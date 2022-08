Londres devra faire face à des restrictions d’eau à partir de la semaine prochaine, selon Thames Water

LONDRES – Le britannique Thames Water a déclaré mercredi qu’une interdiction temporaire d’utilisation couvrant Londres et la vallée de la Tamise commencerait la semaine prochaine, citant “des conditions météorologiques sans précédent”.

L’interdiction devrait entrer en vigueur le 24 août. “Les clients domestiques ne doivent pas utiliser de tuyaux d’arrosage pour nettoyer les voitures, arroser les jardins ou les jardins, remplir les pataugeoires et les piscines et nettoyer les fenêtres”, a déclaré le service public.

Expliquant sa décision, la société – l’une des nombreuses en Angleterre et au Pays de Galles à avoir annoncé des limites d’utilisation de l’eau ces dernières semaines – a déclaré que les températures extrêmes et la canicule de cet été avaient entraîné la plus forte demande d’eau depuis plus de 25 ans.

“Le mois de juillet le plus sec depuis 1885, les températures les plus chaudes jamais enregistrées et la Tamise atteignant son niveau le plus bas depuis 2005 ont entraîné une baisse des niveaux des réservoirs dans la vallée de la Tamise et à Londres”, a-t-il déclaré.