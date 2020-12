Londres et le sud-est pourraient être « coupés » du reste du Royaume-Uni avec des interdictions de voyager potentielles, car une nouvelle variante de coronavirus « très contagieuse » déchire les régions.

Boris Johnson pourrait annoncer un renforcement des conseils de Covid-19 dès aujourd’hui après avoir tenu une réunion au cours de laquelle les ministres auraient discuté de la manière de contenir la souche mutante.

Jusqu’à présent, cela s’est limité à Londres et au sud-est, les scientifiques avertissant que la nouvelle variante est 50% plus contagieuse que toute autre découverte détectée auparavant.

Une source a déclaré au Daily Telegraph que Downing Street pourrait restreindre les déplacements à destination et en provenance du sud-est, avec d’autres mesures proposées interdisant aux navetteurs de se rendre à Londres.

Il est entendu que le Premier ministre a reçu hier soir de nouvelles preuves sur la nocivité de la souche mutante.

Londres et le sud-est pourraient être « coupés » du reste du Royaume-Uni avec des voyages interdits, car une nouvelle variante de coronavirus « très contagieuse » déchire les régions. Sur la photo: Oxford Street vendredi

De vastes étendues du Sud-Est ont été plongées dans l’ensemble le plus strict de restrictions Covid mercredi après avoir connu une croissance « forte et exponentielle » des cas

Une source gouvernementale a déclaré au Mail: « La nouvelle souche est de plus en plus préoccupée et la rapidité avec laquelle elle se transmet.

«Les ministres réfléchissent aux mesures qui pourraient être prises en conséquence. Tout le monde est très inquiet – s’il transmet plus rapidement et est tout aussi nocif, alors il y a un problème.

Mais ils ont ajouté: « Il n’y a pas encore de preuve que c’est plus nocif. »

Un initié de Whitehall a ajouté: « C’est une situation fluide, mais cela ne semble pas bon et nous devons agir vite. »

Les experts britanniques ont jusqu’à présent trouvé plus de 1000 personnes porteuses de la nouvelle variante, appelée VUI – 202012/01, a déclaré lundi le secrétaire à la Santé Matt Hancock à la Chambre des communes.

Il y a eu des rapports de la souche dans au moins 60 régions d’autorité locale et on pense qu’elle est similaire à d’autres souches en Europe, a-t-il affirmé.

On pense que la souche à propagation rapide est originaire du Kent avant de se propager à Londres et dans les Home Counties.

Boris Johnson pourrait annoncer un nouveau resserrement des restrictions de Covid-19 dès aujourd’hui – après avoir convoqué une réunion de hauts ministres hier soir pour discuter de la manière de contenir la souche mutante

La souche a jusqu’à présent été confinée à Londres et dans le sud-est, les scientifiques avertissant que la nouvelle variante est 50% plus contagieuse que toute autre détectée auparavant. Sur la photo: Oxford Street vendredi

Il est entendu que le Premier ministre a reçu hier soir de nouvelles preuves sur la nocivité de la souche mutante. Sur la photo: Londres vendredi

Il est entendu que les familles de ces régions seront invitées à rester à la maison pendant Noël, que ces restrictions de voyage soient ou non imposées aujourd’hui.

De vastes étendues du Sud-Est ont été plongées dans l’ensemble le plus sévère de restrictions Covid mercredi après avoir connu une croissance « forte et exponentielle » des cas.

Malgré cela, jusqu’à trois ménages britanniques seront encore autorisés à former une «bulle de Noël» entre le 23 et le 27 décembre selon les règles annoncées par le gouvernement avant la période des fêtes.

Les scientifiques craignent que cet assouplissement temporaire des restrictions ne soit la nouvelle variante de Covid à propagation plus rapide qui serait à l’origine de la flambée de cas dans le sud de l’Angleterre.

Boris Johnson a déclaré vendredi qu’il était « vital » que les gens commencent à minimiser les contacts avec ceux qui sont en dehors de leurs bulles afin « d’éviter de transmettre le virus à leurs proches ce Noël ».

Dans un message sur Twitter, il a ajouté: « Si vous formez une bulle de Noël, il est essentiel qu’à partir d’aujourd’hui, vous minimisiez les contacts avec des personnes extérieures à votre foyer.

« Chacun doit prendre sa responsabilité personnelle d’éviter de transmettre le virus à ses proches ce Noël. »

Des pans des comtés d’origine rejoindront Londres au niveau 3 aujourd’hui, tandis que Manchester et le nord-est se sont fait dire qu’ils ne pouvaient pas descendre d’un grade malgré l’enregistrement de moins de cas.

Il a ajouté que la limite de trois ménages était «vraiment un maximum» et non un «objectif que vous devriez viser».

Cela intervient alors que le ministère de la Santé a enregistré 28507 nouveaux cas de virus au cours des dernières 24 heures, soit un tiers des 21672 vendredi dernier, et 489 décès, soit une augmentation de 14% par rapport à il y a une semaine.

Pendant ce temps, SAGE estime maintenant le taux de Covid R – le nombre moyen d’autres personnes infectées par chaque personne atteinte de la maladie – se situe entre 1,1 et 1,2 au Royaume-Uni.

C’est la première fois que le nombre de reproducteurs dépasse définitivement le seuil crucial depuis la première semaine du verrouillage national le mois dernier.

En Angleterre, le taux est encore plus élevé, entre 1,1 et 1,3, tandis que les experts ont averti qu’il pourrait atteindre 1,4 dans l’Est et 1,3 à Londres et dans le Sud-Est.

La semaine dernière, le nombre R britannique – qui ne représente pas l’épidémie de vendredi – était compris entre 0,9 et 1.

Le professeur Chris Whitty a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi qu’il était possible que la souche de Covid-19 déchirant le sud de l’Angleterre soit plus infectieuse que le coronavirus ordinaire.

Il a déclaré: « La principale raison pour laquelle nous portons cela à l’attention des gens est la question de savoir si cela se propage plus rapidement. Cela peut être «cause et effet», ou non.

Mais le médecin-chef a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » que c’était plus dangereux ou que cela pouvait passer outre les vaccins ou tests Covid-19.

Il a ajouté: « Il n’y a pas une énorme pression de sélection sur ce virus et il serait donc surprenant – pas impossible, mais assez surprenant – que ce virus ait réellement évolué pour contourner le vaccin. »

Aucune information n’a été publiquement annoncée sur la souche et elle ne semble pas exister dans les études scientifiques, ni être liée à l’une des autres mutations qui ont été trouvées en Europe.

D’autres versions de coronavirus ont été découvertes tout au long de l’année et les experts disent qu’il est tout à fait normal que le virus change au fur et à mesure qu’il se propage et n’est pas alarmant.

Les variantes appelées D614G et 20A.EU1 se sont toutes deux révélées répandues et plus rapides à se propager que les versions originales sorties d’Asie de l’Est, mais pas plus mortelles.