Londres frappée par la neige pour la deuxième journée au milieu des craintes de Beast from East II

Des averses de neige sont tombées sur Londres pour un deuxième jour après que les températures ont chuté de -9 ° C dans le Northumberland, la Grande-Bretagne se préparant à une soi-disant « bête de l’Est II » qui pourrait apporter un autre pouce de substance blanche aujourd’hui.

Le réchauffement stratosphérique soudain, ou SSW, a commencé mardi et pourrait déclencher des changements météorologiques qui entraîneraient une grave vague de froid en Grande-Bretagne.

Le Dr Richard Hall, un expert en SSW de l’Université de Bristol, a déclaré qu’il « charge les dés » ou « fait pencher la balance » en faveur d’une autre explosion de neige abondante et de températures inférieures à zéro en provenance de Sibérie.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques pour certaines conditions de neige et de verglas.

Jusqu’à 3 cm (1,2 po) de neige pourraient tomber sur un sol élevé, avec des scènes à Londres ce matin montrant juste une légère poussière se déposant sur le sol.

La Grande-Bretagne a enregistré hier des creux de -12 ° C dans le Loch Glascarnoch, avec des températures glaciales à Londres, tandis que Manchester et Cardiff se sont réveillés avec une baisse du mercure à -2 ° C – après une chute à -9 ° C dans le Northumberland pendant la nuit.

Les températures sont restées à un chiffre pendant la majeure partie de cette semaine, hier, la température la plus élevée enregistrée n’était que de 6,7 ° C, à Ballywatticock, en Irlande du Nord.

Manchester s’est réveillé à des températures de -2 ° C ce matin, avec du brouillard près de Bolton (photo) alors que certains automobilistes ont encore bravé les conditions pour se rendre au travail pendant le troisième verrouillage du coronavirus en Angleterre

Les températures ont chuté à -9 ° C dans le Northumberland, avec de la neige tombant à Langley Castle, près de Haydon Brige, pendant la nuit

La neige est tombée sur le sud de Londres jeudi matin, alors que des pans de l’Angleterre se sont réveillés aux avertissements de glace pendant la majeure partie de la journée.

Des averses de neige ce matin surviennent après qu’une vue hivernale époustouflante a été prise dans le nord du Pays de Galles, par un cycliste solitaire lors d’une promenade verrouillée.

David King a utilisé un appareil photo monté sur un drone pour prendre la photo après qu’une brève chute de neige a transformé une colline pittoresque en un pays des merveilles hivernal.

M. King, 41 ans, de Wrexham, restait avec ses parents pendant le verrouillage le mois dernier lorsqu’il est allé faire une promenade à vélo dans la chaîne de Clwydian.

Il était la seule personne dans cet endroit éloigné et a utilisé sa caméra de drone pour enregistrer à la fois sa solitude et la beauté du paysage alors qu’une tempête de neige de dix minutes faisait passer la forêt du vert au blanc.

«Rouler dans la neige était très paisible», dit-il. «Tout semble être plus calme quand la neige est présente.

Les prévisionnistes disent que de nouvelles pluies, grésil et neige tombant sur des surfaces gelées plus tard dans la journée et cette nuit pourraient entraîner des conditions de conduite dangereuses.

L’alerte météo couvre le nord et l’est de l’Angleterre, la plupart des Midlands, le Pays de Galles et le sud-ouest. On prévoit une légère amélioration des températures la semaine prochaine.

Pour ce qui suit, les météorologues surveillent de près les modèles météorologiques polaires.

Une étude réalisée par des experts des universités de Bristol, Exeter et Bath montre à quel point les changements météorologiques dramatiques au-dessus du pôle Nord peuvent avoir de graves conséquences sur le temps au Royaume-Uni.

Des avertissements météorologiques pour la glace et la neige recouvrent le Royaume-Uni aujourd’hui (à gauche) et certains restent en place pour l’Angleterre et l’Écosse demain (à droite)

La neige gisait au sol alors que le brouillard couvrait Tatton Park dans le Cheshire ce matin par un matin glacial à travers la Grande-Bretagne

C’était un début glacial à West Bretton, Wakefield, ce matin, alors que des pans du nord de l’Angleterre se sont réveillés avec un avertissement météorologique jaune pour la glace, qui s’étend sur les côtes ouest et est.

De grandes parties de la Grande-Bretagne se sont réveillées à des températures inférieures à zéro ce matin, les sommets n’atteignant que 3 ° C alors que l’hiver s’installe

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques pour certaines conditions de neige et de verglas. Jusqu’à 3 cm (1,2 po) de neige pourraient tomber sur un sol en hauteur

Les chutes de neige à Londres n’étaient pas aussi impressionnantes ce matin qu’hier, avec juste quelques flocons se déposant sur les poubelles d’un Londoner

Images de drone dans le nord du Pays de Galles montrant un cycliste traversant une forêt enneigée. David King, de Wrexham, a décidé de faire une balade à vélo dans la chaîne de Clwydian à côté de la montagne Moel Famau et a amené son drone mercredi.

Mercredi, la police patrouille le périmètre d’un étang gelé à Queen’s Park à Glasgow. Les températures devraient rester légèrement inférieures à la moyenne la semaine prochaine

Pendant un SSW, la stratosphère – la couche de six à 31 miles au-dessus de la surface de la Terre – peut augmenter sa température jusqu’à 50 ° C en quelques jours.

Cette perturbation peut descendre à travers l’atmosphère jusqu’à la surface de la Terre et provoquer des changements dans le courant-jet, les courants d’air rapides qui refroidissent l’Europe.

Les experts britanniques ont étudié 40 épisodes de réchauffement stratosphérique des six dernières décennies dans la dernière étude publiée dans le Journal of Geophysical Research.

Le Dr Hall a déclaré qu’un SSW a lieu «tous les deux ans sur trois» et qu’un «a lieu en ce moment».

Sur la photo: Chutes de neige à Birmingham mercredi après l’émission d’avertissements de glace pour la majeure partie du nord-est du pays

Deux personnes marchent sur une colline glissante couverte de glace au milieu de chutes de neige à Biggin Hill dans le Kent. L’alerte météo couvre le nord et l’est de l’Angleterre, la plupart des Midlands, le Pays de Galles et le sud-ouest

En 2018, il y a eu un événement SSW deux semaines avant que la « Bête de l’Est » n’apporte des chutes de neige de 50 cm (20 pouces).

Cependant, le Dr Hall a déclaré que seuls les deux tiers des SSW atteignent la surface et que l’actuel pourrait « tout simplement s’éteindre ».

Il a ajouté: «La principale zone d’impact se situe au-dessus de la Sibérie, où le froid est intense et qui s’étend ensuite vers l’ouest vers l’Europe.

« Nous sommes juste à la limite de cela et de légères variations peuvent donc affecter si cela nous atteint. »