L’annonce officielle de la décision largement attendue a été faite lorsque M. Hancock a révélé que des scientifiques avaient découvert une nouvelle variante de Covid-19 circulant dans le sud-est.

Le passage au niveau 3 fermera tous les pubs, cafés et restaurants, à l’exception des plats à emporter et de la livraison, et empêchera des millions de personnes de rencontrer des amis et des familles dans des espaces publics ouverts tels que les parcs.

En plus de l’ensemble de l’intérieur et de l’extérieur de Londres, les restrictions plus strictes couvriront le sud et l’ouest de l’Essex, y compris Basildon, Brentwood, Harlow, Epping Forest, Castle Point, Rochford, Braintree, Thurrock, Southend et Chelmsford.

Dans le Hertfordshire, les communes de Broxbourne, Hertsmere, Watford et Three Rivers entreront également dans le niveau 3.

M. Hancock a déclaré à la Chambre des communes que la nouvelle souche de Covid-19 identifiée par des scientifiques britanniques «pourrait être associée à la propagation la plus rapide dans le sud-est de l’Angleterre, mais a déclaré que rien n’indiquait actuellement qu’elle était plus susceptible de provoquer une maladie grave ou être résistant aux vaccins.

Quelque 1000 cas impliquant la variante ont été trouvés dans 60 zones locales, la majorité dans le sud-est, a-t-il déclaré.

Après avoir pris du retard sur les chiffres dans les Midlands et dans le nord à l’automne, les cas de coronavirus ont augmenté dans toutes les régions de Londres ces dernières semaines, les admissions à l’hôpital dans la capitale atteignant leur plus haut niveau depuis avril.

Les dernières données, publiées dimanche, montrent que les taux de coronavirus ont augmenté dans toutes les collectivités locales de Londres au cours des sept jours précédant le 9 décembre par rapport à la semaine précédente.

Havering a le taux le plus élevé de la ville, avec 1314 nouveaux cas enregistrés au cours des sept jours précédant le 9 décembre – l’équivalent de 506,3 cas pour 100 000 habitants, contre 321 la semaine précédente.

Redbridge avait un taux de 398 pour 100 000 habitants, avec Waltham Forest sur 385.

M. Hancock a déclaré que les mesures prises seraient «un coup dur» pour les entreprises mais «absolument essentielles».

Il a déclaré aux députés: «Je sais que ce sont des nouvelles difficiles et je sais que cela signifiera des plans perturbés et que pour les entreprises touchées, ce sera un coup dur, mais cette action est absolument essentielle non seulement pour assurer la sécurité des gens, mais parce que nous J’ai vu qu’une action précoce peut éviter des problèmes plus dommageables et plus durables plus tard.

«Ces restrictions entreront en vigueur à minuit mercredi matin car lorsque le virus se déplace rapidement, il faut agir vite aussi et il faut prendre les mesures qui ne sont pas forcément faciles mais efficaces.»

Il a promis que le gouvernement «continuerait de se tenir aux côtés de ceux qui sont les plus touchés par notre programme de congé et le soutien aux travailleurs indépendants».

Il a déclaré que les tests communautaires de masse pour le coronavirus étaient maintenant étendus à 67 autorités locales à travers l’Angleterre.

Le directeur général de la Society of London Theatre et du UK Theatre, Julian Bird, a déclaré que le niveau 3 serait «dévastateur» pour les salles de la capitale.

Il a appelé à «une compensation rapide pour protéger les théâtres et leur personnel à Noël dans toutes les régions du pays sous des restrictions de niveau 3».

Et le directeur londonien de la CBI, Eddie Curzon, a déclaré que l’impact financier sur les entreprises de la capitale serait «brutal», ajoutant: «Des milliers d’emplois et de moyens de subsistance pourraient être menacés.