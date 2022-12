Londres Irlandais 27 – 32 Montpellier

L’Anglais Zach Mercer faisait partie d’une équipe de Montpellier qui a lancé sa campagne de Coupe des champions avec une victoire à London Irish

Le limogeage du talonneur Agustin Creevy a coûté aux London Irish qui ont subi une défaite 32-27 contre Montpellier lors de leur match d’ouverture de la Heineken Champions Cup à Brentford.

Les Irlandais semblaient fermement en contrôle lorsqu’ils menaient 24-6 à la 34e minute, mais le carton rouge de l’Argentin a bouleversé le match.

Les hôtes se sont battus avec courage, mais le handicap s’est avéré trop important puisque Montpellier a marqué quatre essais.

Thomas Darmon en a marqué deux, les autres venant de Cobus Reinach et Alexandre Becognee. Louis Carbonel a ajouté trois transformations et deux pénalités.

Juan Martin Gonzalez a marqué deux essais pour l’Irlandais. Lucio Cinti était également sur la feuille de pointage des essais, avec Paddy Jackson qui a lancé un penalty et trois conversions. Rory Jennings a ajouté une pénalité tardive.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le jeu a changé lorsque le talonneur irlandais londonien Augustin Creevy a reçu un carton rouge en première mi-temps

Une puissante rafale de Benhard Janse van Rensburg a créé le premier score. La course du centre irlandais a mis la défense des visiteurs sur le pied arrière et, lorsqu’ils ont été pénalisés, Jackson a renversé le coup de pied qui en a résulté.

Cependant, dès le redémarrage, c’était au tour d’Irish d’enfreindre, mais Carbonel a envoyé son coup de pied direct à côté.

Carbonel s’est rapidement vu offrir une autre opportunité et cette fois n’a pas commis d’erreur pour quitter le niveau des scores après un premier quart-temps également disputé mais largement sans relief.

Une erreur de Jackson, qui a mis le ballon en touche dans le but, a donné la position française sur le terrain et, lorsque l’Irlandais a concédé un penalty en mêlée, Carbonel était à nouveau cadré.

Les Irlandais avaient la prochaine chance de marquer des points mais ont refusé un coup de pied au but en faveur de plus d’options offensives. Ils ont construit une tête de vapeur pour mettre Montpellier sous pression, avec le pilier français Enzo Forletta écopé d’un carton jaune pour un hors-jeu délibéré.

Les hôtes ont immédiatement capitalisé lorsque le flanker Gonzalez s’est frayé un chemin à bout portant avant qu’une superbe course de 45 mètres d’Ollie Hassell-Collins n’en crée une autre pour Cinti.

Creevy avait joué un rôle clé dans ce score avec un déchargement soigné pour la passe de score, mais quelques instants plus tard, il a été expulsé pour un tacle haut sur l’arrière latéral de Montpellier Anthony Bouthier.

Creevy a reçu un carton rouge pour un tacle élevé à Brentford vendredi

Bouthier a quitté le terrain pour une évaluation de blessure à la tête et les problèmes français ont continué lorsque Ben Loader a dépassé quelques tacles faibles pour envoyer Gonzalez pour son deuxième.

Les visiteurs avaient cruellement besoin d’une réponse avant la mi-temps et ils en ont obtenu une lorsque Reinach s’est élancé d’un maul à bout portant, la conversion de Carbonel laissant son équipe à la dérive 24-13 à l’intervalle.

Bouthier est revenu pour le redémarrage et c’est sa course qui a été le catalyseur du deuxième essai de son équipe.

L’arrière latéral a fait 15 mètres avant que la manipulation rapide des arrières français ne voit Darmon centrer dans le coin.

Les Irlandais ont perdu l’impressionnant Gonzalez à cause d’une évaluation de la tête alors qu’ils luttaient pour endiguer la marée. Zach Mercer devenait de plus en plus influent pour les visiteurs et quelques éclats révélateurs ont mis en place un essai de Becognee.

Les hôtes avaient maintenant du mal à faire face et ce n’est pas une surprise lorsque Darmon a débordé la couverture pour un essai de points bonus.

Les Irlandais ont eu une lueur d’espoir lorsque le remplaçant de Montpellier, Leo Coly, a été condamné, mais ils n’ont pu gérer qu’un penalty de dernière minute de Jennings pour leur donner un point de bonus bien mérité.