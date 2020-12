Boris Johnson a considérablement annulé un assouplissement prévu des mesures contre les coronavirus pour des millions de personnes, ordonnant un nouveau verrouillage strict pour de vastes étendues de l’est et du sud-est de l’Angleterre, y compris Londres, à partir de dimanche matin.

Dans un geste qui sabotera les plans festifs pour une partie considérable de la population, le Premier ministre a ordonné un nouveau niveau de restrictions de niveau 4, avec l’interdiction du mélange des ménages et de nouvelles instructions de «rester à la maison» du gouvernement.

À partir de demain matin, les gymnases, les coiffeurs et les magasins non essentiels soumis au nouveau niveau de restrictions sévères recevront l’ordre de fermer leurs portes quelques jours avant Noël.

À l’instar des verrouillages précédents, des exemptions s’appliqueront aux personnes vivant dans des bulles et aux personnes qui doivent voyager à des fins d’éducation, de garde d’enfants et d’exercices illimités. Les particuliers pourront rencontrer une autre personne dans un espace public à l’extérieur dans les zones de niveau 4.

Dans les régions du pays non touchées par de nouvelles mesures, l’assouplissement prévu des règles du 23 au 27 décembre sera abandonné. Au lieu de cela, les gens ne pourront former des bulles que pendant une seule journée, le jour de Noël.

Les restrictions de niveau 4 s’appliqueront dans toutes les zones de niveau 3 du sud-est, couvrant le Kent, le Buckinghamshire, le Berkshire, le Surrey (à l’exception de Waverley), Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings.

Il s’appliquera également à Londres (les 32 arrondissements et la ville de Londres) et dans l’est de l’Angleterre (Bedford, Central Bedford, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire, Essex (à l’exclusion de Colchester, Uttlesford et Tendring).