(Opinion Bloomberg) – Les Britanniques et les Français forment «un couple infernal». Les deux nations coexistent en étroite proximité géographique et sont liées par une longue histoire d’affection et d’aversion. La partie aversion est plus largement remarquée que le respect mutuel. Un croquis télévisé des années 1980, mettant en vedette le comique Rowan Atkinson, le montrait vêtu d’un béret noir et d’un haut Maillot rayé et déclarant: «Nous n’avons pas oublié Agincourt ou le concours de l’Eurovision.

Les mêmes blagues atterriraient aujourd’hui car un sentiment de malentendu mutuel est essentiel à la relation anglo-française.

Et pourtant, comme l’a révélé la danse délicate des récentes négociations commerciales sur le Brexit, les Britanniques ressemblent à bien des égards plus aux Français qu’à leurs cousins ​​linguistiques, les Allemands. Même les positions les plus dures de Paris sur le Brexit reflétaient celles de Londres. Les deux gouvernements ont insisté sur de nombreuses lignes rouges. La France a refusé au Royaume-Uni l’accès aux programmes européens tels que le programme d’échange d’étudiants Erasmus et le projet satellite Galileo, tandis que le gouvernement de Boris Johnson a exigé la fin de la libre circulation des citoyens de l’Union européenne. On pouvait dire que c’était plus important pour ces deux partenaires de combat traditionnels que pour Berlin.

Dans les deux pays, la douloureuse perte d’empire n’a pas effacé les prétentions mondiales. Les deux nations nucléaires ont des sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies et des idées démesurées sur ce qu’elles peuvent faire en projetant leur puissance commerciale et leur poids militaire. Cela les rend différents de leurs alliés américains et allemands respectifs (le premier a un véritable pouvoir et le second pourrait l’avoir mais ne le veut pas). La chancelière Angela Merkel et le président Emmanuel Macron cherchent à consolider une relation au cœur de l’UE en inventant avec force les traditions de «l’amité», mais cela ne modifie pas la dynamique réelle.

Le tableau d’ensemble, comme toujours, est dominé par la politique de puissance transatlantique et le poids financier. La France a longtemps pensé que les Britanniques étaient trop serviles à l’hyperpuissance américaine, tandis que les Britanniques voyaient les Français comme des suppliants de la puissante économie allemande. Avoir des rôles mineurs ne rend pas les bousculades transmanche pour l’avantage moins vigoureuses.

En termes de puissance douce, la France a depuis longtemps gagné la bataille de l’affection parmi la classe moyenne aisée de Grande-Bretagne. Ces derniers aiment la cuisine française et aspirent aux maisons du Luberon, pas du Bade-Wurtemberg. Le Lycée français de Londres est sursouscrit par des ressortissants britanniques francophones. L’école allemande ne l’est pas.

Les élites françaises bilingues (y compris l’archi- «énarque» Macron) sont moins amoureuses des Britanniques, mais elles viennent quand même à Londres pour gagner de l’argent dans la City loin des restrictions de la maison. Les restaurants sont souvent meilleurs aussi, bien que cela puisse être un point de vue controversé. Macron envie la puissance financière de Londres et veut que Paris la supplante. Malgré son anglais hésitant, le dernier ambassadeur de France à Londres a passé autant de temps à courtiser les banquiers et les fonds spéculatifs britanniques qu’à faire la joie des politiciens de Westminster.

Le récit jusqu’à récemment était présumé être celui d’une rivalité nationale qui s’estompe et d’une amitié croissante au sein de l’UE. Désormais, avec le départ du Royaume-Uni, les claviers des journalistes tabloïds britanniques émettent des clichés sur les batailles d’un passé lointain. Les noms de Jeanne d’Arc, Nelson, Napoléon, Churchill et De Gaulle sont tapés en lettres enflammées.

Il ne semblait pas par hasard que dans les derniers jours avant Noël – alors que le traité commercial sur le Brexit valant des milliards pour les deux parties semblait s’effondrer à cause d’un différend sur quelques bancs de poissons – Macron a lancé un mini-blocus de la Grande-Bretagne. Les Français ont refusé de laisser les camionneurs transporter leurs marchandises à travers la Manche, sous prétexte qu’une nouvelle souche hautement contagieuse de Covid-19, répandue en Grande-Bretagne, devait être tenue à distance. D’autres pays ont simplement interdit les voyages aériens vers les aéroports britanniques.

Pourtant, à l’issue de ce combat rituel, les deux camps sont sortis gagnants de l’accord commercial de la veille de Noël de 11 heures. Le président français, avec une élection pour lutter contre les nationalistes de droite tels que Marine Le Pen (qui a élevé un Union Jack dans sa cour pour saluer le résultat du référendum britannique), avait montré à ses travailleurs de la pêche les efforts qu’il ferait pour protéger leurs intérêts. . Johnson a réduit ses demandes d’un quota de poisson plus important.

Les Britanniques ont également obtenu quelque chose, y compris un accès sans tarif ni contingent pour les produits britanniques. La demande précédente de Johnson de parler directement à Macron et Merkel pour sortir de l’impasse de l’accord commercial avait été rejetée comme un affront à la solidarité de l’UE. Mais le Premier ministre a eu une conversation avec le président français sur la levée du blocus de Covid sur Douvres. Il est juste possible que la conversation se soit éloignée des tests de coronavirus pour la morue et le maquereau. L’histoire le dira à coup sûr. En tout cas, le spectacle du Premier ministre dans une brèche avec les Français a applaudi ses députés eurosceptiques purs et durs.

Macron a définitivement un ressort dans sa démarche ces jours-ci alors que la position internationale de la France augmente. Il y a quinze ans, alors que Tony Blair était encore Premier ministre, les Britanniques étaient les meilleurs amis des Américains, l’Allemagne revenait à l’approche pragmatique de l’Europe basée sur le marché de Londres, et les électeurs français – au grand dam de l’establishment politique du pays – avaient rejeté la Constitution européenne.

Aujourd’hui, Londres ne peut plus rivaliser avec Paris pour l’influence au cœur de l’Europe et Joe Biden n’est pas susceptible d’être un copain intime de Johnson. Les idées françaises de taxes sur les géants de la technologie, l’émission commune de la dette européenne et «l’autonomie stratégique» en matière de défense sont de plus en plus acceptées par les Allemands. Le successeur de Merkel, qui sera choisi cette année, pourrait être encore plus en phase avec le chant de Macron sur l’intégration européenne.

Dans son traditionnel discours du Nouvel An, Macron – soutenu par une hausse de 10 points dans les sondages d’opinion – a critiqué les «mensonges et fausses promesses» qui ont conduit au Brexit. Plus généreusement, en reconnaissance de la coopération historique anglo-française de défense, il a ajouté que «le Royaume-Uni reste notre voisin mais aussi notre ami et allié».

Match, set et match contre les Français sur «les rosbifs»? Il reste un nuage sombre dans le ciel autrement ensoleillé de Macron. Et si les britanniques rusés essayaient d’une manière ou d’une autre de faire du Brexit un succès, se révélant plus agile en dehors du lourd régime réglementaire de l’UE? La performance comparative sur l’administration des vaccins entre Londres et Paris laisse entrevoir ce qui pourrait être possible. Le Centre for Economics and Business Research, basé à Londres, a prévu que le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne sera 25% plus élevé que celui de la France d’ici 2035.

Les prévisions économiques vont et viennent, mais la concurrence – et la coopération – entre ces deux anciennes nations ne cesseront jamais. Vive la différence.

