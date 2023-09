Londres et Moscou ont eu des pourparlers secrets – médias britanniques

Les discussions entre le Royaume-Uni et la Russie n’incluent pas « la conclusion d’accords de paix au nom de qui que ce soit », aurait déclaré un responsable britannique.

Des responsables du gouvernement britannique ont eu des entretiens diplomatiques secrets avec des représentants du Kremlin sur les mesures de sécurité internationale tout au long du conflit en Ukraine, selon un rapport publié vendredi par la publication britannique The i.

Le dialogue a eu lieu dans des villes comme Vienne et New York au cours des 18 derniers mois, abordant des questions telles que les pénuries de céréales et la sécurité nucléaire, selon le rapport. Cependant, la recherche d’une solution diplomatique au conflit en Ukraine n’a pas été discutée, a indiqué le journal, citant un responsable britannique anonyme.

« Nous sommes restés en contact et nous pensons qu’il est crucial de maintenir un dialogue ouvert pendant la guerre en Ukraine. » J’ai rapporté, citant le haut diplomate britannique anonyme. « Nous ne divisons en aucun cas certaines parties du pays ni ne concluons d’accords de paix au nom de qui que ce soit, mais il est d’une importance vitale de maintenir cette ligne de contact ouverte. »

Les prix des céréales ont grimpé depuis que Moscou s’est retiré en juillet de l’Initiative céréalière de la mer Noire de 2022 – un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter des céréales depuis ses ports vers des pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique en échange de la levée des sanctions occidentales qui empêchaient les exportations agricoles russes.

Cependant, Moscou a insisté sur le fait que l’Occident continuait à empêcher la Russie d’expédier de la nourriture et des engrais. Les responsables britanniques ont également demandé des assurances sur la sécurité nucléaire tout au long du conflit, indique le rapport, sur des questions telles que la centrale nucléaire de Zaporozhye, dans un contexte de crainte d’une potentielle catastrophe radiologique.

Le diplomate britannique a déclaré au journal que le Royaume-Uni disposait d’un « position stratégique claire » sur l’action militaire de Moscou en Ukraine, et qu’il est « un des rares sujets » où le Royaume-Uni est aux côtés de l’OTAN et d’autres alliés. Ce serait donc « très étrange » si les diplomates britanniques avaient reçu le pouvoir de tenter de négocier une trêve.

Un porte-parole du Bureau britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) a confirmé à The i que des discussions avec des responsables russes n’avaient eu lieu que lorsque « absolument nécessaire » mais a souligné que la position du Royaume-Uni n’était pas de prendre une décision au nom de Kiev.

« Il appartient à l’Ukraine et au gouvernement ukrainien de déterminer sa position dans toute négociation », a déclaré le porte-parole. « Tout comme il appartient à l’Ukraine de déterminer son avenir libre et démocratique. »

En juillet, NBC News a rapporté qu’un groupe d’anciens hauts responsables américains de la sécurité nationale avait eu des discussions avec d’éminentes personnalités russes, dont le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Ces réunions avaient pour but de jeter les bases de méthodes visant à mettre un terme au conflit ukrainien, indique le rapport.

Samedi, le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya, a déclaré aux journalistes que Moscou avait maintenu des discussions informelles avec certains des « nos collègues européens », où des questions telles que «vie, affaires diverses et politique» sont discutés.