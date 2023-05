Londres interdit aux Blancs de proposer un stage

Le poste de communication chez Transport for London exige que le candidat soit d’origine «noire, asiatique et minoritaire».

Une offre de stage rémunéré au sein de l’organisme de transport en commun du gouvernement britannique Transport for London réservée aux candidats non blancs a déclenché une indignation généralisée après sa publication sur les réseaux sociaux samedi.

Le stage en communication Stuart Ross, qui paie un total de 21 824 £ (27 134 $) pour 11 mois de « Travail hybride basé à Londres » avec un ou deux jours par semaine au bureau, oblige le candidat à être « d’origine ethnique noire, asiatique et minoritaire, définie comme ayant un héritage africain, afro-caribéen, asiatique ou autre héritage non blanc. »

La qualification raciale est indiquée avant l’exigence que le candidat soit « soit un étudiant de premier cycle ou un diplômé récent sur la bonne voie pour recevoir, ou avoir déjà obtenu, un 2: 2 dans n’importe quel diplôme. »

Le programme prendra également des non-diplômés ayant moins d’un an d’expérience dans l’industrie des communications, mais les exigences raciales semblent être moins flexibles.

La publicité se vante que les stagiaires de Stuart Ross ont occupé des postes permanents avec Transport for London ainsi que des emplois avec la police métropolitaine, Crossrail Ltd, Marks & Spencer, le Conseil des arts et le National Health Service, ainsi que le gouvernement local. Le stage a été mis en place en 2006 pour remédier au prétendu manque de diversité dans l’industrie des relations publiques, selon le site Web de TfL.

Nigel Farage, l’ancien chef du Parti de l’indépendance du Royaume-Uni, a répondu à la publication par un tweet exhortant à « Mettre fin aux publicités racistes » tandis que la chef du Reclaim Party, Laurence Fox, a déclaré: « si cette publicité disait ‘les noirs n’ont pas besoin de postuler’ […] il y aurait une indignation justifiable de tous les coins des médias insipides.

L’annonce n’était que la dernière des nombreuses offres d’emploi à caractère racial à attirer l’attention ces dernières semaines. Une annonce pour deux postes d’enseignants de 51 000 £ / an (63 300 $ / an) à Glasgow ouverts uniquement aux candidats « qui s’identifient comme noirs, asiatiques ou appartenant à une minorité ethnique » est apparu plus tôt ce mois-ci sur le site Web officiel du gouvernement du conseil municipal de Glasgow, qui a supprimé l’annonce après le tollé général.

Le conseil a affirmé que l’annonce avait été rendue publique accidentellement et qu’elle n’était censée être diffusée qu’en interne, mais a défendu l’idée sous-jacente, arguant que l’objectif était de « Offrir à nos jeunes des modèles positifs.

Un document expliquant la politique controversée d’embauche pointe du doigt la loi de 2010 sur l’égalité, qui permet « actions positives » favorisant les minorités telles que « il n’est pas illégal de recruter ou de promouvoir un candidat qui a un mérite égal à un autre candidat, si l’employeur pense raisonnablement : le candidat a une caractéristique protégée qui est sous-représentée dans l’effectif. »