Publicité

Londres pourrait se trouver confrontée à un verrouillage de niveau 3 juste une semaine avant Noël, car les données montrent que les infections augmentent dans les deux tiers des arrondissements de la ville.

Les représentants du gouvernement doivent se réunir le 16 décembre pour examiner les règles de verrouillage locales qu’ils ont définies à la fin de la fermeture nationale de l’Angleterre la semaine dernière.

Et les chiffres dans la capitale évoluent dans la mauvaise direction, avec des cas par personne en hausse de moitié dans les coins les plus touchés de la ville et des photos chaotiques du week-end montrant des rues commerçantes pleines de monde.

À Haringey, les tests de coronavirus positifs ont augmenté de 47% au cours de la semaine se terminant le 2 décembre, malgré un verrouillage national toujours en place.

Bromley a vu son taux d’infection augmenter de 40% au cours de la dernière semaine de verrouillage, selon les données de Public Health England, et il y a eu des pics de 25% ou plus à Bexley, Hackney, Harrow, Kingston et Merton.

Les responsables « commenceraient à s’inquiéter à nouveau » et le maire Sadiq Khan a averti aujourd’hui que l’envoi de Londres au niveau trois serait « catastrophique ».

Les inquiétudes concernant la ville, qui compte neuf millions de personnes, surviennent alors que le nombre de personnes testées positives à travers le pays a recommencé à augmenter cinq jours seulement après la fin du deuxième verrouillage, avec 14718 autres cas confirmés aujourd’hui.

Et les chiffres dans la capitale vont dans la mauvaise direction, avec des cas par personne en hausse de moitié dans les coins les plus touchés de la ville et des photos chaotiques du week-end montrant des rues commerçantes pleines de monde. Le rouge montre les zones où le taux d’infection a augmenté en une semaine, tandis que le vert montre les arrondissements qui ont vu une baisse des cas

La Regent Street de Londres a été percutée samedi alors que les acheteurs sont retournés dans les rues principales le premier week-end après l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus après la fin du deuxième verrouillage au début de ce qui devrait être une frénésie de dépenses de 1,5 milliard de livres sterling aujourd’hui.

Les acheteurs sont photographiés sur Oxford Street aujourd’hui, 7 décembre, alors que les responsables seront la semaine prochaine obligés de décider si les règles actuelles de distanciation sociale dans la ville sont suffisamment strictes pour garder le coronavirus sous contrôle

Une source à l’intérieur de Public Health England a déclaré au Telegraph qu’il y avait une « inquiétude dans tout le système » quant à l’agitation de Londres ce week-end et a déclaré qu’il y avait des craintes que la ville ne soit remise en lock-out.

Dans les règles de niveau trois, qui sont actuellement appliquées dans la plupart des Midlands et du Nord, ainsi que dans le Kent et Bristol, les gens ne sont pas autorisés à socialiser à l’intérieur ou dans des jardins clos avec quiconque d’un autre foyer et les restaurants et cafés doivent fermer.

S’adressant à Sky News aujourd’hui, le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: « Si Londres devait entrer dans le niveau trois, ce serait catastrophique pour ces industries déjà vraiment paralysantes sous la pandémie de Covid.

«Cela pourrait signifier que de nombreux magasins font faillite, de nombreux bars, pubs et restaurants font faillite.

«Nous tenons à nous assurer de rester au niveau deux. Le niveau deux, également, présente de nombreux défis pour nous, mais il est vraiment important que Londres continue de faire les énormes sacrifices qu’elle a consentis.

« Personne ne veut que Londres entre dans le troisième niveau ou même que le pays entre dans un autre, troisième, verrouillage national. »

Les données de Public Health England montrent que 20 des arrondissements de Londres ont des taux d’infection plus élevés que la moyenne de l’Angleterre, et 21 arrondissements ont des taux qui ont augmenté au cours des sept jours précédant le 2 décembre.

Le nombre brut de tests positifs pour 100 000 personnes et la vitesse à laquelle ils augmentent ou diminuent sont deux facteurs que le Centre conjoint de biosécurité prend en compte lorsqu’il considère les niveaux de verrouillage locaux.

Havering est l’arrondissement avec le taux d’infection le plus élevé, enregistrant 319 cas de coronavirus pour 100000 personnes au cours de la semaine la plus récente, soit plus du double de la moyenne anglaise de 149 pour 100000.

Il est suivi de Barking et Dagenham (299), Redbridge (295) et Waltham Forest (252). Tous se trouvent à l’est de la ville, mais le problème ne se limite pas à cela – les cas sont également élevés et en augmentation à Kingston upon Thames (206) et Enfield (193) à l’ouest.