambassade au Royaume-Uni.

Le conseil local, Tower Hamlets, doit se prononcer jeudi sur les propositions pour le site, qui se compose en grande partie de bureaux désaffectés et d’un grand bâtiment du XIXe siècle construit pour la Monnaie royale. Si les plans – élaborés par l’architecte David Chipperfield – sont approuvés, le site deviendra l’une des plus grandes missions diplomatiques chinoises au monde, équipée de logements pour des centaines d’employés, d’un échange culturel et d’un centre d’affaires.

Mais Royal Mint Court contient quelque chose d’une anomalie historique. Alors qu’il possédait encore le terrain il y a environ 30 ans, le Crown Estate, qui gère les intérêts immobiliers non privés de la monarchie britannique, a construit un ensemble d’appartements de faible hauteur sur une partie du site dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à fournir des logements pour ” travailleurs clés » tels que les policiers et les infirmières. La reine Elizabeth II a été photographiée en train d’ouvrir le domaine en 1989.

Les propriétaires des nouveaux appartements ont obtenu un bail de 126 ans sur le terrain – une pratique courante dans le droit britannique de la propriété où les résidents possèdent les briques et le mortier de leur propriété mais une autre entité, un propriétaire libre, possède le terrain sur lequel il est construit.

Ces baux contiennent souvent des clauses qui restreignent certaines activités dans les immeubles. Un bail pour un appartement dans le développement de Royal Mint Court, vu par CNN, comprend des clauses donnant au propriétaire, ou propriétaire, le droit d’entrer dans la propriété du locataire dans certaines circonstances. Il leur donne également le pouvoir d’interdire aux résidents d’accrocher des objets, tels que des drapeaux ou des panneaux, à l’extérieur de leurs maisons.

Les locataires sont également informés qu’ils ne peuvent pas se comporter d’une manière considérée comme causant une «nuisance» au propriétaire ou faire quoi que ce soit qui, selon le propriétaire, pourrait inciter à la haine raciale.

La Royal Mint Court Residents ‘Association, qui représente environ 300 personnes vivant dans les bâtiments, a déclaré craindre la manière dont la Chine interpréterait et mettrait en œuvre ces règles une fois son ambassade construite à côté. La Chine a été accusée d’utiliser ses avant-postes diplomatiques, des associations communautaires vaguement affiliées, en fait, comme postes de police à l’étranger pour surveiller les citoyens chinois à l’étranger et les contraindre à rentrer chez eux. Les législateurs britanniques ont exprimé leurs inquiétudes concernant les informations faisant état de trois locaux de ce type au Royaume-Uni.

“Je crains qu’un incident diplomatique ne se produise car les pouvoirs dont dispose le gouvernement chinois sont considérables et excessifs”, a écrit David Lake, président du groupe de résidents, dans une lettre au roi Charles, vue par CNN.

Un de ces incidents s’est produit au Royaume-Uni en octobre, lorsque le consul général de Chine à Manchester a reconnu avoir déchiré des pancartes de manifestants de Hong Kong devant le consulat. L’un des manifestants pro-démocratie, qui s’était présenté avec des banderoles arborant des images satiriques du dirigeant chinois Xi Jinping, a été traîné dans l’enceinte du bâtiment et battu, lors d’événements filmés.

La police de Manchester enquête actuellement sur l’épisode. Le consul général Zheng Xiyuan a déclaré qu’il avait agi parce qu’il trouvait les affiches des manifestants offensantes pour sa patrie.

Peu de temps après l’incident, les autorités chinoises ont brusquement annulé une réunion prévue avec les résidents de la Royal Mint Court, sans donner de raison, selon les habitants qui prévoyaient d’y assister.

Un résident, Mark Nygate, qui vit dans son appartement sur le terrain de Royal Mint Court depuis 23 ans et est trésorier du groupe de résidents, a déclaré à CNN que lui et d’autres avaient prévu de traiter de l’incident de Manchester lors de cette réunion.

“Cela a intensifié nos peurs”, a-t-il déclaré. “C’est un bel endroit où vivre en plein centre de Londres, mais nous nous demandons comment nos vies vont changer une fois que la Chine s’installera”, a déclaré Nygate.

“Par exemple, j’ai un lot [shared garden] qui surplombe la route d’entrée arrière de l’ambassade. Quand je jardinerai, la Chine s’inquiétera-t-elle que je les espionne ? » il a dit.

Les résidents veulent que la Chine et le Royaume-Uni conviennent d’un accord pour transférer la propriété de la partie de la pleine propriété qui se rapporte à leurs bâtiments. “Nous estimons que le gouvernement chinois, en tant que superpuissance mondiale, a tort d’avoir sur nous les mêmes droits que la reine Elizabeth lorsqu’elle a accepté nos baux”, a écrit Lake, le représentant des résidents, dans sa lettre au roi Charles.

Une ONG espagnole, Safeguard Defenders, a affirmé que la Chine gérait un vaste réseau de postes de police secrets à l’étranger dans le monde entier. La Chine n’a pas nié qu’elle exploite ce qu’elle appelle des «stations-service à l’étranger», mais affirme que ces centres ne sont pas des réseaux de police extraterritoriaux, mais plutôt des organisations conçues pour aider les expatriés chinois à remplir leurs formalités administratives, comme le renouvellement de leur permis de conduire.

Le gouvernement britannique a promis d’agir sur les rapports. Le ministre de la Sécurité, Tom Tugendhat, a déclaré à la Chambre des communes le 1er novembre : « Les informations faisant état de postes de police non déclarés au Royaume-Uni sont, bien sûr, extrêmement préoccupantes et seront prises très au sérieux. Tout pays étranger opérant sur le sol du Royaume-Uni doit respecter la loi britannique.

Il a ajouté : « La protection des personnes au Royaume-Uni est de la plus haute importance. Aucune tentative de rapatriement d’un individu ne sera tolérée.

Dans la lettre au roi, les résidents disent que leur situation unique pourrait avoir des conséquences plus larges – soulignant les pièges des lois de propriété souvent complexes et archaïques de l’Angleterre une fois entre les mains de puissances étrangères.

“La situation pourrait encore se détériorer et nuire à vos fidèles sujets britanniques et à la démocratie au Royaume-Uni”, a écrit Lake dans sa lettre. “Nous demandons à Votre Majesté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous protéger en cette période difficile”, a déclaré Lake, un ingénieur à la retraite qui vit dans le développement depuis 1990.

La demande de planification sera discutée jeudi par les conseillers de Tower Hamlets. Les plans de l’ambassade de Chine ont généré 51 plaintes, selon des documents publiés sur le site Web du conseil avant la réunion.

Un porte-parole de l’arrondissement a déclaré que les propositions de réaménagement de Royal Mint Court “sont généralement conformes aux politiques du plan de développement et sur cette base, les agents ont recommandé que le permis de construire et le permis de construire classé soient accordés, sous réserve de conditions et d’obligations de planification. .”

La baronne Scott de Bybrook, ministre adjointe au ministère de la Mise à niveau, du Logement et des Communautés, a révélé au Parlement cette semaine que le gouvernement envisageait une demande de « faire appel » aux propositions pour un examen plus approfondi au niveau national.

CNN a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Suggérer que le roi Charles tente de racheter les droits sur le site entraîne le nouveau monarque – une figure ostensiblement neutre qui, en tant qu’héritier du trône, s’intéressait particulièrement à l’urbanisme – dans un débat de plus en plus houleux sur la position du Royaume-Uni à l’égard de la Chine. Les yeux du monde sont actuellement fixés sur la réponse de Pékin à ses plus grands troubles civils depuis des années, dans un contexte de fatigue croissante face aux politiques restrictives zéro-Covid de Xi Jinping.

Plus tôt cette année, les conseillers de Tower Hamlets ont envisagé de renommer les rues autour du site de la Royal Mint Court pour protester contre le traitement réservé par Pékin aux groupes minoritaires, en particulier sa politique contre les Ouïghours musulmans dans la région nord-ouest de la Chine du Xinjiang, suggérant la place Tiananmen, la cour ouïghoure, la route de Hong Kong et le Tibet. Hill comme nouveaux noms de rue. Tower Hamlets a le pourcentage le plus élevé de résidents musulmans de tous les arrondissements de Londres selon les données du recensement de la population britannique.

À l’époque, la Chine s’en est pris au gouvernement britannique, exigeant qu’il protège son ambassade du “harcèlement” des manifestants.

Les premiers ministres successifs du Parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni ont adopté différentes approches pour équilibrer les intérêts économiques du pays et les questions de sécurité nationale concernant la Chine.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a qualifié la Chine de “concurrent systémique”, tandis que son successeur de courte durée, Liz Truss, a indiqué qu’elle était disposée à qualifier officiellement la nation de “menace”.

Le dernier Premier ministre, Rishi Sunak, a déclaré à un auditoire à Londres cette semaine que la soi-disant époque dorée des relations sino-britanniques, autrefois adoptée par son parti, était maintenant terminée et a déclaré que le “défi systémique” que la Chine présentait aux intérêts britanniques devrait rencontrer ce qu’il a appelé un “pragmatisme robuste”.

Outre la question des droits de l’homme, il y a également eu des tensions quant à savoir si les plans de l’ambassade chinoise pour la Royal Mint Court incluraient une protection adéquate pour les résidents britanniques en cas de manifestation ou d’attaque terroriste.

Un rapport publié plus tôt cette année par Ann Corbett, directrice de la sécurité communautaire au conseil de Tower Hamlets, a déclaré que toute manifestation autour de l’ambassade, une fois la Chine emménagée, nécessiterait probablement une présence policière importante et causerait inévitablement des perturbations pour les résidents à proximité.

Des documents vus par CNN montrent qu’un conseiller antiterroriste du service de police métropolitain de la capitale a été amené à fournir une “évaluation de l’explosion” pour modéliser les dommages causés si l’ambassade était visée par une bombe et a identifié un certain nombre de vulnérabilités. Bien que certaines découvertes aient finalement été partagées de manière confidentielle avec les résidents, les documents indiquent que la plupart des habitants n’avaient pas l’habilitation de sécurité adéquate pour accéder aux découvertes complètes du Met. Il n’est pas clair, sur la base des récentes demandes d’accès à l’information, si les conseillers locaux, qui décideront des plans chinois, sont également autorisés à consulter tous les documents sensibles.

Nygate, qui dit que sa fenêtre est à environ sept mètres (23 pieds) du périmètre de la future ambassade, est particulièrement préoccupé par les ambitions à plus long terme de la Chine pour le site et si les maisons des résidents pourraient un jour être englouties dans le plus grand complexe de l’ambassade. .

“Ils utilisent effectivement nos bâtiments comme zone tampon de sécurité, sans fournir une protection adéquate, contre les bombes, les véhicules, les manifestants ou les intrus”, a-t-il déclaré. “Cela nous a laissé les résidents dans les limbes et a eu un impact énorme sur la valeur de nos maisons et nous sommes coincés”, a déclaré Nygate.

Les plaintes déposées auprès du conseil de Tower Hamlets montrent que les résidents ont également exprimé leur inquiétude quant à la future confidentialité de leurs communications électroniques et ont fait craindre une surveillance physique. Le gouvernement britannique a récemment légiféré pour interdire les caméras de sécurité fabriquées par la société chinoise Hikvision dans les lieux sensibles du Royaume-Uni, tels que le parlement, et a retiré les composants Huawei de la partie centrale du réseau de télécommunications 5G du pays. Huawei a qualifié la décision de “décevante” et Hikvision a démenti les suggestions selon lesquelles elle constituerait une menace pour la sécurité nationale britannique.

Un ancien chef du Parti conservateur, Iain Duncan Smith, qui a été sanctionné par la Chine pour avoir dénoncé le traitement de sa population ouïghoure, a décrit la décision des autorités britanniques d’autoriser les plans de la nouvelle ambassade de Chine à aller aussi loin qu’ils l’ont fait ” naïf.”

“C’est incroyable ce que la Chine s’en tire, ici au Royaume-Uni mais aussi ailleurs dans le monde parce que personne ne veut les contrarier”, a-t-il déclaré à CNN. “C’est un pays vraiment dangereux, dirigé par un dictateur particulier. Je ne ferais aucune confiance au gouvernement chinois.

Les habitants du site de Royal Mint Court se disent rassurés si le terrain était racheté par le souverain britannique. «Nous aimerions que la Couronne soit à nouveau propriétaire de notre pleine propriété», a écrit Lake, leur représentant, dans sa lettre au monarque. “Cela nous aiderait à nous sentir comme faisant partie du Royaume-Uni, protégés par la Couronne et les lois d’Angleterre.”