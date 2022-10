Londres irlandais 21 – 22 Gloucester

L’ailier anglais Jonny May a subi une luxation présumée du coude alors que Gloucester battait les London Irish vendredi

Jonny May est un doute majeur pour la série d’automne de l’Angleterre après avoir subi une luxation présumée du coude lors de la victoire 22-21 de Gloucester en Premiership Gallagher contre les London Irish.

Et dans un autre développement inquiétant pour Eddie Jones, la sensation adolescente Henry Arundell a boitillé avec une sangle sur son pied droit pour compromettre sa participation au match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Argentine le 6 novembre.

Wing Ben Loader a joué un rôle involontaire dans les deux blessures, d’abord en entrant en collision avec son coéquipier d’Exiles Arundell alors que le duo couvrait le champ arrière en réponse à un chip and chase de Louis Rees-Zammit.

Arundell, 19 ans, qui débutait le premier match des Irlandais vendredi soir au Gtech Community Stadium à l’arrière, a persévéré pendant ce qui semblait plus long que nécessaire, mais est finalement parti à la 19e minute dans un net malaise.

Sept minutes plus tard, il a été rejoint dans les gradins par May, qui s’est emmêlé avec Loader alors qu’ils s’affrontaient dans les airs pour un coup de pied et sont tombés maladroitement.

Sentant immédiatement que la blessure était grave, il a gardé son bras gauche à plat sur le sol et a appelé les médecins avant de se relever quelques minutes plus tard et de quitter le terrain avec les dommages protégés par une large attelle.

Ce n’est que lundi, lors de la nomination de son équipe pour l’automne, que Jones a salué le “retour en forme” de May après avoir lutté contre une blessure au genou et la dose de Covid qui l’a empêché de jouer contre l’Australie en juillet.

Le deuxième meilleur buteur d’essais masculins d’Angleterre de tous les temps était sur le point de retourner dans l’aile pour les tests contre l’Argentine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, mais un autre sort important dans les salles de traitement semble désormais probable.

Si Arundell le rejoint, Jones perdra une autre option importante des trois arrières qui devait fournir une capacité révolutionnaire hors du banc.

L’arrière irlandais de Londres Harry Arundell – qui a impressionné l’Angleterre contre l’Australie cet été – a été un autre à boitiller, avec une blessure au pied

Alors que l’Angleterre travaillait sur les répercussions de la blessure, Irish et Gloucester luttaient contre un affrontement de sang qui a été décidé lorsque le demi-mouche Adam Hastings a décroché un superbe but de l’intérieur de sa propre moitié avec 19 minutes à faire.

C’était la première fois de la soirée qu’ils prenaient les devants car à partir du moment où Agustin Creevy a capitalisé sur leur défense de maul absente à la deuxième minute, ils ont rattrapé leur retard.

Arundell a été soigné par le physio après avoir pris contact avec Loader et c’est dans les instants qui ont suivi son départ que Gloucester a riposté.

À l’intérieur du centre, Giorgi Kveseladze a aspiré les défenseurs avec un portage dur, mais c’est la passe retardée de Hastings qui a créé l’opportunité qui s’est terminée par le glissement de Santiago Socino.

Une première mi-temps mouvementée a pris sa tournure la plus radicale à ce jour lorsque May est parti après son enchevêtrement avec Loader, qui a aggravé la misère de l’ailier anglais en remportant non seulement le concours de saut d’obstacles, mais aussi en atterrissant.

Ruan Ackermann a complété le travail solide du peloton de Gloucester, mais une fois que Paddy Jackson a dépassé un penalty, il n’y a plus eu de score pendant 17 minutes.

Adam Hastings a exécuté un drop-goal époustouflant alors que Gloucester s’imposait aux London Irish lors de la Premiership de vendredi

Jackson a poussé les Irlandais 21-12 devant avec une demi-heure à jouer, mais un maul de Gloucester terminé par Socino a fait exploser le match.

Hastings a décroché son drop-goal à longue portée qui a défié les attentes en vacillant entre les poteaux et malgré une riposte tardive des Irlandais, les visiteurs ont clôturé la plus étroite des victoires.