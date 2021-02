Parlant dans une interview avec la BBC , M. Staley, qui occupe le poste le plus élevé chez Barclays depuis décembre 2015, a déclaré qu’il pensait que le Brexit avait le potentiel d’offrir un avenir plus «positif» à la Grande-Bretagne.

« Je pense que le Brexit est plus que probable du côté positif que du côté négatif », a-t-il déclaré.

Alors que les emplois dans le secteur des services financiers qui auraient pu être créés au Royaume-Uni ont été déplacés vers les pays de l’UE à la suite du Brexit, M. Staley a été l’occasion pour le Royaume-Uni et Londres de regarder au-delà de l’Europe.

« Je pense que ce sur quoi Londres doit se concentrer, ce n’est pas Francfort ou pas, Paris – il doit se concentrer sur New York et Singapour », a déclaré le patron de Barclays.

« Le Brexit donne au Royaume-Uni la possibilité de définir son propre programme et dans la définition de ce programme concernant les services financiers, rester compétitif avec d’autres marchés en dehors de l’Europe est vraiment ce sur quoi le gouvernement devrait se concentrer et je pense que c’est ce sur quoi il se concentre, » il a dit.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Au contraire, il a suggéré que la réglementation forte du Royaume-Uni était une force, plutôt qu’une faiblesse, le patron de Barclays faisant l’éloge d’un effort récent pour sévir contre les entreprises proposant des programmes «acheter maintenant, payer plus tard».

« Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec ‘acheter maintenant, payer plus tard’, vous savez … La FCA va entrer et commencer à renforcer la réglementation de ce marché. C’est la bonne chose à faire », at-il dit.

« Et, d’une manière amusante, nous avons très bien travaillé à l’intérieur du cadre réglementaire qui est ici. Cela protège le secteur financier à Londres alors que nous apprenons à gérer cette réglementation, et cela rend la banque plus sûre », a-t-il déclaré. .